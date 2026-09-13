13 Yaşındaki Çocuk, 1,5 Milyon Kutu Toplayarak Milyoner Oldu

Ryan'ın bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon alüminyum kutuyu geri dönüştürdüğü ve elde edilen gelirle yerel gıda bankaları ile yardım kuruluşlarına yaklaşık 18 bin sterlin destek sağladığı bildirildi.

Her Şey 10 Yaşındayken Başladı

Ryan, geri dönüşüm çalışmalarına Kasım 2022'de, henüz 10 yaşındayken başladı. Geri dönüşüm merkezlerinin boş içecek kutularını satın aldığını öğrenen Ryan, çevresindeki işletmelerle iletişime geçerek kullanılmayan kutuları toplamaya başladı.

Kafeler, barlar, işletmeler ve komşularından kutuları kendisine ayırmalarını isteyen Ryan, topladığı alüminyumları geri dönüşüm merkezlerine teslim etti. Elde ettiği geliri ise ihtiyaç sahipleri için gıda satın almak ve yerel gıda bankalarına destek olmak amacıyla kullanmaya başladı.

İlk dönemlerde haftada yalnızca birkaç yüz kutu toplayan Ryan'ın çalışması zaman içinde giderek büyüdü. Ailesi de artan kutu miktarını yönetebilmek için sürece destek verdi. Hatta başlangıçta kutuları daha az yer kaplamaları için otomobille ezerek sakladıkları belirtildi.