Altı Üstü İstanbul Bu Akşam Var mı? 5 Ekim ATV Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Tarihi

Pazartesi akşamının en çok merak edilen sorusu bu hafta da aynı: Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı? Dizinin yayın saatinin yaklaşmasıyla birlikte seyirciler ATV yayın akışını araştırmaya başladı. Bu akşam Altı Üstü İstanbul var mı? Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Gelin detaylara birlikte bakalım…