Real Madrid Arda Güler ile Yeni Sözleşme Konusunda Anlaştı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Real Madrid cephesinden Arda Güler için beklenen haber geldi. Fabrizio Romano, 21 yaşındaki milli futbolcunun yeni sözleşmesinin yalnızca resmi prosedürlerin kaldığını duyurdu. Romano'nun daha önce aktardığı bilgilere göre yeni anlaşma 6 yıllık olacak ve Haziran 2032'ye kadar sürecek. Arda'nın mevcut sözleşmesi 2029 yazında bitiyordu. Kulübün imza sonrası resmi açıklamasını önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Fenerbahçe'den 2023 yazında Madrid'e transfer olan genç yıldız, Jose Mourinho yönetimindeki ekipte bu sezon da süre almaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sözleşme 2029 yerine Haziran 2032'ye kadar uzayacak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllık gelirinin 5,5 milyon euro civarından yukarı çıkacağı konuşuluyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın