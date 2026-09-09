iPhone 18 Tanıtıldı, Faturası Eski Modellere Kesildi: iPhone 17 Serisine 15 Bin TL'ye Kadar Zam!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Apple'ın düzenlediği 'Surprise and Shine' etkinliğinde iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve şirketin ilk katlanabilir modeli iPhone Duo sahneye çıktı. Türkiye'deki alıcıları asıl ilgilendiren gelişme ise aynı gece, tanıtımın hemen ardından yaşandı: Apple'ın Türkiye fiyat listesi güncellendi ve iPhone 17e, iPhone 17 ile iPhone Air'in başlangıç fiyatları 13.000 ila 15.000 TL arasında yükseldi. Zam oranı her modelde aynı değil; en sert artış serinin en ucuz üyesinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
iPhone 17e artık 72.999 TL, iPhone 17 99.999 TL, iPhone Air ise 122.999 TL'den başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öte yandan depolamayı yükseltmek isteyenler için fatura 34.000 TL'ye kadar kabarıyor.
Aynı akşam tanıtılan iPhone 18 Pro'nun Türkiye fiyatı 137.999 TL, Pro Max'in ise 149.999 TL olarak açıklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın