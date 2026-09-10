Bu Sonbahar Şansı Açılacak 4 Burç Belli Oldu

Yengeç

Yengeç burçları için sonbaharın ana gündemlerinden biri para ve yeni gelir kaynakları olacak. Mars’ın 27 Eylül’de Yengeç’in gelir alanına geçmesiyle birlikte maddi konularda daha cesur adımlar atılması mümkün görünüyor.

Bu dönem Yengeçler, sahip oldukları yeteneklerin ve emeğin karşılığını alma konusunda daha kararlı davranabilir. Özellikle 16 Kasım’da Mars’ın Jüpiter ile buluşması, yeni kazanç fırsatlarının ortaya çıkması açısından dikkat çekiyor.

Aslan

Jüpiter’in temmuz ayından bu yana Aslan burcunda ilerlemesi, bu burcun sonbaharda da şans konusunda öne çıkmasını sağlıyor. Özellikle 15 Ekim, Aslanlar açısından yılın en dikkat çekici günlerinden biri olabilir.

Güneş ile Jüpiter arasındaki olumlu açı; iletişim, sosyal çevre ve kendini ifade etme konularında yeni fırsatların önünü açabilir. Mars’ın da 27 Eylül’den itibaren Aslan burcuna geçmesiyle birlikte hedeflerin peşinden gitmek için gereken motivasyonun artması bekleniyor.

Terazi

Sonbahar, zaten Terazi burcunun dönemine denk geldiği için bu burç açısından oldukça hareketli geçebilir. Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle birlikte özgüven, hedefler ve kişisel gelişim konuları ön plana çıkacak.

15 Ekim’de Güneş ve Jüpiter arasındaki olumlu açı, özellikle arkadaşlıklar ve sosyal çevre üzerinden yeni fırsatlar getirebilir. Ancak Terazi’nin yöneticisi Venüs’ün 3 Ekim-13 Kasım arasında geri harekette olması nedeniyle bu süreçte acele kararlar vermek yerine mevcut hedefleri gözden geçirmek daha önemli olabilir.

Kova

Kovalar için sonbaharın şans kapısı ortaklıklar ve birebir ilişkiler üzerinden açılabilir. Mars’ın 27 Eylül’den itibaren ilişkiler ve ortaklıklar alanında ilerlemesi, birlikte hareket edilen kişilerden gelecek fırsatları artırabilir.