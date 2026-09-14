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"Sokaklar Güvende" Operasyonlarında 2 Bin 594 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

"Sokaklar Güvende" Operasyonlarında 2 Bin 594 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Operasyon
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2026 - 20:11
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 14 Eylül sabahı ülke genelinde başlatılan 'Sokaklar Güvende' operasyonlarına ilişkin son verileri açıkladı. Operasyonlarda 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 1.613 şüpheli gözaltına alınırken 618 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonlara jandarma ve polisten 11 bin 466 personel katıldı.

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78 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 151 operasyon eş zamanlı olarak yürütüldü.

78 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 151 operasyon eş zamanlı olarak yürütüldü.

Operasyonlarda uyuşturucu ticareti, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis şüphelileri hedef alındı. Ele geçirilenler arasında 199 ateşli silah, 9.039 fişek ve kartuş, 2 el bombası, 10.520 sentetik hap ve 37,25 kilogram uyuşturucu madde bulunuyor.

Soruşturmalar kapsamında 408 banka hesabına, 35 taşınmaza, 31 aracı ve 10 şirkete el konuldu.

Soruşturmalar kapsamında 408 banka hesabına, 35 taşınmaza, 31 aracı ve 10 şirkete el konuldu.

Yetkililer, tespit edilen toplam işlem hacminin 26,9 milyar lira olduğunu açıkladı. Aynı gün önceki bir açıklamada 2 bin 447 şüpheli hakkında işlem yapıldığı duyurulmuştu.

Akın Gürlek'in açıklamasının tamamı şu şekilde

Akın Gürlek'in açıklamasının tamamı şu şekilde

'Bu sabah ülke genelinde başlatılan “SOKAKLAR GÜVENDE” operasyonlarına ilişkin adli işlemler devam etmektedir.

Yapılan çalışmalarda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda 151 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Şu ana kadar 1.613 şüpheli gözaltına alınmış, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir.

Operasyonlarda jandarma ve polis teşkilatlarımızdan 11 bin 466 kolluk personeli görev almıştır. Aramalarda 199 ateşli silah, 9 bin 39 fişek/kartuş, 2 el bombası, 10 bin 520 sentetik ecza/uyuşturucu hap-tablet ve yaklaşık 37,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Soruşturmalar; suç örgütlerinin finansman kaynaklarını, mal varlıklarını ve suç üretme kapasitelerini hedef alacak şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda 26,9 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiş; 408 banka hesabına, 35 taşınmaza, 31 araca ve 10 şirkete el koyma tedbiri uygulanmıştır.

Firari şüphelilerin yakalanmasına ve soruşturmaların tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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