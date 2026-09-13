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13 Yaşındaki Çocuk, 1,5 Milyon Kutu Toplayarak Milyoner Oldu

13 Yaşındaki Çocuk, 1,5 Milyon Kutu Toplayarak Milyoner Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 10:53
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10 yaşında geri dönüşüm toplamaya başlayan İngiltereli Ryan Hulance, bugün 1,5 milyondan fazla alüminyum kutuyu geri dönüştüren bir girişime imza attı. 13 yaşındaki Ryan, topladığı kutulardan elde edilen gelirle yerel gıda bankalarına yaklaşık 18 bin sterlin destek sağladı.

Kaynak: https://economictimes.indiatimes.com/...
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İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki Solihull kentinde yaşayan 13 yaşındaki Ryan Hulance, henüz 10 yaşındayken başlattığı geri dönüşüm çalışmasını büyük bir projeye dönüştürdü.

İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki Solihull kentinde yaşayan 13 yaşındaki Ryan Hulance, henüz 10 yaşındayken başlattığı geri dönüşüm çalışmasını büyük bir projeye dönüştürdü.

Ryan'ın bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon alüminyum kutuyu geri dönüştürdüğü ve elde edilen gelirle yerel gıda bankaları ile yardım kuruluşlarına yaklaşık 18 bin sterlin destek sağladığı bildirildi.

Her Şey 10 Yaşındayken Başladı

Ryan, geri dönüşüm çalışmalarına Kasım 2022'de, henüz 10 yaşındayken başladı. Geri dönüşüm merkezlerinin boş içecek kutularını satın aldığını öğrenen Ryan, çevresindeki işletmelerle iletişime geçerek kullanılmayan kutuları toplamaya başladı.

Kafeler, barlar, işletmeler ve komşularından kutuları kendisine ayırmalarını isteyen Ryan, topladığı alüminyumları geri dönüşüm merkezlerine teslim etti. Elde ettiği geliri ise ihtiyaç sahipleri için gıda satın almak ve yerel gıda bankalarına destek olmak amacıyla kullanmaya başladı.

İlk dönemlerde haftada yalnızca birkaç yüz kutu toplayan Ryan'ın çalışması zaman içinde giderek büyüdü. Ailesi de artan kutu miktarını yönetebilmek için sürece destek verdi. Hatta başlangıçta kutuları daha az yer kaplamaları için otomobille ezerek sakladıkları belirtildi.

Ryan'ın küçük çaplı girişimi kısa sürede ciddi bir geri dönüşüm operasyonuna dönüştü.

Ryan'ın küçük çaplı girişimi kısa sürede ciddi bir geri dönüşüm operasyonuna dönüştü.

Mart 2026'da yayımlanan haberlere göre Ryan, yaklaşık 200 düzenli tedarikçiden haftada 20 bin civarında alüminyum kutu toplamaya başladı.

Toplanan kutuların hacmi o kadar arttı ki aile evindeki depolama alanı yetersiz kalmaya başladı. Projenin büyümesiyle birlikte aileye, kutuları daha kolay sıkıştırıp balyalamasını sağlayan endüstriyel bir makine de verildi.

We Can Community CIC adı altında yürütülen proje kapsamında her ay bir tondan fazla alüminyum kutunun toplandığı bildirildi. Giderek büyüyen operasyon nedeniyle girişim için daha büyük bir çalışma alanı aranmaya da başlandı.

Ryan'ın geri dönüşüm çalışmasının en dikkat çekici taraflarından biri ise elde edilen gelirin doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktarılması oldu.

Ryan'ın geri dönüşüm çalışmasının en dikkat çekici taraflarından biri ise elde edilen gelirin doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktarılması oldu.

Güncel verilere göre Ryan'ın topladığı yaklaşık 1,5 milyon kutudan elde edilen gelirle yerel gıda bankaları ve çeşitli yardım kuruluşları için yaklaşık 18 bin sterlin toplandı.

Bu rakamın zaman içinde önemli ölçüde arttığı görülüyor. Birmingham Havalimanı tarafından Mayıs 2025'te yapılan açıklamada Ryan ve ailesinin o tarihe kadar 1 milyondan fazla kutuyu işlediği ve yerel gıda bankaları için 6 bin sterlinden fazla para topladığı belirtilmişti.

Aradan geçen dönemde geri dönüşüm faaliyetlerinin büyümesiyle birlikte yardım miktarı da yaklaşık 18 bin sterline ulaştı.

Okuldan Sonra Saatlerini Bu İşe Ayırıyor

Ryan, tüm bu çalışmaları okul hayatının yanında sürdürüyor. Haberlerde, 13 yaşındaki çocuğun haftada 20 saate kadar zamanını kutuları toplamak, ayırmak ve geri dönüşüme hazırlamak için harcadığı aktarılıyor.

Ailesi de projenin daha fazla işletmeye ulaşmasını ve düzenli olarak kutu gönderen tedarikçi sayısının artırılmasını hedefliyor.

Ryan'ın birkaç yüz kutuyla başlayan çalışması bugün haftada yaklaşık 20 bin kutunun toplandığı, 200 civarında düzenli tedarikçinin yer aldığı büyük bir topluluk projesine dönüşmüş durumda.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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