Fenerbahçe Bir Kez Daha Ligde Takıldı, Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında gol bulamayarak sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. İlk yarıda Sorescu ile etkili olan Gaziantep FK’ye karşı Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ve Guendouzi ile fırsatlar yakaladı ancak devre golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda istediği oyunu ortaya koyamayan Fenerbahçe, 64. dakikada üç oyuncu değişikliğine gitti. Gaziantep FK kontra ataklarla, Fenerbahçe ise duran toplarla gol arasa da sonuç değişmedi. Son bölümde de fırsatları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, ligde beş haftada üçüncü puan kaybını yaşadı.

Sosyal medyada yaşananlara tepki büyüktü.