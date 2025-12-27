onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İlişkilerde Sosyal Medya Etkisi: Paylaşmak mı Yoksa Saklamak mı Sağlıklı?

etiket İlişkilerde Sosyal Medya Etkisi: Paylaşmak mı Yoksa Saklamak mı Sağlıklı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
27.12.2025 - 22:01

Bir yandan hayatın her anı sosyal medyaya taşınıyor, diğer yandan “Özel olanı paylaşmalı mıyım?” sorusu kafaları kurcalıyor. İlişkiler söz konusu olduğunda bu ikilem daha da belirginleşiyor. Partnerini sık sık paylaşmak mı daha iyi, yoksa her şeyi kendine saklamak mı? Buna biraz yakından bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşımlar bazen bağlılık göstergesi gibi algılanabiliyor.

Paylaşımlar bazen bağlılık göstergesi gibi algılanabiliyor.

Çiftlerin birlikte fotoğraf paylaşması, çevre tarafından ilişkinin ciddiyeti olarak yorumlanabiliyor. Özellikle genç kuşak arasında bu algı çok yaygın. Ama işin aslına baktığımızda ilişkini sosyal medyada paylaşmak illaki daha bağlı ya da mutlu olunduğu anlamına gelmiyor. Bazıları için bu sadece sosyal medya rutini.

Mahremiyet şart: Aşırı paylaşım özel alanı daraltabiliyor.

Mahremiyet şart: Aşırı paylaşım özel alanı daraltabiliyor.

Her buluşmayı, her detayı sosyal medyaya taşımak ilişkide nefes alanı bırakmıyor. Bir süre sonra çiftlerden biri kendini vitrine çıkarılmış gibi hissedebiliyor. Bu da “Benim hayatım mı, bizim hayatımız mı?” tartışmalarına sebep olabiliyor.

Hiç gönderi paylaşmamak aranızda bir sorun olduğu olduğu anlamına gelmiyor elbette.

Hiç gönderi paylaşmamak aranızda bir sorun olduğu olduğu anlamına gelmiyor elbette.

“Hiç fotoğraf atmıyor, acaba saklıyor mu?” düşüncesi çok yaygın. Oysa paylaşmamak çoğu zaman sadece kişisel bir tercih. Bazı çiftler ilişkilerini daha özel yaşamak istiyor. Bu gizlemek değil, korumak anlamına da gelebiliyor.

Sosyal medya ilişkilerde kıyaslama tuzağı yaratıyor maalesef ki...

Sosyal medya ilişkilerde kıyaslama tuzağı yaratıyor maalesef ki...

Başka çiftlerin sürekli mutlu, romantik ya da eğlenceli paylaşımlarını görmek “Bizim ilişkimiz yeterince iyi mi?” sorusunu akla getirebiliyor. Halbuki sosyal medya seçilmiş anların sergilendiği bir vitrin. Kıyas yapmak ise ilişkiye zarar verebiliyor.

Dijital ayak izi kavgaları: Paylaşımlar bazen kıskançlık ve güvensizlik doğurabiliyor.

Dijital ayak izi kavgaları: Paylaşımlar bazen kıskançlık ve güvensizlik doğurabiliyor.

“Niye o fotoğrafı beğendin?”, “Neden beni etiketlemedin?” gibi sosyal medya üzerinden çıkan tartışmalar hiç de az değil. Dijital izler, güven sorunlarını tetikleyebiliyor. Bazen tek bir yorum bile ortalığı karıştırmaya yetiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asma kilit emojisi de dahil: Gizliliği tercih eden çiftlerde daha güçlü bağlar görülebiliyor.

Asma kilit emojisi de dahil: Gizliliği tercih eden çiftlerde daha güçlü bağlar görülebiliyor.

Araştırmalara göre ilişkisini sosyal medyada daha az görünür hale getiren çiftler, iletişimi birbirleri üzerinden kuruyor. Yani onaylanma ihtiyacını dışarıdan değil, partnerinden karşılıyor. Bu da bağı daha sağlam hale getiriyor diyebiliriz.

Sosyal medya ilişkilerdeki beklentileri değiştirmede büyük bir rol üstleniyor.

Sosyal medya ilişkilerdeki beklentileri değiştirmede büyük bir rol üstleniyor.

Eskiden sevgiliden gelen bir mesaj mutlu etmeye yeterken şimdi üzerine bir de “story atması” beklenebiliyor. Yani ilişkiler sadece iki kişi arasında yaşanmıyor, dışarıya sunulması da neredeyse şart haline geldi. Bu da ekstra baskı yaratıyor.

Sonuçta mesele görünürlük değil, iletişim. 💖

Sonuçta mesele görünürlük değil, iletişim. 💖

İlişkide esas olan sosyal medyada ne kadar yer verildiği değil, iki kişi arasındaki iletişim. Paylaşılsa da paylaşılmasa da eğer taraflar birbirini duyabiliyorsa, dışarıdaki algı fazla önem taşımıyor. Her şey telefonun şarjı ya da internet paketinin bitmesine bakıyor. Siz yine de aranızdaki iletişimi bozmasına izin vermeden tatlı paylaşımlar yapın, biz size like atarız!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın