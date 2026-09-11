Tarih Belli Oldu: Yıllardır Kullanılan 2 Telefon Uygulaması Kapatılıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://9to5google.com/2026/09/07/sam...
Yıllardır Galaxy telefonlarda kullanılan iki uygulama için kötü haber geldi. Kullanıcıların nesneleri ölçmesine ve kamera görüntülerine artırılmış gerçeklik destekli çizimler eklemesine olanak tanıyan Quick Measure ve AR Doodle, 31 Aralık 2026 itibarıyla kullanımdan kaldırılacak. Bu tarihten sonra uygulamalar mağazadan kaldırılırken güncelleme ve yeni işletim sistemi sürümleriyle uyumluluk desteği de sona erecek.
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Samsung, Galaxy telefonlarda uzun süredir kullanılan iki artırılmış gerçeklik uygulaması için yolun sonuna geldi.
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Quick Measure, Galaxy telefonların kamerasından yararlanarak gerçek dünyadaki nesnelerin yaklaşık ölçülerini hesaplamaya yarıyordu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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