Bilim İnsanları Açıkladı: Vücut Bu Yaşlarda Daha Hızlı Yaşlanıyor
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Yaşlanma sanıldığı gibi her yaşta aynı hızda ilerlemiyor. Yeni araştırma, vücudun farklı dokularında yaşlanmanın özellikle 30’lu ve 50’li yaşlarda belirgin biçimde hızlandığını ortaya koydu.
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Yaşlanma, herkes için aynı hızda ilerleyen bir süreç değil.
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Araştırmanın sonuçları, vücuttaki organ ve dokuların aynı yaşlanma takvimine sahip olmadığını gösterdi.
Dokulardaki yapısal değişimlere yalnızca yaşlanma belirtileri eşlik etmiyor.
Araştırmanın en önemli sonuçlarından biri, biyolojik yaşlanmanın takvim yaşına paralel ve doğrusal şekilde ilerlemediğini göstermesi oldu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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