İlişkilerde Sosyal Medya Etkisi: Paylaşmak mı Yoksa Saklamak mı Sağlıklı?

İlişkide esas olan sosyal medyada ne kadar yer verildiği değil, iki kişi arasındaki iletişim. Paylaşılsa da paylaşılmasa da eğer taraflar birbirini duyabiliyorsa, dışarıdaki algı fazla önem taşımıyor. Her şey telefonun şarjı ya da internet paketinin bitmesine bakıyor. Siz yine de aranızdaki iletişimi bozmasına izin vermeden tatlı paylaşımlar yapın, biz size like atarız!