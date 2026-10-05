İlişkide Yakınlığı Yeniden Kurmanın 3 Yolu: Çiftlerin Arasını Düzeltiyor

Çift danışmanlığı alanında uzmanlaşmış seks terapisti Dr. Mindy DeSeta, önemli dönüm noktalarını kaydetmenin anlamlı olabileceğini ve çiftlerin ilişkilerini daha bilinçli kutlamasını sağlayabileceğini söylüyor. DeSeta, 'Özel bir geceyi hatırlamak için fotoğraf çekmekle fotoğraf çekmek için özel bir gece kurgulamak arasında net bir fark var' diyor. Terapiste göre sorunlar, ilişkinin dışarıya görünen yüzü ilişkinin kendisinden daha önemli hale geldiğinde başlıyor.

DeSeta, bunun çiftlerde iyi görünme, kusursuz bir kıyafet seçme ya da yüzünde mutlu bir ifade taşıma baskısı yarattığını belirtiyor. Terapiste göre paylaşımlara gelen olumlu tepkiler bu alışkanlığı besliyor; tepkiler yeterince tatmin edici olmadığında ise daha 'iyi' bir an yaratma baskısı doğuyor.