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Sofraların Vazgeçilmezi Kuru Baklagillerin 6 Önemli Faydası

Sofraların Vazgeçilmezi Kuru Baklagillerin 6 Önemli Faydası

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 18:58
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Nohut, mercimek, kuru fasulye ve barbunya… Mutfağın en ekonomik ve doyurucu besinleri arasında yer alan kuru baklagiller, sağlıklı beslenmenin de önemli parçalarından biri. Lif ve bitkisel protein açısından zengin olan bu besinler, düzenli tüketildiğinde kan şekeri kontrolünden bağırsak sağlığına kadar vücudun farklı ihtiyaçlarını destekleyebiliyor. Peki kuru baklagillerin sağlığa öne çıkan faydaları neler?

Kaynak: https://www.mayoclinichealthsystem.or...
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Nohut, mercimek, fasulye ve barbunya gibi kuru baklagiller, hem ekonomik hem de besleyici olmaları nedeniyle dengeli beslenmenin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Nohut, mercimek, fasulye ve barbunya gibi kuru baklagiller, hem ekonomik hem de besleyici olmaları nedeniyle dengeli beslenmenin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Protein ve lif bakımından zengin olan bu besinler, kan şekeri kontrolünden bağırsak sağlığına kadar vücudun farklı ihtiyaçlarını destekleyebiliyor.

Özellikle sonbahar ve kış aylarında sofralarda daha sık yer bulan kuru baklagiller, bitkisel protein almak isteyenler için de iyi bir seçenek oluşturuyor. Peki kuru baklagilleri düzenli tüketmenin vücuda ne gibi katkıları bulunuyor?

Kuru Baklagiller Nelerdir?

Kuru baklagiller, baklagiller familyasına ait bitkilerin olgunlaşmış ve kurutulmuş tohumlarından oluşuyor. Günlük beslenmede en sık tüketilen çeşitleri arasında nohut, mercimek, kuru fasulye, barbunya, börülce, bakla ve soya fasulyesi bulunuyor. Maş fasulyesi ve beluga mercimeği gibi farklı çeşitler de son yıllarda daha fazla tüketilmeye başlandı.

Bu besinler özellikle bitkisel protein, diyet lifi, folat, demir, magnezyum, çinko ve çeşitli B grubu vitaminleri açısından dikkat çekiyor. Aynı zamanda doğal olarak kolesterol içermemeleri, onları hayvansal kaynaklara alternatif olarak değerlendirmek isteyenler için önemli hale getiriyor.

Kuru Baklagillerin Sağlığa 6 Önemli Faydası

Kuru Baklagillerin Sağlığa 6 Önemli Faydası

1. Kan Şekerinin Daha Dengeli Seyretmesine Yardımcı Olabilir

Kuru baklagillerin lif ve protein içeriğinin yüksek olması, sindirimlerinin daha yavaş gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle kan şekerinin hızlı yükselip düşmesini önlemeye katkı sağlayabiliyorlar.

Özellikle düşük glisemik indeksli besinler arasında yer almaları, kan şekeri kontrolüne dikkat eden kişiler açısından kuru baklagilleri değerli bir seçenek haline getiriyor.

2. Kalp Sağlığını Destekleyebilir

Lif açısından zengin beslenme, kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli bir yere sahip. Kuru baklagillerde bulunan çözünür lif de kandaki LDL kolesterol seviyelerinin kontrolüne yardımcı olabiliyor.

Bunun yanında doymuş yağ oranlarının düşük olması ve bitkisel protein içermeleri, baklagillerin dengeli bir beslenme düzenindeki yerini güçlendiriyor.

3. Lif İçeriğiyle Bağırsakları Destekler

Kuru baklagillerin en dikkat çeken özelliklerinden biri yüksek lif içeriği. Lif, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine ve dışkının bağırsaklardan daha kolay ilerlemesine yardımcı oluyor.

Düzenli olarak yeterli miktarda lif tüketmek, kabızlığın önlenmesine ve bağırsak mikrobiyotasının desteklenmesine katkı sağlayabiliyor. Ancak baklagilleri beslenmeye bir anda çok yüksek miktarda eklemek gaz ve şişkinliğe neden olabileceğinden miktarı kademeli artırmak daha iyi olabilir.

4. Daha Uzun Süre Tok Tutar

Protein ve lifin bir arada bulunması, kuru baklagillerin doyurucu bir besin olmasını sağlıyor. Lifin sindirimi yavaşlatması ve mide boşalmasını geciktirmesi sayesinde baklagil içeren öğünlerin ardından daha uzun süre tok hissetmek mümkün olabiliyor.

Bu özellikleri nedeniyle kuru baklagiller, kilo kontrolü hedefleyen dengeli beslenme planlarında da rahatlıkla yer alabiliyor. Ancak tek başına herhangi bir besinin yağ yakımını hızlandırdığı veya doğrudan kilo verdirdiği düşünülmemeli.

5. Bitkisel Protein Açısından Güçlü Bir Seçenektir

Kuru baklagiller, özellikle et tüketiminin düşük olduğu beslenme düzenlerinde önemli bir bitkisel protein kaynağı oluşturuyor. Mercimek, nohut ve kuru fasulye gibi seçenekler günlük protein alımına katkı sağlayabiliyor.

Baklagillerin tahıllarla birlikte tüketilmesi ise farklı aminoasitlerin bir araya gelmesine yardımcı olarak öğünün protein kalitesini artırabiliyor. Örneğin mercimek yemeğinin bulgur pilavıyla birlikte tüketilmesi bu açıdan iyi bir kombinasyon oluşturuyor.

6. Antioksidan Bileşenler İçerir

Kuru baklagiller yalnızca protein ve liften ibaret değil. Çeşidine göre polifenoller, flavonoidler ve başka biyoaktif bileşikler de içeriyorlar. Bu bileşiklerin antioksidan özellikleri bulunuyor ve vücudun oksidatif stresle mücadelesine katkı sağlayabiliyor.

Bu nedenle kuru baklagillerin düzenli ve çeşitli bir beslenme düzeninin parçası olması, genel sağlık açısından faydalı bir tercih olarak değerlendiriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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