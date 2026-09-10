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Tek Dozluk Gen Tedavisi Kötü Kolesterolü Yüzde 52 Azalttı

Tek Dozluk Gen Tedavisi Kötü Kolesterolü Yüzde 52 Azalttı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 10:02
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Yüksek kolesterol tedavisinde ezber bozabilecek bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Çin'de test edilen tek dozluk deneysel gen düzenleme tedavisi, bazı hastaların kötü kolesterol seviyelerinde 6 ay içinde yüzde 52'ye varan düşüş sağladı.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/782248/...
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Yüksek kolesterol tedavisinde her gün ilaç kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırabilecek yeni bir yöntem üzerinde çalışılıyor.

Yüksek kolesterol tedavisinde her gün ilaç kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırabilecek yeni bir yöntem üzerinde çalışılıyor.

Çin'de yürütülen küçük çaplı bir klinik araştırmada, tek doz uygulanan deneysel bir gen düzenleme tedavisinin bazı hastalarda kötü kolesterol seviyelerini 6 ay içinde yüzde 52 oranında düşürdüğü görüldü.

Tedavi, kandaki kolesterol seviyelerinin tehlikeli biçimde yükselmesine neden olan kalıtsal bir hastalık olan ailevi hiperkolesterolemi için geliştiriliyor. Hastalık nedeniyle kalp krizi riski ciddi şekilde artarken, hastaların yaşam boyu kolesterol düşürücü ilaçlar kullanması gerekebiliyor.

Şanghay Jiao Tong Üniversitesi'nden araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemi 34 ila 62 yaşlarındaki 6 hasta üzerinde test etti.

Şanghay Jiao Tong Üniversitesi'nden araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemi 34 ila 62 yaşlarındaki 6 hasta üzerinde test etti.

Tedavinin hedefinde, karaciğerin kandaki kötü kolesterolü temizleme kapasitesini etkileyen PCSK9 geni bulunuyor. Araştırmacılar, gen düzenleme teknolojisi kullanarak bu genin faaliyetini azaltmayı amaçladı.

En yüksek dozu alan üç hastada, 6 aylık takip sonunda PCSK9 aktivitesinde yüzde 74, LDL olarak bilinen kötü kolesterol seviyesinde ise yüzde 52 düşüş görüldü.

Bu sonuçlar, tek bir uygulamayla uzun süreli kolesterol kontrolünün mümkün olabileceğine dair umut verse de araştırmanın yalnızca 6 kişiyle yapılmış olması nedeniyle sonuçları genellemek için henüz çok erken.

Yan etkiler şimdilik sınırlı görünüyor

Yan etkiler şimdilik sınırlı görünüyor

Araştırmaya katılan bazı hastalarda ateş ve kas ağrısı gibi hafif yan etkiler ortaya çıktı. Bu şikayetlerin 24 saat içinde ortadan kalktığı ve ciddi başka bir yan etki bildirilmediği aktarıldı.

Ancak gen düzenleme tedavilerinde asıl önemli konu kısa vadeli etkilerden çok uzun vadeli güvenlik. Bu nedenle araştırmaya katılan hastaların 15 yıla kadar takip edilmesi planlanıyor.

Başka bir gen de hedefte

Benzer bir yaklaşım ABD'de Cleveland Clinic tarafından yürütülen başka bir deneyde de test ediliyor. Bu çalışmada araştırmacılar, kandaki kolesterol ve trigliserid seviyelerinin düzenlenmesinde rol oynayan ANGPTL3 genini hedefledi.

En yüksek dozu alan dört gönüllüde kötü kolesterol yüzde 52, trigliserid seviyeleri ise yüzde 48 oranında azaldı.

Araştırmacılar, bu sonuçların farklı kalıtsal lipit bozuklukları için de gen düzenleme tedavilerinin geliştirilebileceğini gösterdiğini düşünüyor.

Şimdilik bu yöntemlerin günlük kullanılan kolesterol ilaçlarının yerini aldığını söylemek mümkün değil. Çalışmalar erken aşamada ve daha fazla hasta üzerinde, daha uzun süreli takiplerle güvenlilik ve etkinliklerinin doğrulanması gerekiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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