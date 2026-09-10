Evde Konserve Yapanlar Dikkat: Kokusu ve Tadına Aldanmayın

Konserve, turşu ve salça yapımı hız kazanırken uzmanlar, özellikle uygun koşullarda hazırlanmayan düşük asitli konservelerin ciddi bir sağlık riskine dönüşebileceği konusunda uyarıyor.

Ev yapımı konservelerde en çok endişe yaratan risklerden biri botulizm. Toprakta ve çevrede doğal olarak bulunabilen Clostridium botulinum bakterisi, uygun olmayan koşullarda hazırlanan ve oksijensiz kalan gıdalarda çoğalarak botulinum toksini üretebiliyor.

Konservenin İçindeki Tehlike Gözle Görülmeyebiliyor

Botulizm, sinir sistemini etkileyen ve nadir görülmesine rağmen hayati tehlikeye yol açabilen ciddi bir zehirlenme türü. Özellikle düşük asitli sebzeler, et ve bazı diğer gıdalar yanlış sıcaklık, süre veya basınç koşullarında konserve edildiğinde risk artıyor.

Üstelik tehlikeyi fark etmek her zaman kolay değil. Botulinum toksini bulunan bir gıdanın görünüşü, kokusu veya tadı normal olabilir. Bu nedenle konservenin güvenli olup olmadığını anlamak için tadına bakmak son derece tehlikeli bir yöntem.

Yani “Bir tadına bakalım, kötü kokmuyorsa yeriz” düşüncesi burada hiç de masum değil.