Bilim İnsanları Açıkladı: Vücut Bu Yaşlarda Daha Hızlı Yaşlanıyor

Özellikle 30'lu ve 50'li yaşlar, birçok dokuda değişimin hızlandığı dönemler olarak öne çıktı.

Kan damarlarında yaklaşık 30'lu yaşlara kadar daha düzenli bir değişim gözlenirken, bu dönemden sonra yaşlanmaya bağlı yapısal değişimlerin hızlandığı belirlendi.

Rahim ve vajina dokularında ise daha farklı bir tablo ortaya çıktı. Bu dokuların yapısının uzun süre görece sabit kaldığı, ancak 50'li yaşlara gelindiğinde değişimin belirgin biçimde hızlandığı görüldü.

Yumurtalıklarda ise iki ayrı dönem dikkat çekti. Yapısal değişimlerin yaklaşık 35-40 yaşlarında ve 55-60 yaşlarında zirve yaptığı belirlendi. Araştırmacılar, bu dönemlerin sırasıyla doğurganlığın azalması ve menopoz süreciyle büyük ölçüde örtüştüğüne dikkat çekti.