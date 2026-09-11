Mantar Pişirmenin Püf Noktası: Suyunu Salmaması İçin Bunu Yapın

Ancak birkaç küçük detaya dikkat ederek mantarların dışının güzelce kızarmasını ve içinin de yumuşak kalmasını sağlamak mümkün.

Mantarların yüksek ateşte pişerken kısa sürede su salmasının en önemli nedenlerinden biri, pişirme sırasında tuzun erken eklenmesi. Tuz, mantarın içerdiği suyun dışarı çıkmasını hızlandırabiliyor. Tavaya çıkan fazla su da sıcaklığın düşmesine neden olarak mantarların kızarmak yerine kendi suyunda pişmesine yol açıyor.

Bu nedenle mantar sote hazırlarken tuzu en başta eklemek yerine pişirmenin son aşamasına bırakmak gerekiyor. Önce tavayı iyice ısıtıp mantarları eklemek, yüksek ateşte ve mümkünse tavayı fazla doldurmadan pişirmek daha iyi bir sonuç veriyor.