Psikologlara Göre 70 Yaşından Sonra Eşyalarını Başkalarına Vermeye Başlamak Ne Anlama Geliyor?

Ancak psikologlara göre bu davranışın ardında yalnızca evdeki eşyalardan kurtulma isteği olmayabilir.

Bir annenin yıllardır kullandığı yemek takımını kızına vermesi, bir babanın eski alet çantasını oğluna bırakması ya da onlarca yıldır takılan bir yüzüğün toruna hediye edilmesi, aslında çok daha duygusal bir anlam taşıyabilir.

Yıllarca Biriktirilen Eşyaların Anlamı Yaş İlerledikçe Değişiyor

İnsanlar hayatları boyunca yalnızca eşya biriktirmiyor. Aynı zamanda anılar, ilişkiler ve yaşamlarının farklı dönemleriyle bağlantılı nesneleri de saklıyor.

Yaş ilerledikçe bu eşyaların işlevinden çok taşıdığı anlam öne çıkabiliyor. Yıllardır kullanılan bir tabak, eski bir plak veya bir alet çantası artık yalnızca günlük hayatta kullanılan nesneler olmaktan çıkıyor. Bunlar kişinin geçmişindeki bir dönemi, bir aile alışkanlığını, eşini, çocuklarını veya gençliğini temsil edebiliyor.

Bu nedenle 60'lı ve 70'li yaşlara gelindiğinde bazı insanların eşyalarına bakışı değişebiliyor. Daha önce 'Buna hâlâ ihtiyacım var mı?' sorusu öne çıkarken, zamanla 'Bunu benden sonra kim saklamalı?' sorusu daha önemli hale gelebiliyor.