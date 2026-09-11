Tokyo'da En İyi Uyuyana 2,2 Milyon Yen Ödül Verilecek

Yarışmaya katılanlar, uyku takip cihazlarını takarak Koala yataklarına uzanacak. 90 dakika sürecek yarış boyunca ne kadar hızlı uykuya daldıkları, uykularının ne kadar derin olduğu, genel uyku kaliteleri ve uykularının ne kadar istikrarlı olduğu gibi kriterler dikkate alınacak.

Bu veriler üzerinden katılımcılar için özel bir “uyku skoru” oluşturulacak. Organizasyona göre değerlendirme süreci doktorların gözetiminde gerçekleştirilecek. Yarış sonunda en yüksek uyku skoruna ulaşan kişi 2,22 milyon yenlik büyük ödülün sahibi olacak.

Ancak yarışmacıların sadece yatağa uzanıp uyumaları yeterli olmayacak. Yarış öncesinde çeşitli “uyku ısınmaları” yapılacak ve katılımcılara uyku kalitelerini etkileyebilecek farklı ürünler verilecek.

Asıl ilginç bölüm ise yarış başladığında devreye girecek. Organizasyon ekibi, katılımcıların uykusunu bilinçli olarak bölmeye çalışacak. Böylece yarışmacıların yalnızca hızlı uykuya dalıp dalamadıkları değil, dış etkenlere rağmen kaliteli uykuyu sürdürebilip sürdüremedikleri de test edilecek.