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iPhone 18 Tanıtıldı, Faturası Eski Modellere Kesildi: iPhone 17 Serisine 15 Bin TL'ye Kadar Zam!

iPhone 18 Tanıtıldı, Faturası Eski Modellere Kesildi: iPhone 17 Serisine 15 Bin TL'ye Kadar Zam!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 23:30
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Apple'ın düzenlediği 'Surprise and Shine' etkinliğinde iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve şirketin ilk katlanabilir modeli iPhone Duo sahneye çıktı. Türkiye'deki alıcıları asıl ilgilendiren gelişme ise aynı gece, tanıtımın hemen ardından yaşandı: Apple'ın Türkiye fiyat listesi güncellendi ve iPhone 17e, iPhone 17 ile iPhone Air'in başlangıç fiyatları 13.000 ila 15.000 TL arasında yükseldi. Zam oranı her modelde aynı değil; en sert artış serinin en ucuz üyesinde.

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iPhone 17e artık 72.999 TL, iPhone 17 99.999 TL, iPhone Air ise 122.999 TL'den başlıyor.

iPhone 17e artık 72.999 TL, iPhone 17 99.999 TL, iPhone Air ise 122.999 TL'den başlıyor.

Güncel listeye göre iPhone 17e'nin başlangıç fiyatı 59.999 TL'den 72.999 TL'ye çıktı. Aradaki fark 13.000 TL, artış oranı ise yüzde 21,67. Rakam olarak en yüksek zam iPhone 17 ve iPhone Air'de: iki modelin de etiketi 15.000 TL kabardı. iPhone 17, 84.999 TL'den 99.999 TL'ye; iPhone Air ise 107.999 TL'den 122.999 TL'ye yükseldi.

Yüzdesel tabloya bakıldığında sıralama değişiyor. iPhone 17'deki artış yüzde 17,65, iPhone Air'deki ise yüzde 13,89 seviyesinde kaldı. Yani oransal olarak cebinden en çok parayı çıkaracak olan, en pahalı modeli alan kişi değil; giriş seviyesine yönelen kullanıcı.

Aynı listede iPhone 16 için görülen fiyat 85.999 TL. Bu da kendisinden bir kuşak yeni olan iPhone 17e'nin, iPhone 16'dan tam 13.000 TL daha ucuz kaldığı anlamına geliyor.

Öte yandan depolamayı yükseltmek isteyenler için fatura 34.000 TL'ye kadar kabarıyor.

Öte yandan depolamayı yükseltmek isteyenler için fatura 34.000 TL'ye kadar kabarıyor.

256 GB'tan 512 GB'a geçmek üç modelde de aynı bedeli istiyor: 17.000 TL. Bu geçişle iPhone 17e 89.999 TL'ye, iPhone 17 ise 116.999 TL'ye ulaşıyor. iPhone Air'in 512 GB sürümü de 139.999 TL etiketiyle satılıyor.

Asıl sıçrama iPhone Air'in en üst seçeneğinde yaşanıyor. 512 GB'dan 1 TB'a çıkmak tek başına 34.000 TL daha demek ve modelin fiyatı 173.999 TL'ye tırmanıyor. Sadece depolama tercihi, iPhone Air'e neredeyse yarım iPhone 17e fiyatı ekliyor.

Sonuçta en ucuz iPhone Air ile en pahalısı arasında 51.000 TL fark oluşuyor. Bu tutar, listedeki iPhone 17e'nin başlangıç fiyatının üçte ikisinden bile fazlasına denk geliyor.

Aynı akşam tanıtılan iPhone 18 Pro'nun Türkiye fiyatı 137.999 TL, Pro Max'in ise 149.999 TL olarak açıklandı.

Aynı akşam tanıtılan iPhone 18 Pro'nun Türkiye fiyatı 137.999 TL, Pro Max'in ise 149.999 TL olarak açıklandı.

Cupertino'daki etkinlikte, 1 Eylül'de CEO koltuğuna oturan John Ternus sahneye çıkarak iPhone 18 Pro ve Pro Max'in yanı sıra iPhone Duo'yu tanıttı. 6,3 inç ekranlı iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı Türkiye'de 137.999 TL, 6,9 inç ekranlı Pro Max'inki ise 149.999 TL olarak duyuruldu. Katlanabilir iPhone Duo'nun 256 GB sürümü 229.999 TL'den başlıyor.

Bu tabloda 99.999 TL'ye yükselen iPhone 17, iPhone 18 Pro'nun yalnızca 38.000 TL altında konumlanıyor. Yeni modellerin ön siparişleri 12 Eylül'de açılıyor, cihazlar ise 18 Eylül itibarıyla raflardaki yerini alacak.

Yani zamlı liste, iPhone 17 serisinin ömrünü uzatmak yerine karşılaştırmayı yeni Pro modeller lehine çevirmiş görünüyor. Önümüzdeki haftanın satış rakamları, alıcıların hangi tarafa yöneldiğini gösterecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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