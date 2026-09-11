Domates Salçasının Beyin Üzerindeki Etkisi Ortaya Çıktı
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Kaynak: https://www.mdpi.com/2076-3921/15/5/644
Domates salçası, mutfakların vazgeçilmezlerinden biri olmasının yanı sıra sağlığa etkileriyle de araştırılıyor. İspanya'da yapılan yeni bir çalışma, düzenli salça tüketiminin dikkat ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini, hatta beyindeki bazı bağlantıları değiştirebileceğini ortaya koydu.
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İspanya'da yapılan yeni bir araştırma, üç ay boyunca düzenli olarak domates salçası tüketmenin dikkat, hafıza ve beyin ağlarının çalışma biçimi üzerinde değişikliklere yol açabileceğini ortaya koydu.
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Üç Ay Boyunca Her Gün Salça Tükettirdiler
Araştırmacılar, salça tüketilen dönemin sonunda katılımcıların kanındaki likopen seviyesinin belirgin biçimde yükseldiğini belirledi.
Araştırmanın dikkat çeken noktalarından biri de domatesin nasıl tüketildiğiyle ilgili.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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