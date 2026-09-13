13 Yaşındaki Çocuk, 1,5 Milyon Kutu Toplayarak Milyoner Oldu
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Kaynak: https://economictimes.indiatimes.com/...
10 yaşında geri dönüşüm toplamaya başlayan İngiltereli Ryan Hulance, bugün 1,5 milyondan fazla alüminyum kutuyu geri dönüştüren bir girişime imza attı. 13 yaşındaki Ryan, topladığı kutulardan elde edilen gelirle yerel gıda bankalarına yaklaşık 18 bin sterlin destek sağladı.
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İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki Solihull kentinde yaşayan 13 yaşındaki Ryan Hulance, henüz 10 yaşındayken başlattığı geri dönüşüm çalışmasını büyük bir projeye dönüştürdü.
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Ryan'ın küçük çaplı girişimi kısa sürede ciddi bir geri dönüşüm operasyonuna dönüştü.
Ryan'ın geri dönüşüm çalışmasının en dikkat çekici taraflarından biri ise elde edilen gelirin doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktarılması oldu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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