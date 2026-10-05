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Altı Üstü İstanbul Bu Akşam Var mı? 5 Ekim ATV Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Tarihi

Altı Üstü İstanbul Bu Akşam Var mı? 5 Ekim ATV Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Tarihi

Atv yerli dizi
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 15:25
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Pazartesi akşamının en çok merak edilen sorusu bu hafta da aynı: Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı? Dizinin yayın saatinin yaklaşmasıyla birlikte seyirciler ATV yayın akışını araştırmaya başladı. Bu akşam Altı Üstü İstanbul var mı? Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Gelin detaylara birlikte bakalım…

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Altı Üstü İstanbul Bu Akşam Var mı?

Altı Üstü İstanbul Bu Akşam Var mı?

Hayır, Altı Üstü İstanbul bu akşam yeni bölümüyle ekranda olmayacak. ATV, 5 Ekim Pazartesi akşamı 20.00 kuşağını milli maça ayırdı. Kanalın akışında saat 20.00'de dizinin özel yayını bulunuyor, ardından 20.45'te Milli Maça Doğru programı başlıyor. Türkiye'nin Bologna'da İtalya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 21.45'te başlayacak. Maçı ATV'den canlı izlemek için ATV canlı yayın sayfası kullanılabilir.

Altı Üstü İstanbul Yeni Bölüm Ne Zaman?

Altı Üstü İstanbul Yeni Bölüm Ne Zaman?

Dizinin 16. bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı, her zamanki saatinde ATV'de yayınlanacak. Altı Üstü İstanbul 15 Haziran'dan bu yana pazartesi günleri saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İki haftalık milli maç arasının ardından dizi, olağan yayın düzenine dönmüş olacak. 15. bölümün finalinde Uzay ile Emir'in silahlı adamlarca kaçırılıp toprağa gömüldüğü sahne izleyiciyi şaşkına çevirmişti. İkilinin akıbeti 16. bölümle belli olacak.

Altı Üstü İstanbul Neden Yok, Final mi Yaptı?

Altı Üstü İstanbul Neden Yok, Final mi Yaptı?

Altı Üstü İstanbul final yapmadı, dizi yayından da kaldırılmadı. Ara vermesinin nedeni milli maçlar. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile karşı karşıya: İlk maç 28 Eylül'de Bursa'daydı, rövanş ise 5 Ekim'de Bologna'da oynanacak. İkisi de pazartesi akşamına denk geldiği ve ATV maçları naklen yayınladığı için dizi iki haftadır yeni bölümle ekranda yer almıyor. Maçların bitmesiyle Altı Üstü İstanbul, Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap'ın başrolde olduğu kadrosuyla kaldığı yerden devam edecek.

ATV Yayın Akışı 5 Ekim Pazartesi

ATV Yayın Akışı 5 Ekim Pazartesi

ATV'nin 5 Ekim Pazartesi günü yayın akışı sırasıyla şöyle:

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Mercan Köşk (5. bölüm)

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Altı Üstü İstanbul Özel

20.45 – Milli Maça Doğru

21.45 – İtalya-Türkiye maçı (canlı)

00.15 – Güneşin Doğduğu Yer (3. bölüm)

03.00 – Mercan Köşk (5. bölüm)

05.30 – Gözleri Karadeniz

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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