"Sokaklar Güvende" Operasyonlarında 2 Bin 594 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 14 Eylül sabahı ülke genelinde başlatılan 'Sokaklar Güvende' operasyonlarına ilişkin son verileri açıkladı. Operasyonlarda 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 1.613 şüpheli gözaltına alınırken 618 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonlara jandarma ve polisten 11 bin 466 personel katıldı.
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78 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 151 operasyon eş zamanlı olarak yürütüldü.
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Soruşturmalar kapsamında 408 banka hesabına, 35 taşınmaza, 31 aracı ve 10 şirkete el konuldu.
Akın Gürlek'in açıklamasının tamamı şu şekilde
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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