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Bu Sonbahar Şansı Açılacak 4 Burç Belli Oldu

Bu Sonbahar Şansı Açılacak 4 Burç Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 14:56
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Sonbaharın gelişiyle birlikte burçlar için de yeni bir dönem başlıyor. Astrolojik yorumlara göre özellikle dört burç, sonbahar aylarında para, kariyer ve yeni fırsatlar açısından diğerlerinden daha şanslı olabilir.

Gelin, o dört burcu birlikte öğrenelim...

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Sonbaharın gelişiyle birlikte bazı burçlar için para, kariyer ve yeni fırsatlar açısından hareketli bir dönem başlayabilir.

Sonbaharın gelişiyle birlikte bazı burçlar için para, kariyer ve yeni fırsatlar açısından hareketli bir dönem başlayabilir.

Astrolojik yorumlara göre özellikle dört burç, sonbahar aylarında bolluk ve şans konusunda diğerlerinden daha avantajlı olacak.

Astrolojide sonbahar 2026; kendini yeniden değerlendirme, maddi hedefleri gözden geçirme ve yeni fırsatlara yönelme açısından dikkat çekici bir dönem olarak yorumlanıyor. Özellikle Venüs ve Merkür’ün sonbahar aylarındaki geri hareketleri, para, özdeğer, ortak kaynaklar ve ilişkiler konusunda bazı kararların yeniden ele alınmasına neden olabilir.

15 Ekim civarında Terazi burcundaki Güneş ile Aslan burcundaki Jüpiter arasındaki olumlu açı ise iyimserlik ve özgüveni destekleyen bir gökyüzü oluşturacak. 16 Kasım’da Mars ile Jüpiter’in Aslan burcunda buluşması da cesaret, girişim ve hedeflerin peşinden gitme konusunda güçlü bir dönem yaratabilir.

İşte Bu Sonbaharda Şansı Açılacak 4 Burç

Yengeç

Yengeç burçları için sonbaharın ana gündemlerinden biri para ve yeni gelir kaynakları olacak. Mars’ın 27 Eylül’de Yengeç’in gelir alanına geçmesiyle birlikte maddi konularda daha cesur adımlar atılması mümkün görünüyor.

Bu dönem Yengeçler, sahip oldukları yeteneklerin ve emeğin karşılığını alma konusunda daha kararlı davranabilir. Özellikle 16 Kasım’da Mars’ın Jüpiter ile buluşması, yeni kazanç fırsatlarının ortaya çıkması açısından dikkat çekiyor.

Aslan

Jüpiter’in temmuz ayından bu yana Aslan burcunda ilerlemesi, bu burcun sonbaharda da şans konusunda öne çıkmasını sağlıyor. Özellikle 15 Ekim, Aslanlar açısından yılın en dikkat çekici günlerinden biri olabilir.

Güneş ile Jüpiter arasındaki olumlu açı; iletişim, sosyal çevre ve kendini ifade etme konularında yeni fırsatların önünü açabilir. Mars’ın da 27 Eylül’den itibaren Aslan burcuna geçmesiyle birlikte hedeflerin peşinden gitmek için gereken motivasyonun artması bekleniyor.

Terazi

Sonbahar, zaten Terazi burcunun dönemine denk geldiği için bu burç açısından oldukça hareketli geçebilir. Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle birlikte özgüven, hedefler ve kişisel gelişim konuları ön plana çıkacak.

15 Ekim’de Güneş ve Jüpiter arasındaki olumlu açı, özellikle arkadaşlıklar ve sosyal çevre üzerinden yeni fırsatlar getirebilir. Ancak Terazi’nin yöneticisi Venüs’ün 3 Ekim-13 Kasım arasında geri harekette olması nedeniyle bu süreçte acele kararlar vermek yerine mevcut hedefleri gözden geçirmek daha önemli olabilir.

Kova

Kovalar için sonbaharın şans kapısı ortaklıklar ve birebir ilişkiler üzerinden açılabilir. Mars’ın 27 Eylül’den itibaren ilişkiler ve ortaklıklar alanında ilerlemesi, birlikte hareket edilen kişilerden gelecek fırsatları artırabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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