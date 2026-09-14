Doktor Açıkladı: Boğulma Anında Hayat Kurtaran Teknik
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Boğulma vakalarında saniyeler bile hayati önem taşıyabiliyor. Doktor Amir Khan, doğru şekilde uygulandığında hayat kurtarabilen bir ilk yardım tekniğini iki farklı olayda kullandığını ve her ikisinde de başarılı olduğunu anlattı. Uzmanlar ise böyle bir durumda ne yapılması gerektiğini önceden bilmenin, acil yardım gelene kadar kritik bir fark yaratabileceğine dikkat çekiyor.
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Günlük hayatta bir anda ortaya çıkabilen boğulma vakalarında doğru müdahale, saniyeler içinde hayati önem taşıyabiliyor.
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Boğulmada İlk Yardım Bilmek Neden Önemli?
Kişi konuşamıyor, nefes alamıyor veya etkili şekilde öksüremiyorsa hava yolunun ciddi şekilde tıkanmış olabileceği düşünülmeli ve acil yardım çağrılmalı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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