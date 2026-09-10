Sevgilisinden Ayrıldı, İlk İşi Mağaraya Taşınmak Oldu: Ayda Sadece 8 Bin Lira Ödüyor

Ancak yaşadığı ayrılığın ardından fikrini değiştiren Barnes, mağarayı kalıcı olarak evine çevirdi.

Barnes, Haziran 2026'da Sicilya'daki mağarayı 64 bin dolara (55 bin euro) satın aldı. Üstelik mülkü satın almadan önce yerinde görmemişti. Başlangıçta amacı evi yenileyip satmak ya da kiraya vermekti. Fakat mağarayı ilk kez gördüğünde beklediğinden çok daha büyük olduğunu fark etti ve buraya taşınmaya karar verdi.

'Yeni bir başlangıç yapmak için burada kalmaya karar verdim. Bu ev beni kurtardı. Zor bir dönemden geçerken bana çok fazla huzur ve istikrar verdi' diyen Barnes, şimdi köpeği ve üç kedisiyle birlikte sıra dışı evinde yaşıyor.