Mantar Pişirmenin Püf Noktası: Suyunu Salmaması İçin Bunu Yapın
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Kaynak: https://www.lezzet.com.tr/lezzetten-h...
Mantar sote yaparken tavada suyunu salıp kızarmak yerine adeta haşlanıyorsa, yapılan küçük bir hata buna neden oluyor olabilir. Özellikle tuzu doğru zamanda eklemek, mantarların daha iyi kızarmasını ve lezzetini korumasını sağlıyor.
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Mantar sote yaparken tavada kızarmak yerine suyunu bırakıp yumuşayan mantarlar, yemeğin kıvamını kolayca bozabiliyor.
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Mantarlar renk almaya ve kenarları hafifçe kızarmaya başladığında tuz eklenebilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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