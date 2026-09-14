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Yaşam
Doktor Açıkladı: Boğulma Anında Hayat Kurtaran Teknik

Doktor Açıkladı: Boğulma Anında Hayat Kurtaran Teknik

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 18:29
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Boğulma vakalarında saniyeler bile hayati önem taşıyabiliyor. Doktor Amir Khan, doğru şekilde uygulandığında hayat kurtarabilen bir ilk yardım tekniğini iki farklı olayda kullandığını ve her ikisinde de başarılı olduğunu anlattı. Uzmanlar ise böyle bir durumda ne yapılması gerektiğini önceden bilmenin, acil yardım gelene kadar kritik bir fark yaratabileceğine dikkat çekiyor.

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Günlük hayatta bir anda ortaya çıkabilen boğulma vakalarında doğru müdahale, saniyeler içinde hayati önem taşıyabiliyor.

Günlük hayatta bir anda ortaya çıkabilen boğulma vakalarında doğru müdahale, saniyeler içinde hayati önem taşıyabiliyor.

Doktor Amir Khan, öğrendiği basit bir ilk yardım tekniğini iki farklı olayda uyguladığını ve her iki durumda da işe yaradığını söyledi.

Khan, özellikle soluk borusunun yiyecek ya da başka bir cisim nedeniyle tamamen tıkandığı durumlarda temel ilk yardım bilgisinin hayat kurtarabileceğine dikkat çekti. Üstelik bu bilgilerin öğrenilmesinin sanıldığı kadar zor olmadığını belirtti.

Boğulmada İlk Yardım Bilmek Neden Önemli?

Boğulmada İlk Yardım Bilmek Neden Önemli?

Boğulma sırasında hava yolunun tamamen kapanması, kişinin kısa sürede nefes alamaz ve konuşamaz hale gelmesine neden olabilir. Böyle bir durumda çevredeki insanların ne yapacağını bilmesi, sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar kritik bir fark yaratabilir.

Doktor Amir Khan, katıldığı podcast programında Heimlich manevrası olarak bilinen karın itişlerinin kendisine iki farklı olayda yardımcı olduğunu anlattı. Khan, her iki müdahalede de tekniğin işe yaradığını belirterek temel ilk yardım bilgilerinin herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Kişi hâlâ konuşabiliyor, nefes alabiliyor veya güçlü şekilde öksürebiliyorsa hemen karın itişlerine başvurulmaması gerekiyor. Bu durumda kişinin öksürmeye devam etmesi teşvik edilmeli.

Heimlich Manevrası Ne İşe Yarıyor?

Heimlich manevrası, tamamen tıkanmış hava yolunu açmaya yönelik kullanılan ilk yardım yöntemlerinden biri. Uygulamada karın bölgesine yapılan hızlı ve kontrollü itişlerle akciğerlerdeki havanın yukarı doğru hareket ettirilmesi ve hava yolunu tıkayan cismin çıkarılması amaçlanıyor.

Fakat yöntemin uygulanışı yaşa ve kişinin durumuna göre değişebiliyor. Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda yetişkinlere uygulanan yöntem kullanılmamalı. Bu nedenle yalnızca bir internet videosunu izlemek yerine, mümkünse yetkili kurumlardan temel ilk yardım eğitimi almak çok daha güvenli.

Kişi konuşamıyor, nefes alamıyor veya etkili şekilde öksüremiyorsa hava yolunun ciddi şekilde tıkanmış olabileceği düşünülmeli ve acil yardım çağrılmalı.

Kişi konuşamıyor, nefes alamıyor veya etkili şekilde öksüremiyorsa hava yolunun ciddi şekilde tıkanmış olabileceği düşünülmeli ve acil yardım çağrılmalı.

Kişinin bilinci yerindeyse, yaşına uygun ilk yardım adımları uygulanmalı. Müdahale sırasında durumun kötüleşmesi halinde yeniden değerlendirme yapılmalı ve sağlık ekiplerinin yönlendirmeleri takip edilmeli.

Türkiye’de böyle bir durumda 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak profesyonel yardım istenebilir. Operatör, olayın durumuna göre müdahale konusunda telefonda da yönlendirme yapabilir.

Kişi Tek Başınaysa Ne Yapmalı?

Boğulma kişinin yalnız olduğu sırada meydana gelirse durum daha da kritik hale geliyor. Öncelikle mümkünse hemen 112 aranmalı ve telefon açık bırakılmalı.

Kişi hâlâ öksürebiliyorsa güçlü şekilde öksürmeye devam etmeli. Tıkanıklık açılmıyorsa kendi kendine karın itişi uygulamaya çalışabilir. Bunun için bir el yumruk yapılarak göbek deliğinin hemen üstüne, kaburgaların altına yerleştirilebilir ve diğer elle desteklenerek içeri ve yukarı doğru hızlı itişler yapılabilir.

Yeterli güç uygulanamıyorsa kişinin üst karın bölgesini sağlam bir masa veya sandalye kenarı gibi sert ve sabit bir yüzeye bastırarak yukarı doğru basınç oluşturması mümkün olabilir.

Ancak bu tür durumlarda amaç, profesyonel yardımın yerine geçmek değil, yardım gelene kadar hayatta kalmayı sağlayacak ilk müdahaleyi yapabilmektir.

Boğulma vakalarında yanlış müdahale de ciddi sonuçlara yol açabileceğinden, özellikle yetişkin, çocuk ve bebekler için uygulanması gereken ilk yardım yöntemlerinin önceden öğrenilmesi büyük önem taşıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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