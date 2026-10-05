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Real Madrid Arda Güler ile Yeni Sözleşme Konusunda Anlaştı

Real Madrid Arda Güler ile Yeni Sözleşme Konusunda Anlaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.10.2026 - 15:24
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Real Madrid cephesinden Arda Güler için beklenen haber geldi. Fabrizio Romano, 21 yaşındaki milli futbolcunun yeni sözleşmesinin yalnızca resmi prosedürlerin kaldığını duyurdu. Romano'nun daha önce aktardığı bilgilere göre yeni anlaşma 6 yıllık olacak ve Haziran 2032'ye kadar sürecek. Arda'nın mevcut sözleşmesi 2029 yazında bitiyordu. Kulübün imza sonrası resmi açıklamasını önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Fenerbahçe'den 2023 yazında Madrid'e transfer olan genç yıldız, Jose Mourinho yönetimindeki ekipte bu sezon da süre almaya devam ediyor.

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Sözleşme 2029 yerine Haziran 2032'ye kadar uzayacak

Sözleşme 2029 yerine Haziran 2032'ye kadar uzayacak

Romano'nun aktardığına göre Arda Güler ile Real Madrid arasındaki yeni sözleşme, mevcut anlaşmanın bitiş tarihi olan 2029'dan üç yıl sonrasına, Haziran 2032'ye uzanıyor. Genç yıldızın yeni sözleşmeyi kabul ettiği ve bütün şartların taraflarca onaylandığı belirtiliyor. Yani ortada yürüyen bir pazarlık değil, imza bekleyen bir mutabakat var.

Bu süreç bugün başlamış değil. Romano, anlaşmanın tamamlandığını ve yakında açıklanacağını Eylül ayında da duyurmuştu; bu hafta yaptığı yeni açıklamada ise işin artık sadece resmi prosedürlerden ibaret olduğunu söyledi. Kulübün duyuruyu, imza işleminin ardından kendi kanallarından yapması bekleniyor.

Yıllık gelirinin 5,5 milyon euro civarından yukarı çıkacağı konuşuluyor

Yıllık gelirinin 5,5 milyon euro civarından yukarı çıkacağı konuşuluyor

Sözleşmenin mali detayları resmen açıklanmış değil. Basına yansıyan iddialarda Arda'nın mevcut yıllık brüt ücreti için 5 milyon ile 6,25 milyon euro arasında değişen rakamlar geçiyor; ortalamaya bakıldığında 5,5 milyon euro civarında bir tablo çıkıyor. Yeni sözleşmeyle bu rakamda belirgin bir artış olacağı ise hemen bütün haberlerin ortak noktası.

Arda, 2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu. 21 yaşındaki yıldız, bu sezon takımın 7 resmi maçında 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Mourinho'nun kadrosunda süre konusunun sık sık konuşulduğu bir dönemin ardından gelen bu uzatma, kulübün genç oyuncuyla ilgili uzun vadeli planını gösteriyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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