X'te Şikayetleriyle Gündem Olan Ezgi Yen Kimdir, Kaç Yaşında? Ezgi Yen Neden Gündem Oldu?

Ezgi Yen, X'te @ezgiyenn kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısı. Kamuya açık profilindeki bilgilere göre İstanbul Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü belirten Yen, ayrıca Adli Bilimler alanında yüksek lisans yaptığını ifade ediyor.

Yen, özellikle karşılaştığı tüketici sorunlarını sosyal medya üzerinden ilgili şirket ve kurumları etiketleyerek paylaşmasıyla biliniyor. Ancak hakkında kamuya açık ve doğrulanmış biyografik bilgiler oldukça sınırlı.

Ezgi Yen Neden Gündem Oldu?

Ezgi Yen'in gündeme gelmesine neden olan olay, Getir üzerinden verdiği Hayat Su siparişi oldu.

Yen, siparişinde premium su seçmesine rağmen kendisine standart ürün gönderildiğini ve buna rağmen 25 lira fiyat farkı alındığını öne sürdü. Durumu X hesabından Getir ve Getir Destek'i etiketleyerek paylaşan Yen'e Getir Destek hesabından yanıt geldi ve sipariş bilgilerinin özel mesaj yoluyla iletilmesi istendi.