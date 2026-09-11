Tarih Belli Oldu: Yıllardır Kullanılan 2 Telefon Uygulaması Kapatılıyor

Quick Measure ve AR Doodle, 31 Aralık 2026 itibarıyla kullanımdan kaldırılacak.

Samsung'un Galaxy Store'daki uygulama sayfalarında yaptığı duyuruya göre söz konusu tarihten sonra iki uygulama da mağazadan kaldırılacak ve yeni indirmelere kapatılacak. Bununla birlikte uygulamaları telefonunda hâlihazırda bulunduran kullanıcılar, bir süre daha kullanmaya devam edebilecek.

Güncelleme Desteği De Sona Erecek

31 Aralık'tan sonra Quick Measure ve AR Doodle için yeni güncellemeler yayınlanmayacak. Samsung ayrıca uygulamaların gelecekteki işletim sistemi sürümleriyle uyumluluğu konusunda da destek vermeyecek.

Bu nedenle uygulamalar telefonunda yüklü olsa bile yeni One UI veya Android sürümlerinin ardından bazı özelliklerin düzgün çalışmaması mümkün. Yani uygulamaların kapanması 31 Aralık'ta telefonlardan bir anda silinecekleri anlamına gelmiyor; asıl sorun ilerleyen sistem güncellemeleriyle ortaya çıkabilir.