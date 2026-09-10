Sevgilisinden Ayrıldı, İlk İşi Mağaraya Taşınmak Oldu: Ayda Sadece 8 Bin Lira Ödüyor
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Sevgilisinden ayrıldıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen 30 yaşındaki iç mimar, kendini Sicilya'da bir mağaranın içinde buldu. Başta yatırım amacıyla satın aldığı 85 metrekarelik mağaraya taşınan genç kadın, ayda yalnızca 150 euro (yaklaşık 8 bin lira) harcayarak burada yaşamını sürdürüyor.
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Amsterdam'daki hayatını geride bırakan 30 yaşındaki iç mimar Shalise Barnes, Sicilya'da satın aldığı 85 metrekarelik mağarayı önce yatırım için değerlendirmeyi planlıyordu.
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Dışarıdan Bakınca Normal Bir Ev Gibi Görünüyor
Mağara evin Barnes için en dikkat çekici özelliklerinden biri ise düşük giderleri.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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