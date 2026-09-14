Bahçelerine Tuvalet Kağıdı Sermeye Başladılar! Meğer Nedeni Bambaşkaymış

Parfüm, yoğun boya veya çeşitli kimyasal katkılar içeren ürünler yerine mümkün olduğunca sade ve kolay parçalanabilen kağıtların tercih edilmesi daha uygun.

Ayrıca kağıdı toprağa kalın bir tabaka halinde sermek yerine ince şekilde kullanmak gerekiyor. Amaç toprağı tamamen kapatmak değil, kısa süreli ve parçalanabilir bir örtü oluşturarak nem kaybını ve yabani ot gelişimini azaltmak.

İlk bakışta oldukça tuhaf görünen bu yöntem, aslında bahçecilikte kullanılan malçlama uygulamalarının alışılmadık bir alternatifi olarak değerlendiriliyor.