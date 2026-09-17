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Samsung Galaxy A Serisi Yüzde 18 Payla Zirvede: iPhone 17'yi Geride Bıraktı

Samsung Galaxy A Serisi Yüzde 18 Payla Zirvede: iPhone 17'yi Geride Bıraktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 08:38
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Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefon markalarından Samsung, bütçe dostu Galaxy A serisiyle 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel pazarın zirvesine yerleşti. Smart Analytics Global (SAG) verilerine göre seri, yüzde 18'lik pazar payıyla Apple'ın en güçlü rakibi iPhone 17 ailesini geride bıraktı. Apple'ın amiral gemisi yıllık bazda yüzde 24 büyümesine rağmen yüzde 16'lık payla ikinci sırada kaldı.

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Samsung'un en çok satan telefonu Galaxy A17 5G oldu; seri yıllık bazda yüzde 11 büyüdü.

Samsung'un en çok satan telefonu Galaxy A17 5G oldu; seri yıllık bazda yüzde 11 büyüdü.

SAG raporuna göre Galaxy A ailesinin lokomotifi Galaxy A17 5G oldu. Listeye A16 4G, A56 5G, A17 4G ve A07 5G gibi modeller de destek verdi; yani başarı tek bir telefona değil, geniş bir ürün yelpazesine yayılıyor.

Bellek ve bileşen maliyetlerinin arttığı bir dönemde bazı Çin markaları model sayısını azaltıp fiyatları yukarı çekerken, Samsung tam tersi bir strateji izledi. Şirket bütçe dostu segmentte hem sevkiyat hacmini hem pazar payını büyütmeyi tercih etti ve bu tercih ikinci çeyrekte karşılığını yüzde 11'lik büyümeyle aldı.

Üst segmentte tablo farklı: Galaxy S serisi aynı dönemde yıllık bazda yüzde 18 geriledi. Galaxy S26'nın lansman ivmesi ilk çeyrekte güçlüydü, ancak ikinci çeyrekte bu etki zayıfladı. Yine de Galaxy S26, S26+, S26 Ultra ve Galaxy S25 FE toplam sevkiyatlarda önemli bir pay oluşturmaya devam etti.

Ancak bireysel modellerde tablo tersine dönüyor: Zirvede yine iPhone 17 var.

Ancak bireysel modellerde tablo tersine dönüyor: Zirvede yine iPhone 17 var.

Seriler bazında Samsung öne geçmiş olsa da, tek tek modeller karşılaştırıldığında resim değişiyor. SAG'ın model bazlı dökümüne göre iPhone 17, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro ikinci çeyreğin en çok satan üç telefonu oldu.

Bu durum, Apple'ın az sayıda modelle yüksek hacim yakalama stratejisini bir kez daha doğruluyor. Samsung ise tam tersine, çok sayıda farklı fiyat segmentindeki modelle geniş bir kitleye ulaşarak seri bazında zirveye çıkmayı başarıyor. Xiaomi'nin Redmi serisi ise yüzde 7'lik payla üçüncü sırada kalarak iki devin gerisinde kaldı.

Counterpoint Research'ün ayrı bir raporu da Apple'ın tekil model gücünü doğruluyor.

Counterpoint Research'ün ayrı bir raporu da Apple'ın tekil model gücünü doğruluyor.

Konuya farklı bir açıdan bakan Counterpoint Research'ün 2026'nın ilk çeyreğine ait Küresel Telefon Model Satış Takibi raporu da benzer bir tabloya işaret ediyor. Rapora göre iPhone 17 tek başına küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 6'sını oluşturdu ve listenin ilk üç sırası tamamen Apple modellerine ait çıktı.

İlk 10 model arasında Samsung'un bütçe dostu Galaxy A07 4G de yer buldu; bu da Galaxy A ailesinin tekil model sıralamasında da rakiplerine karşı rekabetçi kaldığını gösteriyor. Apple ve Samsung'un birlikte kontrol ettiği bu ilk 10 model, dönem içindeki küresel sevkiyatların dörtte birinden fazlasını oluşturdu.

Üçüncü çeyrek verileri açıklandığında iki devin bu yakın rekabette yerlerini koruyup koruyamayacağı merakla bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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