Domates Salçasının Beyin Üzerindeki Etkisi Ortaya Çıktı

Çalışmada katılımcılar iki farklı beslenme döneminden geçirildi. İlk dönemde üç ay boyunca her gün 35 gram domates salçası tüketen katılımcılar, diğer dönemde ise likopen açısından fakir bir beslenme programı uyguladı. İki dönem arasında vücudun önceki beslenme düzeninin etkilerinden arınması için bir aylık ara verildi.

Üç aylık salça tüketiminin ardından yapılan zihinsel testlerde katılımcıların seçici dikkat seviyelerinde artış görüldü. Çağrışımsal bellekte de hafif bir iyileşme tespit edildi.

Araştırmanın daha küçük bir grubunda gerçekleştirilen beyin taramaları ise daha dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. 14 katılımcının beyin görüntülemelerinde, salça tüketimi sonrasında büyük ölçekli beyin ağları arasındaki bağlantıların değiştiği gözlemlendi.