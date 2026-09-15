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X'te Şikayetleriyle Gündem Olan Ezgi Yen Kimdir, Kaç Yaşında? Ezgi Yen Neden Gündem Oldu?

X'te Şikayetleriyle Gündem Olan Ezgi Yen Kimdir, Kaç Yaşında? Ezgi Yen Neden Gündem Oldu?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 19:01
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X'te yaptığı tüketici şikâyetleriyle kısa sürede gündem olan Ezgi Yen, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle bir su siparişi üzerinden yaptığı paylaşımın ardından eski şikayetleri de yeniden gündeme gelen Yen hakkında “Ezgi Yen kimdir, kaç yaşında?” ve “Ezgi Yen neden gündem oldu?” soruları merak edilmeye başlandı.

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Ezgi Yen Kimdir?

Ezgi Yen Kimdir?

Ezgi Yen, X'te @ezgiyenn kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısı. Kamuya açık profilindeki bilgilere göre İstanbul Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü belirten Yen, ayrıca Adli Bilimler alanında yüksek lisans yaptığını ifade ediyor.

Yen, özellikle karşılaştığı tüketici sorunlarını sosyal medya üzerinden ilgili şirket ve kurumları etiketleyerek paylaşmasıyla biliniyor. Ancak hakkında kamuya açık ve doğrulanmış biyografik bilgiler oldukça sınırlı.

Ezgi Yen Neden Gündem Oldu?

Ezgi Yen'in gündeme gelmesine neden olan olay, Getir üzerinden verdiği Hayat Su siparişi oldu.

Yen, siparişinde premium su seçmesine rağmen kendisine standart ürün gönderildiğini ve buna rağmen 25 lira fiyat farkı alındığını öne sürdü. Durumu X hesabından Getir ve Getir Destek'i etiketleyerek paylaşan Yen'e Getir Destek hesabından yanıt geldi ve sipariş bilgilerinin özel mesaj yoluyla iletilmesi istendi.

Eski Şikayetleri de Gündeme Taşındı

Eski Şikayetleri de Gündeme Taşındı

Paylaşımın kısa sürede yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Yen'in eski gönderilerini incelemeye başladı.

Yen'in geçmiş yıllarda bankalar, mağazalar, teslimat şirketleri ve belediyeler dahil olmak üzere farklı kurumlarla yaşadığı sorunları sosyal medya üzerinden dile getirdiği görüldü. Bu paylaşımların yeniden gündeme gelmesiyle bazı kullanıcılar hesabı esprili biçimde “Şikayetvar” ve “şikayet takip sistemi”ne benzetti.

Ezgi Yen'in eski paylaşımlarının da ortaya çıkmasıyla sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar çok sayıda şikâyetin paylaşılmasını mizahi biçimde eleştirirken, bazıları ise Yen'in yaptığı şeyin tüketici olarak hakkını aramak olduğunu savundu.

Tartışmanın merkezinde ise 25 liralık fiyat farkı vardı. Yen, miktarın küçük olmasının yaşanan durumu önemsiz hale getirmediğini belirterek tüketicilerin “nasılsa 25 lira” diyerek hak aramaktan vazgeçmemesi gerektiğini savundu.

Ezgi Yen'in Mesleği Ne?

Ezgi Yen'in mevcut gündem sonrasında mesleği ve özel hayatıyla ilgili çok sayıda arama yapılmaya başlandı. Ancak kamuya açık ve güvenilir kaynaklarda mesleğine ilişkin net, bağımsız biçimde doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle sosyal medyada veya bazı haberlerde yer alan doğrulanmamış bilgileri kesin bir biyografik bilgi gibi aktarmamak gerekiyor.

Ezgi Yen'in Olayı Neden Bu Kadar Konuşuldu?

Aslında tartışmanın büyümesinin nedeni yalnızca 25 liralık fiyat farkı değil. Tek bir tüketici şikâyetinin ardından Yen'in yıllar içindeki benzer paylaşımlarının kullanıcılar tarafından topluca keşfedilmesi, konuyu sosyal medya gündemine taşıdı.

İşte Ezgi Yen'in Şikayetlerinden Bazıları

İşte Ezgi Yen'in Şikayetlerinden Bazıları
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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