İlişkilerde Sosyal Medya Etkisi: Paylaşmak mı Yoksa Saklamak mı Sağlıklı?
Bir yandan hayatın her anı sosyal medyaya taşınıyor, diğer yandan “Özel olanı paylaşmalı mıyım?” sorusu kafaları kurcalıyor. İlişkiler söz konusu olduğunda bu ikilem daha da belirginleşiyor. Partnerini sık sık paylaşmak mı daha iyi, yoksa her şeyi kendine saklamak mı? Buna biraz yakından bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşımlar bazen bağlılık göstergesi gibi algılanabiliyor.
Mahremiyet şart: Aşırı paylaşım özel alanı daraltabiliyor.
Hiç gönderi paylaşmamak aranızda bir sorun olduğu olduğu anlamına gelmiyor elbette.
Sosyal medya ilişkilerde kıyaslama tuzağı yaratıyor maalesef ki...
Dijital ayak izi kavgaları: Paylaşımlar bazen kıskançlık ve güvensizlik doğurabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asma kilit emojisi de dahil: Gizliliği tercih eden çiftlerde daha güçlü bağlar görülebiliyor.
Sosyal medya ilişkilerdeki beklentileri değiştirmede büyük bir rol üstleniyor.
Sonuçta mesele görünürlük değil, iletişim. 💖
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın