Samsung Galaxy A Serisi Yüzde 18 Payla Zirvede: iPhone 17'yi Geride Bıraktı
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Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefon markalarından Samsung, bütçe dostu Galaxy A serisiyle 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel pazarın zirvesine yerleşti. Smart Analytics Global (SAG) verilerine göre seri, yüzde 18'lik pazar payıyla Apple'ın en güçlü rakibi iPhone 17 ailesini geride bıraktı. Apple'ın amiral gemisi yıllık bazda yüzde 24 büyümesine rağmen yüzde 16'lık payla ikinci sırada kaldı.
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Samsung'un en çok satan telefonu Galaxy A17 5G oldu; seri yıllık bazda yüzde 11 büyüdü.
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Ancak bireysel modellerde tablo tersine dönüyor: Zirvede yine iPhone 17 var.
Counterpoint Research'ün ayrı bir raporu da Apple'ın tekil model gücünü doğruluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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