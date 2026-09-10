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Yaşam
Evde Konserve Yapanlar Dikkat: Kokusu ve Tadına Aldanmayın

Evde Konserve Yapanlar Dikkat: Kokusu ve Tadına Aldanmayın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 11:38
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Sonbaharla birlikte ev yapımı konserve hazırlıkları hız kazanırken uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Yanlış yöntemlerle hazırlanan bazı konservelerde oluşabilen botulinum toksini, gıdanın görünüşünü, kokusunu ve tadını değiştirmeden ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor.

Kaynak: https://www.cdc.gov/botulism/preventi...
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Sonbaharın gelmesiyle birlikte evlerde kış hazırlıkları yeniden başladı.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte evlerde kış hazırlıkları yeniden başladı.

Konserve, turşu ve salça yapımı hız kazanırken uzmanlar, özellikle uygun koşullarda hazırlanmayan düşük asitli konservelerin ciddi bir sağlık riskine dönüşebileceği konusunda uyarıyor.

Ev yapımı konservelerde en çok endişe yaratan risklerden biri botulizm. Toprakta ve çevrede doğal olarak bulunabilen Clostridium botulinum bakterisi, uygun olmayan koşullarda hazırlanan ve oksijensiz kalan gıdalarda çoğalarak botulinum toksini üretebiliyor.

Konservenin İçindeki Tehlike Gözle Görülmeyebiliyor

Botulizm, sinir sistemini etkileyen ve nadir görülmesine rağmen hayati tehlikeye yol açabilen ciddi bir zehirlenme türü. Özellikle düşük asitli sebzeler, et ve bazı diğer gıdalar yanlış sıcaklık, süre veya basınç koşullarında konserve edildiğinde risk artıyor.

Üstelik tehlikeyi fark etmek her zaman kolay değil. Botulinum toksini bulunan bir gıdanın görünüşü, kokusu veya tadı normal olabilir. Bu nedenle konservenin güvenli olup olmadığını anlamak için tadına bakmak son derece tehlikeli bir yöntem.

Yani “Bir tadına bakalım, kötü kokmuyorsa yeriz” düşüncesi burada hiç de masum değil.

Botulizm Vücutta Felce Kadar İlerleyebiliyor

Botulizm Vücutta Felce Kadar İlerleyebiliyor

Botulinum toksini sinirler ile kaslar arasındaki iletişimi bozarak vücutta ciddi güçsüzlüğe neden olabiliyor. İlk belirtiler arasında çift görme, göz kapaklarında düşme, konuşma ve yutma güçlüğü bulunabiliyor.

Zehirlenme ilerlediğinde kaslardaki güçsüzlük solunum sistemini de etkileyebiliyor. Solunum kaslarının felç olması, hastanın nefes almakta zorlanmasına ve yaşamı tehdit eden solunum yetmezliğine neden olabiliyor.

Bu nedenle botulizm şüphesi bulunan kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.

Şişmiş Kavanozlar Önemli Bir Uyarı İşareti

Kavanozun kapağında şişme, sızıntı, çatlak veya açılırken sıvı püskürmesi gibi olağan dışı durumlar varsa ürün tüketilmemeli. Ancak burada kritik nokta şu: Kavanozun dışarıdan normal görünmesi, içeriğinin kesinlikle güvenli olduğu anlamına gelmiyor.

Özellikle şüpheli görünen konservelerin tadına bakarak kontrol edilmemesi gerekiyor. Çünkü toksinin çok küçük miktarları bile ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor.

Kaynatmak Her Konserve İçin Yeterli Olmayabilir

Kaynatmak Her Konserve İçin Yeterli Olmayabilir

Evde konserve hazırlanırken yapılan en yaygın hatalardan biri, bütün gıdaların aynı yöntemle güvenli hale getirilebileceğini düşünmek. Oysa gıdanın asitlik düzeyi, uygulanması gereken işlem açısından büyük önem taşıyor.

Özellikle düşük asitli sebzeler, et, balık ve kümes hayvanları gibi ürünlerde yalnızca kaynar suyla işlem yapmak yeterli olmayabiliyor. Bu tür gıdaların güvenli şekilde konserve edilmesi için uygun basınç ve sıcaklık koşullarının sağlanması gerekiyor.

Bunun nedeni ise Clostridium botulinum sporlarının ısıya karşı oldukça dayanıklı olması. Dolayısıyla geleneksel yöntemlerle yıllardır konserve hazırlanıyor olması, yöntemin otomatik olarak güvenli olduğu anlamına gelmiyor.

“Yıllardır Böyle Yapıyoruz” Demek Güvenli Olduğu Anlamına Gelmiyor

Ev yapımı konserveler doğru yöntem uygulandığında uzun süre saklanabiliyor. Ancak özellikle düşük asitli gıdalarda güvenilir tariflerin kullanılması ve gerekli ekipmanın tercih edilmesi büyük önem taşıyor.

Şüpheli bir kavanoz söz konusu olduğunda ise en güvenli seçenek tüketmemek. Çünkü botulizmde asıl sorun, tehlikenin her zaman gözle, kokuyla veya tadıyla anlaşılmaması.

Kısacası kış hazırlığı yaparken “Nasıl olsa yıllardır böyle yapıyoruz” düşüncesine güvenmemek gerekiyor. Yanlış hazırlanan tek bir kavanoz bile nadir fakat son derece ciddi sonuçlara yol açabilecek bir zehirlenme riskini beraberinde getirebiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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