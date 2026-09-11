article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Mantar Pişirmenin Püf Noktası: Suyunu Salmaması İçin Bunu Yapın

Mantar Pişirmenin Püf Noktası: Suyunu Salmaması İçin Bunu Yapın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 11:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mantar sote yaparken tavada suyunu salıp kızarmak yerine adeta haşlanıyorsa, yapılan küçük bir hata buna neden oluyor olabilir. Özellikle tuzu doğru zamanda eklemek, mantarların daha iyi kızarmasını ve lezzetini korumasını sağlıyor.

Kaynak: https://www.lezzet.com.tr/lezzetten-h...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mantar sote yaparken tavada kızarmak yerine suyunu bırakıp yumuşayan mantarlar, yemeğin kıvamını kolayca bozabiliyor.

Mantar sote yaparken tavada kızarmak yerine suyunu bırakıp yumuşayan mantarlar, yemeğin kıvamını kolayca bozabiliyor.

Ancak birkaç küçük detaya dikkat ederek mantarların dışının güzelce kızarmasını ve içinin de yumuşak kalmasını sağlamak mümkün.

Mantarların yüksek ateşte pişerken kısa sürede su salmasının en önemli nedenlerinden biri, pişirme sırasında tuzun erken eklenmesi. Tuz, mantarın içerdiği suyun dışarı çıkmasını hızlandırabiliyor. Tavaya çıkan fazla su da sıcaklığın düşmesine neden olarak mantarların kızarmak yerine kendi suyunda pişmesine yol açıyor.

Bu nedenle mantar sote hazırlarken tuzu en başta eklemek yerine pişirmenin son aşamasına bırakmak gerekiyor. Önce tavayı iyice ısıtıp mantarları eklemek, yüksek ateşte ve mümkünse tavayı fazla doldurmadan pişirmek daha iyi bir sonuç veriyor.

Mantarlar renk almaya ve kenarları hafifçe kızarmaya başladığında tuz eklenebilir.

Mantarlar renk almaya ve kenarları hafifçe kızarmaya başladığında tuz eklenebilir.

Böylece hem mantarların fazla su bırakması önleniyor hem de tavada daha belirgin bir kavrulma ve karamelizasyon elde ediliyor.

Bir diğer önemli nokta ise mantarları tavaya eklemeden önce mümkün olduğunca kuru bırakmak. Fazla suyla tavaya giren mantarlar, daha pişmeye başlamadan buharlaşmayı artırarak kızarma sürecini zorlaştırabiliyor.

Kısacası, mantarın sulanmasını önlemek için yüksek ısı, kuru mantar, geniş tava ve tuzu sona bırakmak en pratik yöntemler arasında yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın