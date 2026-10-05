Real Madrid Arda Güler ile Yeni Sözleşme Konusunda Anlaştı

Romano'nun aktardığına göre Arda Güler ile Real Madrid arasındaki yeni sözleşme, mevcut anlaşmanın bitiş tarihi olan 2029'dan üç yıl sonrasına, Haziran 2032'ye uzanıyor. Genç yıldızın yeni sözleşmeyi kabul ettiği ve bütün şartların taraflarca onaylandığı belirtiliyor. Yani ortada yürüyen bir pazarlık değil, imza bekleyen bir mutabakat var.

Bu süreç bugün başlamış değil. Romano, anlaşmanın tamamlandığını ve yakında açıklanacağını Eylül ayında da duyurmuştu; bu hafta yaptığı yeni açıklamada ise işin artık sadece resmi prosedürlerden ibaret olduğunu söyledi. Kulübün duyuruyu, imza işleminin ardından kendi kanallarından yapması bekleniyor.