İlişkide Yakınlığı Yeniden Kurmanın 3 Yolu: Çiftlerin Arasını Düzeltiyor
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Sosyal medya ve akıllı telefonlar, hayatın her anını kayda alma isteğini karşı konulmaz hale getirebiliyor. Bu istek en özel anlara bile uzanıyor; bazı çiftler, paylaşmasalar bile her romantik anı kaydetme ihtiyacı duyuyor. Sürekli belgeleme alışkanlığı ise zaman zaman ilişkileri olumsuz etkileyebiliyor.
İşte terapistlere göre ilişkide yakınlığı yeniden kurmanın 3 yolu...
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Fotoğraf için kurgulanan anlar, ilişkinin kendisini geri plana itebiliyor.
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Romantik anları kaydetmek insanı o andan koparıp geleceği düşünmeye yöneltiyor.
İlişkinin bazı bölümlerini yalnızca ikinize ait tutmak psikolojik açıdan değerli.
Terapist, kaybolan yakınlığı geri kazanmak için üç adım öneriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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