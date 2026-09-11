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Tarih Belli Oldu: Yıllardır Kullanılan 2 Telefon Uygulaması Kapatılıyor

Tarih Belli Oldu: Yıllardır Kullanılan 2 Telefon Uygulaması Kapatılıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 09:06
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Yıllardır Galaxy telefonlarda kullanılan iki uygulama için kötü haber geldi. Kullanıcıların nesneleri ölçmesine ve kamera görüntülerine artırılmış gerçeklik destekli çizimler eklemesine olanak tanıyan Quick Measure ve AR Doodle, 31 Aralık 2026 itibarıyla kullanımdan kaldırılacak. Bu tarihten sonra uygulamalar mağazadan kaldırılırken güncelleme ve yeni işletim sistemi sürümleriyle uyumluluk desteği de sona erecek.

Kaynak: https://9to5google.com/2026/09/07/sam...
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Samsung, Galaxy telefonlarda uzun süredir kullanılan iki artırılmış gerçeklik uygulaması için yolun sonuna geldi.

Samsung, Galaxy telefonlarda uzun süredir kullanılan iki artırılmış gerçeklik uygulaması için yolun sonuna geldi.

Quick Measure ve AR Doodle, 31 Aralık 2026 itibarıyla kullanımdan kaldırılacak.

Samsung'un Galaxy Store'daki uygulama sayfalarında yaptığı duyuruya göre söz konusu tarihten sonra iki uygulama da mağazadan kaldırılacak ve yeni indirmelere kapatılacak. Bununla birlikte uygulamaları telefonunda hâlihazırda bulunduran kullanıcılar, bir süre daha kullanmaya devam edebilecek.

Güncelleme Desteği De Sona Erecek

31 Aralık'tan sonra Quick Measure ve AR Doodle için yeni güncellemeler yayınlanmayacak. Samsung ayrıca uygulamaların gelecekteki işletim sistemi sürümleriyle uyumluluğu konusunda da destek vermeyecek.

Bu nedenle uygulamalar telefonunda yüklü olsa bile yeni One UI veya Android sürümlerinin ardından bazı özelliklerin düzgün çalışmaması mümkün. Yani uygulamaların kapanması 31 Aralık'ta telefonlardan bir anda silinecekleri anlamına gelmiyor; asıl sorun ilerleyen sistem güncellemeleriyle ortaya çıkabilir.

Quick Measure, Galaxy telefonların kamerasından yararlanarak gerçek dünyadaki nesnelerin yaklaşık ölçülerini hesaplamaya yarıyordu.

Quick Measure, Galaxy telefonların kamerasından yararlanarak gerçek dünyadaki nesnelerin yaklaşık ölçülerini hesaplamaya yarıyordu.

Kullanıcılar uygulama üzerinden duvar, mobilya veya çeşitli eşyaların boyutlarını ve mesafelerini ölçebiliyordu.

Özellikle evde bir eşyanın ölçüsünü hızlıca kontrol etmek gibi günlük kullanım senaryolarında işe yarayan uygulama, profesyonel ölçüm araçlarının yerini tutmasa da pratik bir alternatif sunuyordu.

AR Doodle İle Gerçek Dünyaya Çizim Yapılabiliyordu

AR Doodle ise kameranın görüntüsü üzerine dijital çizimler eklemeye olanak tanıyordu. Kullanıcıların yaptığı çizimler gerçek dünyadaki nesnelere veya yüzlere sabitlenebiliyor, böylece kamera üzerinden artırılmış gerçeklik efektleri oluşturulabiliyordu.

Uyumlu Galaxy modellerinde S Pen kullanılarak da çizim yapılabiliyordu. Samsung'un artırılmış gerçeklik özelliklerini bir araya getiren eski AR Zone yapısında yer alan bu araçlar, daha sonra bağımsız uygulamalar hâline getirilmişti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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