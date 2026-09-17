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Yaşam
30 Saniyede Ruh Haline İyi Gelebilecek 5 Küçük Alışkanlık

30 Saniyede Ruh Haline İyi Gelebilecek 5 Küçük Alışkanlık

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 09:02
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Uzun meditasyonlara veya saatler süren egzersizlere her zaman vakit ayırmak mümkün olmayabiliyor. Ancak gün içinde yalnızca birkaç saniye ayırarak yapılabilecek bazı basit alışkanlıklar, stresin azalmasına ve ruh halinin toparlanmasına yardımcı olabilir.

Kaynak: https://gazeteoksijen.com/o2/30-saniy...
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Gün içinde stres ve yoğunluk arttığında kendine ayıracak uzun saatler bulmak her zaman mümkün olmayabiliyor.

Ancak bazı araştırmalar, yalnızca birkaç saniye süren küçük uygulamaların bile stresin azalmasına ve kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

“Mikro pratikler” olarak adlandırılan bu yöntemler arasında nefes egzersizlerinden kısa esneme hareketlerine, kahkahadan öz-şefkat uygulamalarına kadar oldukça basit alışkanlıklar bulunuyor.

İşte 30 Saniyede Ruh Haline İyi Gelebilecek 5 Küçük Alışkanlık

İşte 30 Saniyede Ruh Haline İyi Gelebilecek 5 Küçük Alışkanlık

1. Kahkaha atmayı deneyin

Kahkaha yogası için ortada komik bir şey olmasına gerek yok. Uygulamanın temelinde, başlangıçta yapay olsa bile bilinçli şekilde kahkaha atmak bulunuyor.

Araştırmalar, kahkahanın stres ve kaygı üzerinde olumlu etkileri olabileceğine işaret ediyor. BBC’nin aktardığı bir meta-analizde ise mizahla bağlantılı olmayan kahkahanın depresyon ve kaygı belirtilerini azaltmada daha güçlü bir etki gösterebildiği belirtildi.

Denemek için önce birkaç derin nefes alın ve ardından kısa bir süre “hi hi hi” veya “ha ha ha” şeklinde gülmeye başlayın. Başlangıçta biraz garip hissettirmesi normal. Birkaç saniye sonra kahkahanın daha doğal hale geldiğini fark edebilirsiniz.

2. 15-30 saniye esneyin

Özellikle günün büyük bölümünü bilgisayar başında geçirenler için kısa esneme molaları hem bedeni hem de zihni rahatlatabilir.

“Mikro yoga” olarak da adlandırılan kısa hareketlerin, uzun süre aynı pozisyonda kalmanın yarattığı gerginliği azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. BBC’nin aktardığı araştırmalardan birinde, 15 dakikada bir yapılan 15-30 saniyelik esneme molalarının üretkenlikle de ilişkili olduğu görüldü.

Basit bir hareket için elleri sırtın arkasında birleştirip nefes alırken kolları hafifçe aşağı doğru uzatabilir, göğsü de nazikçe yukarı kaldırabilirsiniz. Ardından nefes verirken hareketi gevşetebilirsiniz. Bunu birkaç yavaş nefes boyunca sürdürmek yeterli.

3. Sadece üç yavaş nefes alın

Stresli bir anda yapılabilecek en basit uygulamalardan biri nefesi yavaşlatmak.

Yavaş ve derin nefes almak, vücudun stres sırasında devreye giren “savaş ya da kaç” tepkisinin yatışmasına yardımcı olabilir. Araştırmalar, nefes egzersizlerinin stres ve kaygı düzeyleri üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

Üstelik bunun için uzun bir egzersiz yapmanız gerekmiyor. Rahat bir pozisyonda oturun, gözlerinizi kapatın ve yaklaşık 10 saniyede tamamlayacağınız üç yavaş nefes alın. Nefes verirken birkaç saniye daha uzun tutmaya çalışın ve dikkatinizi yalnızca nefesinize verin.

4. 20 saniye boyunca kendinize dokunun

Stresli olduğumuzda çoğu zaman kendimize karşı daha sert davranabiliyoruz. Oysa kısa bir öz-şefkat molası bunun tersini yapmayı sağlayabilir.

BBC’nin aktardığı bir araştırmada, ellerini kalbinin veya karnının üzerine koyarak yaklaşık 20 saniye boyunca kendilerine şefkat göstermeye odaklanan kişilerin kortizol düzeylerinin kontrol grubuna kıyasla daha düşük olduğu görüldü.

Bunu denemek için bir veya iki elinizi göğsünüze ya da üst kollarınıza nazikçe yerleştirin. Birkaç yavaş nefes alıp verirken ellerinizin sıcaklığına ve uyguladığı hafif baskıya odaklanın. Bu sırada kendinize karşı daha anlayışlı ve destekleyici düşünceler kurabilirsiniz.

5. Gün içinde mini farkındalık molaları verin

Rahatlamak için mutlaka özel bir ortam yaratmanız gerekmiyor. Günlük hayatın içine birkaç saniyelik farkındalık molaları yerleştirmek de mümkün.

Yürürken, kahve içerken, duş alırken veya bulaşık yıkarken birkaç derin nefes alıp yaptığınız işe tamamen odaklanabilirsiniz. O sırada çevrenizde gördüğünüz, duyduğunuz veya hissettiğiniz şeyleri fark etmeye çalışmak da zihni günlük koşuşturmacadan kısa süreliğine uzaklaştırabilir.

Bu yöntemlerin hepsini aynı gün uygulamak zorunda değilsiniz. Size en kolay gelen bir tanesini seçip gün içinde birkaç kez denemek, hangi küçük alışkanlığın kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olduğunu anlamak için yeterli olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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