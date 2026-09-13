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Döner Kesiyor, Araba Sürüyor: Meyve Sineğinin Dijital Beyin Modeli Sosyal Medyada Gündem Oldu

Döner Kesiyor, Araba Sürüyor: Meyve Sineğinin Dijital Beyin Modeli Sosyal Medyada Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 14:45
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Döner kesiyor, araba sürüyor, hatta sanal dünyalarda hedefe yöneliyor… Sosyal medyada son günlerde dolaşan meyve sineği videoları illaki karşınıza çıkmıştır. Ancak arkasında bilim dünyasının en ayrıntılı sinir sistemi haritalama çalışmalarından biri var.

Araştırmacılar, meyve sineğinin beyin ve sinir bağlantılarını dijital olarak modelledi. Geliştiriciler de bu açık veriden yararlanarak sineğin sinir ağına dayanan deneysel simülasyonları sanal ortamlara taşıdı. Peki işin aslı ne?

Gelin, detayları hep birlikte inceleyelim...

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Meyve sineği denince akla çoğu zaman mutfaktaki küçük sinekler ya da bahçedeki ürün zararı geliyor.

Meyve sineği denince akla çoğu zaman mutfaktaki küçük sinekler ya da bahçedeki ürün zararı geliyor.

Fakat sosyal medya platformlarında görmüşsünüzdür. Meyve sinekleri birçok deneyin parçası oldu. Simülasyona bağlanarak Minecraft oynatıldı, döner kesme öğretildi.

Aslında her şey Nick Walton'ın simülasyon üzerinde meyve sineğine Rubik küp çözdürmesiyle başladı.

Akabinde döner kesme öğretildi.

Ehliyetten defalarca kalanlara nispet yaparcasına sinyal bile kullanıyor araba sürerken...

Peki son araştırmalar ne diyor?

Peki son araştırmalar ne diyor?

Eylül 2026’da yayımlanan çalışma; erkek Drosophila melanogasterın beyni, görme sistemleri ve vücudun hareketlerini yöneten sinir kordonunu kapsayan son derece ayrıntılı bir bağlantı haritası sundu. Haritada yaklaşık 166.700 nöron ve binlerce farklı hücre tipi yer alıyor.

Araştırmacılar ilk kez erkek ve dişi sinek sinir sistemlerini bu ayrıntı düzeyinde karşılaştırabildi. Sonuç, davranış farklılıklarının tüm beyinde eşit dağılmadığını gösteriyor. Cinsiyete özgü ya da cinsiyete göre farklılaşan devreler, daha çok yüksek düzeyli bilgi işleme merkezlerinde yoğunlaşıyor; temel duyu ve hareket altyapısının büyük bölümü ise ortak kalıyor.

Peki sinekler gerçekten 'öğreniyor' mu?

Aslına bakarsanız durum tam olarak böyle değil. Bu durum bir sineğin bilinç kazandığı ya da gerçekten Minecraft oynadığı anlamına da gelmiyor.

Ortada nöronlar arasındaki bağlantıların çok ayrıntılı bir haritası var. Gerçek davranış ise yalnızca bu bağlantılardan oluşmuyor; hormonlar, metabolizma, vücut durumu, duyusal çevre ve öğrenme süreçleri de işin içinde. Yani bugün elimizde “zihnin kopyası” değil, sinir sisteminin şimdiye kadarki en güçlü açık kaynaklı yol haritalarından biri var.

Yine de bu küçük bir gelişme değil. Çünkü bilim ilk kez bir hayvanın duyudan harekete uzanan sinir ağını bu ölçekte inceleyebiliyor. Yapay zeka, robotik ve nörobilim için mesele sineğe oyun oynatmak değil; karmaşık davranışın binlerce küçük devrenin birlikte çalışmasından nasıl doğduğunu anlamak.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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