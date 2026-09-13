Döner Kesiyor, Araba Sürüyor: Meyve Sineğinin Dijital Beyin Modeli Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Döner kesiyor, araba sürüyor, hatta sanal dünyalarda hedefe yöneliyor… Sosyal medyada son günlerde dolaşan meyve sineği videoları illaki karşınıza çıkmıştır. Ancak arkasında bilim dünyasının en ayrıntılı sinir sistemi haritalama çalışmalarından biri var.
Araştırmacılar, meyve sineğinin beyin ve sinir bağlantılarını dijital olarak modelledi. Geliştiriciler de bu açık veriden yararlanarak sineğin sinir ağına dayanan deneysel simülasyonları sanal ortamlara taşıdı. Peki işin aslı ne?
Gelin, detayları hep birlikte inceleyelim...
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Meyve sineği denince akla çoğu zaman mutfaktaki küçük sinekler ya da bahçedeki ürün zararı geliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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