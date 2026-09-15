Şikayet Mesajlarıyla Müşteri Haklarını Son Damlasına Kadar Kullanan X Kullanıcısı Viral Oldu
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Özellikle müşteri deneyimlerinde karşımızdaki firmadan hakkımızı almak için iletişim kurmak önemli. Pek çok firmanın da son yıllarda müşteri memnuniyeti için gerek sosyal medyadan gerek çağrı hatlarından kurdukları birimler de var. Pek çoğumuz müşteri olarak haklarımızı kullanmasak da son günlerde tanınan bu hakları bizim için de kullanan bir X kullanıcısı dikkatleri çekiyor.
Bir su siparişi için yaptığı şikayetle dikkat çeken kullanıcının diğer paylaşımları da incelendi ve kendisinin sosyal medyayı şikayet için sıkça kullandığı gözlemlendi. Ezgi Yen isimli kullanıcı adeta timeline'ı ele geçirdi.
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Kullanıcının fark ettiği ufak detay kısa sürede 7 milyondan fazla görüntülenme aldı.
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Ancak bu paylaşım kendisinin tek şikayeti değildi.
Sürekli bir diyalog halinde olduğu görüldü.
Ve bu çılgın şikayet bildirimleri önümüze düştü.
Hizmet bağımlısı da dendi.
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Ancak şikayetleri sadece ürün ve hizmetlerle sınırlı değildi.
Ancak destekleyenleri de azımsanmayacak sayıda.
Modern Don Kişot tanımlaması yapıldı.
Sadece internet siparişleri değil mağaza siparişleri için de şikayetler mevcut.
Şikayetlerin zamanla daha da orijinalleştiğine de rastlandı.
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Kimi zaman şikayetler agresifleşebiliyordu.
Biraz siyaset...
Biraz da futbol.
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Tabii durum kısa süre içinde bir akıma da dönüştü.
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Farklı paylaşımlar da vardı.
Pek çok kişinin merak ettiği sorunun yanıtı ise evet oldu.
İlginin odağındaki isim Ezgi Yen'den gelen yanıtlar sonrası bir açıklama geldi.
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Ardından kendisi hakkındaki eleştirilerden şikayetçi oldu.
Bir Fenerbahçe taraftarının makul şikayetiyle kapatalım.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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