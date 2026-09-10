Tek Dozluk Gen Tedavisi Kötü Kolesterolü Yüzde 52 Azalttı

Araştırmaya katılan bazı hastalarda ateş ve kas ağrısı gibi hafif yan etkiler ortaya çıktı. Bu şikayetlerin 24 saat içinde ortadan kalktığı ve ciddi başka bir yan etki bildirilmediği aktarıldı.

Ancak gen düzenleme tedavilerinde asıl önemli konu kısa vadeli etkilerden çok uzun vadeli güvenlik. Bu nedenle araştırmaya katılan hastaların 15 yıla kadar takip edilmesi planlanıyor.

Başka bir gen de hedefte

Benzer bir yaklaşım ABD'de Cleveland Clinic tarafından yürütülen başka bir deneyde de test ediliyor. Bu çalışmada araştırmacılar, kandaki kolesterol ve trigliserid seviyelerinin düzenlenmesinde rol oynayan ANGPTL3 genini hedefledi.

En yüksek dozu alan dört gönüllüde kötü kolesterol yüzde 52, trigliserid seviyeleri ise yüzde 48 oranında azaldı.

Araştırmacılar, bu sonuçların farklı kalıtsal lipit bozuklukları için de gen düzenleme tedavilerinin geliştirilebileceğini gösterdiğini düşünüyor.

Şimdilik bu yöntemlerin günlük kullanılan kolesterol ilaçlarının yerini aldığını söylemek mümkün değil. Çalışmalar erken aşamada ve daha fazla hasta üzerinde, daha uzun süreli takiplerle güvenlilik ve etkinliklerinin doğrulanması gerekiyor.