Psikologlara Göre 70 Yaşından Sonra Eşyalarını Başkalarına Vermeye Başlamak Ne Anlama Geliyor?
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Kaynak: https://graziamagazine.com/us/article...
Yaş ilerledikçe insanların yıllardır sakladıkları eşyaları çocuklarına ve torunlarına vermeye başlaması, ilk bakışta sıradan bir sadeleşme isteği gibi görünebilir. Ancak psikologlara göre bu davranış, kişinin eşyalarından çok anılarını, bağlarını ve hayat hikâyesini geleceğe bırakma isteğiyle ilgili olabilir.
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İlerleyen yaşlarda bazı insanların yıllardır sakladıkları eşyaları çocuklarına, torunlarına veya yakınlarına vermeye başlaması ilk bakışta sıradan bir sadeleşme isteği gibi görünebilir.
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Yaşlı bir kişinin eşyalarını yakınlarına vermesiyle sıradan bir ev temizliği arasındaki en önemli fark burada ortaya çıkıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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