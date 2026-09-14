Fenerbahçe Bir Kez Daha Ligde Takıldı, Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü
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Fenerbahçe derbi mağlubiyetinin ardından bu kez de Gaziantep FK deplasmanında puan kaybı yaşadı. Hafta içi İsmail Kartal'ın istifasıyla çalkalanan kulüp ligde de beş haftada üçüncü puan kaygını yaşadı, zirveyle fark 6 puana çıktı.
Sosyal medyada ise tepkiler giderek büyüdü.
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Deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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