X'te Şikayetleriyle Gündem Olan Ezgi Yen Kimdir, Kaç Yaşında? Ezgi Yen Neden Gündem Oldu?
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X'te yaptığı tüketici şikâyetleriyle kısa sürede gündem olan Ezgi Yen, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle bir su siparişi üzerinden yaptığı paylaşımın ardından eski şikayetleri de yeniden gündeme gelen Yen hakkında “Ezgi Yen kimdir, kaç yaşında?” ve “Ezgi Yen neden gündem oldu?” soruları merak edilmeye başlandı.
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Ezgi Yen Kimdir?
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Eski Şikayetleri de Gündeme Taşındı
İşte Ezgi Yen'in Şikayetlerinden Bazıları
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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