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Bilim İnsanları Açıkladı: Vücut Bu Yaşlarda Daha Hızlı Yaşlanıyor

Bilim İnsanları Açıkladı: Vücut Bu Yaşlarda Daha Hızlı Yaşlanıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 15:54
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Yaşlanma sanıldığı gibi her yaşta aynı hızda ilerlemiyor. Yeni araştırma, vücudun farklı dokularında yaşlanmanın özellikle 30’lu ve 50’li yaşlarda belirgin biçimde hızlandığını ortaya koydu.

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Yaşlanma, herkes için aynı hızda ilerleyen bir süreç değil.

Yaşlanma, herkes için aynı hızda ilerleyen bir süreç değil.

Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, vücuttaki farklı dokuların farklı zamanlarda yaşlanmaya başladığını ve bazı dönemlerde bu değişimin belirgin şekilde hızlandığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, 21 ile 70 yaş arasındaki 970 organ bağışçısından alınan 40 farklı doku türüne ait 25 bin 306 mikroskop görüntüsünü inceledi. Çalışmada, dokuların zaman içinde geçirdiği yapısal değişimleri analiz etmek için derin öğrenme tabanlı PathStAR adlı bir araç kullanıldı.

Araştırmanın sonuçları, vücuttaki organ ve dokuların aynı yaşlanma takvimine sahip olmadığını gösterdi.

Araştırmanın sonuçları, vücuttaki organ ve dokuların aynı yaşlanma takvimine sahip olmadığını gösterdi.

Özellikle 30'lu ve 50'li yaşlar, birçok dokuda değişimin hızlandığı dönemler olarak öne çıktı.

Kan damarlarında yaklaşık 30'lu yaşlara kadar daha düzenli bir değişim gözlenirken, bu dönemden sonra yaşlanmaya bağlı yapısal değişimlerin hızlandığı belirlendi.

Rahim ve vajina dokularında ise daha farklı bir tablo ortaya çıktı. Bu dokuların yapısının uzun süre görece sabit kaldığı, ancak 50'li yaşlara gelindiğinde değişimin belirgin biçimde hızlandığı görüldü.

Yumurtalıklarda ise iki ayrı dönem dikkat çekti. Yapısal değişimlerin yaklaşık 35-40 yaşlarında ve 55-60 yaşlarında zirve yaptığı belirlendi. Araştırmacılar, bu dönemlerin sırasıyla doğurganlığın azalması ve menopoz süreciyle büyük ölçüde örtüştüğüne dikkat çekti.

Dokulardaki yapısal değişimlere yalnızca yaşlanma belirtileri eşlik etmiyor.

Araştırmada, bu dönemlerde iltihaplanmada artış, hücre büyümesi faaliyetlerinde azalma, enerji üretiminde düşüş ve dokuların kendini yenileme kapasitesinde gerileme gibi değişimler de gözlemlendi.

Çalışmada ayrıca sindirim sistemi ile erkek üreme sistemi arasında dikkat çekici bir ilişki tespit edildi. Yemek borusu ve kalın bağırsakta daha hızlı yaşlanma belirtileri görülmesinin, prostatta hızlanmış yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkma ihtimaliyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, bu ilişkinin arkasında hormonların veya farklı biyolojik sinyallerin bulunabileceğini düşünüyor. Ancak söz konusu bağlantının mekanizmasının net şekilde ortaya konulabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

Araştırmanın en önemli sonuçlarından biri, biyolojik yaşlanmanın takvim yaşına paralel ve doğrusal şekilde ilerlemediğini göstermesi oldu.

Bazı dokular yıllar boyunca daha yavaş değişirken, belirli yaş aralıklarında yaşlanmaya bağlı değişimler hız kazanabiliyor.

Bu nedenle insan vücudunu yalnızca kişinin kronolojik yaşı üzerinden değerlendirmek, yaşlanma sürecinin tamamını açıklamaya yetmiyor. Araştırma, farklı organların kendilerine özgü bir yaşlanma takvimine sahip olabileceğine işaret ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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