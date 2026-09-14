Doktor Açıkladı: Boğulma Anında Hayat Kurtaran Teknik

Boğulma sırasında hava yolunun tamamen kapanması, kişinin kısa sürede nefes alamaz ve konuşamaz hale gelmesine neden olabilir. Böyle bir durumda çevredeki insanların ne yapacağını bilmesi, sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar kritik bir fark yaratabilir.

Doktor Amir Khan, katıldığı podcast programında Heimlich manevrası olarak bilinen karın itişlerinin kendisine iki farklı olayda yardımcı olduğunu anlattı. Khan, her iki müdahalede de tekniğin işe yaradığını belirterek temel ilk yardım bilgilerinin herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Kişi hâlâ konuşabiliyor, nefes alabiliyor veya güçlü şekilde öksürebiliyorsa hemen karın itişlerine başvurulmaması gerekiyor. Bu durumda kişinin öksürmeye devam etmesi teşvik edilmeli.

Heimlich Manevrası Ne İşe Yarıyor?

Heimlich manevrası, tamamen tıkanmış hava yolunu açmaya yönelik kullanılan ilk yardım yöntemlerinden biri. Uygulamada karın bölgesine yapılan hızlı ve kontrollü itişlerle akciğerlerdeki havanın yukarı doğru hareket ettirilmesi ve hava yolunu tıkayan cismin çıkarılması amaçlanıyor.

Fakat yöntemin uygulanışı yaşa ve kişinin durumuna göre değişebiliyor. Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda yetişkinlere uygulanan yöntem kullanılmamalı. Bu nedenle yalnızca bir internet videosunu izlemek yerine, mümkünse yetkili kurumlardan temel ilk yardım eğitimi almak çok daha güvenli.