article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tokyo'da En İyi Uyuyana 2,2 Milyon Yen Ödül Verilecek

Tokyo'da En İyi Uyuyana 2,2 Milyon Yen Ödül Verilecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 13:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Uyumak çoğu insan için günün en sıradan aktivitelerinden biri olsa da Tokyo'da düzenlenecek sıra dışı bir yarışmada bu kez büyük bir ödülün anahtarı olacak. Katılımcılar, 90 dakika boyunca mümkün olan en kaliteli uykuyu uyumaya çalışacak ve yarışın birincisi 2,22 milyon yenlik ödülün sahibi olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek sıra dışı bir yarışmada katılımcılar koşmayacak, ağırlık kaldırmayacak veya hızlarını test etmeyecek.

Bunun yerine 90 dakika boyunca uyuyarak 2,22 milyon yenlik büyük ödülü kazanmaya çalışacak.

Uyku yarışı” olarak tanımlanan Mattrace by Koala, 5 Ekim'de Tokyo'nun Minato bölgesindeki Share Green Minami Aoyama'da gerçekleştirilecek. Koala Japan tarafından düzenlenen yarışmada katılımcıların uyku kalitesi özel cihazlarla takip edilecek ve performansları çeşitli kriterlere göre değerlendirilecek.

Yarışmacıların Uykusu Nasıl Ölçülecek?

Yarışmacıların Uykusu Nasıl Ölçülecek?

Yarışmaya katılanlar, uyku takip cihazlarını takarak Koala yataklarına uzanacak. 90 dakika sürecek yarış boyunca ne kadar hızlı uykuya daldıkları, uykularının ne kadar derin olduğu, genel uyku kaliteleri ve uykularının ne kadar istikrarlı olduğu gibi kriterler dikkate alınacak.

Bu veriler üzerinden katılımcılar için özel bir “uyku skoru” oluşturulacak. Organizasyona göre değerlendirme süreci doktorların gözetiminde gerçekleştirilecek. Yarış sonunda en yüksek uyku skoruna ulaşan kişi 2,22 milyon yenlik büyük ödülün sahibi olacak.

Ancak yarışmacıların sadece yatağa uzanıp uyumaları yeterli olmayacak. Yarış öncesinde çeşitli “uyku ısınmaları” yapılacak ve katılımcılara uyku kalitelerini etkileyebilecek farklı ürünler verilecek.

Asıl ilginç bölüm ise yarış başladığında devreye girecek. Organizasyon ekibi, katılımcıların uykusunu bilinçli olarak bölmeye çalışacak. Böylece yarışmacıların yalnızca hızlı uykuya dalıp dalamadıkları değil, dış etkenlere rağmen kaliteli uykuyu sürdürebilip sürdüremedikleri de test edilecek.

Yarışmanın tek ödülü büyük para ödülü olmayacak.

Katılımcıların farklı uyku özelliklerini öne çıkaran özel ödüller de verilecek.

Örneğin “Deep Sleep Award”, yarışma sırasında en derin uykuyu uyuyan kişiye verilecek. “Sleep Flip Award” ise dikkat çekici veya sıra dışı uyuma pozisyonlarıyla öne çıkan yarışmacıyı ödüllendirecek.

Yarışmanın amacı böylece yalnızca kimin daha uzun veya daha hızlı uyuduğunu belirlemek değil, farklı uyku özelliklerini de değerlendirmek olacak.

Yarışmaya Yaklaşık 60 Kişi Katılacak

5 Ekim'de düzenlenecek etkinlik kapsamında üç ayrı yarış yapılacak. Her yarışta yaklaşık 20 kişinin yer alması planlanıyor. Başvuru sayısının kontenjanı aşması durumunda katılımcılar kura yöntemiyle belirlenecek.

Başvurular 16 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek. Her yarışmanın uyku bölümü 90 dakika sürecek olsa da etkinlik programında kayıt ve diğer organizasyon işlemleri için ek süre bulunuyor.

İşte Etkinlik Detayları

İşte Etkinlik Detayları

Etkinlik: Mattrace by Koala

Tarih: 5 Ekim 2026

Yer: Share Green Minami Aoyama, Minato, Tokyo

Katılımcı: Her yarışta yaklaşık 20 kişi

Yarış süresi: 90 dakika

Başvuru: 4 Eylül 2026 - 16 Eylül 2026

1. yarış: 12.00-14.00 | Kayıt: 10.45-11.00

2. yarış: 14.30-16.30 | Kayıt: 13.15-13.30

3. yarış: 17.00-19.00 | Kayıt: 15.45-16.00

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın