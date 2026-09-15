Şikayet Mesajlarıyla Müşteri Haklarını Son Damlasına Kadar Kullanan X Kullanıcısı Viral Oldu

Özellikle müşteri deneyimlerinde karşımızdaki firmadan hakkımızı almak için iletişim kurmak önemli. Pek çok firmanın da son yıllarda müşteri memnuniyeti için gerek sosyal medyadan gerek çağrı hatlarından kurdukları birimler de var. Pek çoğumuz müşteri olarak haklarımızı kullanmasak da son günlerde tanınan bu hakları bizim için de kullanan bir X kullanıcısı dikkatleri çekiyor.

Bir su siparişi için yaptığı şikayetle dikkat çeken kullanıcının diğer paylaşımları da incelendi ve kendisinin sosyal medyayı şikayet için sıkça kullandığı gözlemlendi. Ezgi Yen isimli kullanıcı adeta timeline'ı ele geçirdi.