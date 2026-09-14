Sofraların Vazgeçilmezi Kuru Baklagillerin 6 Önemli Faydası

Protein ve lif bakımından zengin olan bu besinler, kan şekeri kontrolünden bağırsak sağlığına kadar vücudun farklı ihtiyaçlarını destekleyebiliyor.

Özellikle sonbahar ve kış aylarında sofralarda daha sık yer bulan kuru baklagiller, bitkisel protein almak isteyenler için de iyi bir seçenek oluşturuyor. Peki kuru baklagilleri düzenli tüketmenin vücuda ne gibi katkıları bulunuyor?

Kuru Baklagiller Nelerdir?

Kuru baklagiller, baklagiller familyasına ait bitkilerin olgunlaşmış ve kurutulmuş tohumlarından oluşuyor. Günlük beslenmede en sık tüketilen çeşitleri arasında nohut, mercimek, kuru fasulye, barbunya, börülce, bakla ve soya fasulyesi bulunuyor. Maş fasulyesi ve beluga mercimeği gibi farklı çeşitler de son yıllarda daha fazla tüketilmeye başlandı.

Bu besinler özellikle bitkisel protein, diyet lifi, folat, demir, magnezyum, çinko ve çeşitli B grubu vitaminleri açısından dikkat çekiyor. Aynı zamanda doğal olarak kolesterol içermemeleri, onları hayvansal kaynaklara alternatif olarak değerlendirmek isteyenler için önemli hale getiriyor.