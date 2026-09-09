iPhone 18 Tanıtıldı, Faturası Eski Modellere Kesildi: iPhone 17 Serisine 15 Bin TL'ye Kadar Zam!

Güncel listeye göre iPhone 17e'nin başlangıç fiyatı 59.999 TL'den 72.999 TL'ye çıktı. Aradaki fark 13.000 TL, artış oranı ise yüzde 21,67. Rakam olarak en yüksek zam iPhone 17 ve iPhone Air'de: iki modelin de etiketi 15.000 TL kabardı. iPhone 17, 84.999 TL'den 99.999 TL'ye; iPhone Air ise 107.999 TL'den 122.999 TL'ye yükseldi.

Yüzdesel tabloya bakıldığında sıralama değişiyor. iPhone 17'deki artış yüzde 17,65, iPhone Air'deki ise yüzde 13,89 seviyesinde kaldı. Yani oransal olarak cebinden en çok parayı çıkaracak olan, en pahalı modeli alan kişi değil; giriş seviyesine yönelen kullanıcı.

Aynı listede iPhone 16 için görülen fiyat 85.999 TL. Bu da kendisinden bir kuşak yeni olan iPhone 17e'nin, iPhone 16'dan tam 13.000 TL daha ucuz kaldığı anlamına geliyor.