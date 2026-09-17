Samsung Galaxy A Serisi Yüzde 18 Payla Zirvede: iPhone 17'yi Geride Bıraktı

SAG raporuna göre Galaxy A ailesinin lokomotifi Galaxy A17 5G oldu. Listeye A16 4G, A56 5G, A17 4G ve A07 5G gibi modeller de destek verdi; yani başarı tek bir telefona değil, geniş bir ürün yelpazesine yayılıyor.

Bellek ve bileşen maliyetlerinin arttığı bir dönemde bazı Çin markaları model sayısını azaltıp fiyatları yukarı çekerken, Samsung tam tersi bir strateji izledi. Şirket bütçe dostu segmentte hem sevkiyat hacmini hem pazar payını büyütmeyi tercih etti ve bu tercih ikinci çeyrekte karşılığını yüzde 11'lik büyümeyle aldı.

Üst segmentte tablo farklı: Galaxy S serisi aynı dönemde yıllık bazda yüzde 18 geriledi. Galaxy S26'nın lansman ivmesi ilk çeyrekte güçlüydü, ancak ikinci çeyrekte bu etki zayıfladı. Yine de Galaxy S26, S26+, S26 Ultra ve Galaxy S25 FE toplam sevkiyatlarda önemli bir pay oluşturmaya devam etti.