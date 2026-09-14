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Fenerbahçe Bir Kez Daha Ligde Takıldı, Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Fenerbahçe Bir Kez Daha Ligde Takıldı, Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2026 - 22:31
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Fenerbahçe derbi mağlubiyetinin ardından bu kez de Gaziantep FK deplasmanında puan kaybı yaşadı. Hafta içi İsmail Kartal'ın istifasıyla çalkalanan kulüp ligde de beş haftada üçüncü puan kaygını yaşadı, zirveyle fark 6 puana çıktı. 

Sosyal medyada ise tepkiler giderek büyüdü.

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Deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında gol bulamayarak sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. İlk yarıda Sorescu ile etkili olan Gaziantep FK’ye karşı Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ve Guendouzi ile fırsatlar yakaladı ancak devre golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda istediği oyunu ortaya koyamayan Fenerbahçe, 64. dakikada üç oyuncu değişikliğine gitti. Gaziantep FK kontra ataklarla, Fenerbahçe ise duran toplarla gol arasa da sonuç değişmedi. Son bölümde de fırsatları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, ligde beş haftada üçüncü puan kaybını yaşadı.

Sosyal medyada yaşananlara tepki büyüktü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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