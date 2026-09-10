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Sevgilisinden Ayrıldı, İlk İşi Mağaraya Taşınmak Oldu: Ayda Sadece 8 Bin Lira Ödüyor

Sevgilisinden Ayrıldı, İlk İşi Mağaraya Taşınmak Oldu: Ayda Sadece 8 Bin Lira Ödüyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 14:54
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Sevgilisinden ayrıldıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen 30 yaşındaki iç mimar, kendini Sicilya'da bir mağaranın içinde buldu. Başta yatırım amacıyla satın aldığı 85 metrekarelik mağaraya taşınan genç kadın, ayda yalnızca 150 euro (yaklaşık 8 bin lira) harcayarak burada yaşamını sürdürüyor.

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Amsterdam'daki hayatını geride bırakan 30 yaşındaki iç mimar Shalise Barnes, Sicilya'da satın aldığı 85 metrekarelik mağarayı önce yatırım için değerlendirmeyi planlıyordu.

Amsterdam'daki hayatını geride bırakan 30 yaşındaki iç mimar Shalise Barnes, Sicilya'da satın aldığı 85 metrekarelik mağarayı önce yatırım için değerlendirmeyi planlıyordu.

Ancak yaşadığı ayrılığın ardından fikrini değiştiren Barnes, mağarayı kalıcı olarak evine çevirdi.

Barnes, Haziran 2026'da Sicilya'daki mağarayı 64 bin dolara (55 bin euro) satın aldı. Üstelik mülkü satın almadan önce yerinde görmemişti. Başlangıçta amacı evi yenileyip satmak ya da kiraya vermekti. Fakat mağarayı ilk kez gördüğünde beklediğinden çok daha büyük olduğunu fark etti ve buraya taşınmaya karar verdi.

'Yeni bir başlangıç yapmak için burada kalmaya karar verdim. Bu ev beni kurtardı. Zor bir dönemden geçerken bana çok fazla huzur ve istikrar verdi' diyen Barnes, şimdi köpeği ve üç kedisiyle birlikte sıra dışı evinde yaşıyor.

Dışarıdan Bakınca Normal Bir Ev Gibi Görünüyor

Dışarıdan Bakınca Normal Bir Ev Gibi Görünüyor

Mağaranın dış cephesi, ilk bakışta sıradan bir evden farksız. Ancak kapıdan içeri girildiğinde evin büyük bölümünün kayalık zeminin içine oyulmuş bir mağara olduğu görülüyor.

Önceki sahibi, yapıyı 2006 yılında yaşanabilir bir eve dönüştürmüş. Elektrik ve su tesisatının yanı sıra mutfak, banyo, sıcak su sistemi ve üst katta bir yatak odası bulunuyor.

Barnes'ın aktardığına göre mağaranın geçmişi de oldukça ilginç. Eski sahibinin araştırmaları ve yapıda bulunan izlere göre burası geçmişte hayvanların barındırıldığı bir alan olarak kullanılmış, 1900'lü yıllarda ise fırına dönüştürülmüş olabilir.

Evde geçmişten kalan bazı eşyalar da bulunuyor. Eski anahtarlar ve bir aziz portresi gibi parçaları koruyan Barnes, bunları mağaranın tarihinin bir parçası olarak sergiliyor.

Mağara evin Barnes için en dikkat çekici özelliklerinden biri ise düşük giderleri.

Mağara evin Barnes için en dikkat çekici özelliklerinden biri ise düşük giderleri.

Elektrik, su ve diğer faturalar dahil aylık masrafının yaklaşık 150 euro, yani 174 dolar olduğunu söylüyor.

Kayaların arasında yaşamanın bir başka avantajı da sıcaklık. Barnes, mağaranın doğal olarak sıcaklığı düzenlediğini ve yaz aylarında daha serin, kış aylarında ise daha sıcak olduğunu belirtiyor.

Kış için pelet sobası, sıcak havalar içinse klima bulunan evde bu cihazlara çok sık ihtiyaç duymadığını söyleyen Barnes, 'Dünyanın içinde yaşıyormuşum gibi' hissettiğini ifade ediyor.

Mağaranın Ev Arkadaşları: Akrepler, Örümcekler ve Cırcır Böcekleri

Mağaranın Ev Arkadaşları: Akrepler, Örümcekler ve Cırcır Böcekleri

Ancak mağarada yaşamak her açıdan konforlu değil. Barnes, özellikle nem ve tozla mücadele ettiğini söylüyor. Her sabah kapıları ve pencereleri açarak içerideki nemi azaltmaya çalışıyor.

Mağaranın kireçtaşından oluşan yapısı da sürekli toz oluşmasına neden oluyor. Bu nedenle temizlik günlük hayatının önemli bir parçası haline gelmiş durumda.

Bir de mağaranın diğer sakinleri var: böcekler.

Barnes şimdiye kadar üç akrep gördüğünü, evin içinde sürekli örümcek ve cırcır böcekleriyle karşılaştığını anlatıyor. Hatta ayakkabılarını her gün giymeden önce kontrol etmek zorunda kaldığını söylüyor.

Buna rağmen böceklerden korkmak yerine onları evin doğal sakinleri olarak kabul ettiğini belirten Barnes, örümceklerin ağlarını temizlemediğini ve böylece eve girebilecek diğer canlıların azalmasını sağladığını ifade ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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