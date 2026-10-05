Altı Üstü İstanbul Bu Akşam Var mı? 5 Ekim ATV Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Tarihi
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Pazartesi akşamının en çok merak edilen sorusu bu hafta da aynı: Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı? Dizinin yayın saatinin yaklaşmasıyla birlikte seyirciler ATV yayın akışını araştırmaya başladı. Bu akşam Altı Üstü İstanbul var mı? Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Gelin detaylara birlikte bakalım…
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Altı Üstü İstanbul Bu Akşam Var mı?
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ATV Yayın Akışı 5 Ekim Pazartesi
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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