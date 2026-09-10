Tek Dozluk Gen Tedavisi Kötü Kolesterolü Yüzde 52 Azalttı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/782248/...
Yüksek kolesterol tedavisinde ezber bozabilecek bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Çin'de test edilen tek dozluk deneysel gen düzenleme tedavisi, bazı hastaların kötü kolesterol seviyelerinde 6 ay içinde yüzde 52'ye varan düşüş sağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüksek kolesterol tedavisinde her gün ilaç kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırabilecek yeni bir yöntem üzerinde çalışılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şanghay Jiao Tong Üniversitesi'nden araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemi 34 ila 62 yaşlarındaki 6 hasta üzerinde test etti.
Yan etkiler şimdilik sınırlı görünüyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın