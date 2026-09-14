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Bahçelerine Tuvalet Kağıdı Sermeye Başladılar! Meğer Nedeni Bambaşkaymış

Bahçelerine Tuvalet Kağıdı Sermeye Başladılar! Meğer Nedeni Bambaşkaymış

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 16:42
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Sonbaharın gelmesiyle birlikte bahçelerde kış hazırlıkları hız kazanırken, bazı bahçe sahiplerinin uyguladığı sıra dışı yöntem dikkat çekti. Toprağın üzerine tuvalet kağıdı serenler, aslında bunu bakın hangi amaçla yapıyor.

Kaynak: https://www.tomsguide.com/home/garden...
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Sonbaharın gelmesiyle birlikte bahçelerde kış hazırlıkları da başladı.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte bahçelerde kış hazırlıkları da başladı.

Toprağın nemini korumak ve yabani otların oluşumunu azaltmak isteyen bazı bahçe sahipleri ise alışılmışın dışında bir yönteme başvuruyor: Toprağın üzerine tuvalet kağıdı seriyorlar.

Yaz boyunca ekilen sebze ve meyvelerin hasadının ardından toprağın dinlenme ve korunma dönemi başlıyor. Özellikle sıcak havalarda kuruyup sertleşen toprağın kış aylarında nemini kaybetmemesi için farklı örtüleme yöntemleri kullanılıyor.

Bu yöntemler arasında son dönemde dikkat çeken uygulamalardan biri ise tuvalet kağıdı kullanmak.

Tuvalet kağıdının tercih edilmesinin temel nedeni, ince ve kolay parçalanabilen bir yapıya sahip olması.

Tuvalet kağıdının tercih edilmesinin temel nedeni, ince ve kolay parçalanabilen bir yapıya sahip olması.

Toprağın üzerine serildiğinde yüzeyde geçici bir tabaka oluşturarak nemin daha uzun süre korunmasına yardımcı olabiliyor.

Kağıdın toprağı tamamen açıkta bırakmaması, güneş ışığının yüzeye ulaşmasını da azaltıyor. Bu durum, özellikle bazı yabani otların gelişimini sınırlandırmaya yardımcı olabiliyor.

Ancak tuvalet kağıdının tek başına toprağın üzerinde bırakılması önerilmiyor. Hafif yapısı nedeniyle rüzgârla kolayca dağılabileceği için üzerine kuru yaprak, saman veya kompost gibi doğal malzemeler serilebiliyor. Böylece kağıdın yerinde kalması sağlanırken parçalanma süreci de destekleniyor.

Bu yöntemi denemek isteyenlerin kullanılan ürünün içeriğine de dikkat etmesi gerekiyor.

Bu yöntemi denemek isteyenlerin kullanılan ürünün içeriğine de dikkat etmesi gerekiyor.

Parfüm, yoğun boya veya çeşitli kimyasal katkılar içeren ürünler yerine mümkün olduğunca sade ve kolay parçalanabilen kağıtların tercih edilmesi daha uygun.

Ayrıca kağıdı toprağa kalın bir tabaka halinde sermek yerine ince şekilde kullanmak gerekiyor. Amaç toprağı tamamen kapatmak değil, kısa süreli ve parçalanabilir bir örtü oluşturarak nem kaybını ve yabani ot gelişimini azaltmak.

İlk bakışta oldukça tuhaf görünen bu yöntem, aslında bahçecilikte kullanılan malçlama uygulamalarının alışılmadık bir alternatifi olarak değerlendiriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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