Döner Kesiyor, Araba Sürüyor: Meyve Sineğinin Dijital Beyin Modeli Sosyal Medyada Gündem Oldu

Eylül 2026’da yayımlanan çalışma; erkek Drosophila melanogasterın beyni, görme sistemleri ve vücudun hareketlerini yöneten sinir kordonunu kapsayan son derece ayrıntılı bir bağlantı haritası sundu. Haritada yaklaşık 166.700 nöron ve binlerce farklı hücre tipi yer alıyor.

Araştırmacılar ilk kez erkek ve dişi sinek sinir sistemlerini bu ayrıntı düzeyinde karşılaştırabildi. Sonuç, davranış farklılıklarının tüm beyinde eşit dağılmadığını gösteriyor. Cinsiyete özgü ya da cinsiyete göre farklılaşan devreler, daha çok yüksek düzeyli bilgi işleme merkezlerinde yoğunlaşıyor; temel duyu ve hareket altyapısının büyük bölümü ise ortak kalıyor.

Peki sinekler gerçekten 'öğreniyor' mu?

Aslına bakarsanız durum tam olarak böyle değil. Bu durum bir sineğin bilinç kazandığı ya da gerçekten Minecraft oynadığı anlamına da gelmiyor.

Ortada nöronlar arasındaki bağlantıların çok ayrıntılı bir haritası var. Gerçek davranış ise yalnızca bu bağlantılardan oluşmuyor; hormonlar, metabolizma, vücut durumu, duyusal çevre ve öğrenme süreçleri de işin içinde. Yani bugün elimizde “zihnin kopyası” değil, sinir sisteminin şimdiye kadarki en güçlü açık kaynaklı yol haritalarından biri var.

Yine de bu küçük bir gelişme değil. Çünkü bilim ilk kez bir hayvanın duyudan harekete uzanan sinir ağını bu ölçekte inceleyebiliyor. Yapay zeka, robotik ve nörobilim için mesele sineğe oyun oynatmak değil; karmaşık davranışın binlerce küçük devrenin birlikte çalışmasından nasıl doğduğunu anlamak.