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Yaşam
Domates Salçasının Beyin Üzerindeki Etkisi Ortaya Çıktı

Domates Salçasının Beyin Üzerindeki Etkisi Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 11:09
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Domates salçası, mutfakların vazgeçilmezlerinden biri olmasının yanı sıra sağlığa etkileriyle de araştırılıyor. İspanya'da yapılan yeni bir çalışma, düzenli salça tüketiminin dikkat ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini, hatta beyindeki bazı bağlantıları değiştirebileceğini ortaya koydu.

Kaynak: https://www.mdpi.com/2076-3921/15/5/644
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İspanya'da yapılan yeni bir araştırma, üç ay boyunca düzenli olarak domates salçası tüketmenin dikkat, hafıza ve beyin ağlarının çalışma biçimi üzerinde değişikliklere yol açabileceğini ortaya koydu.

İspanya'da yapılan yeni bir araştırma, üç ay boyunca düzenli olarak domates salçası tüketmenin dikkat, hafıza ve beyin ağlarının çalışma biçimi üzerinde değişikliklere yol açabileceğini ortaya koydu.

Domatesin içeriğinde bulunan güçlü antioksidanlardan likopen, uzun süredir kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere farklı alanlardaki olası etkileriyle araştırılıyor. Bu kez bilim insanları, likopenin beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerine odaklandı.

Barselona Üniversitesinden beslenme uzmanı Ricardo Lopez-Solis ve ekibinin gerçekleştirdiği klinik çalışmaya 42 orta yaşlı yetişkin katıldı. Araştırmada katılımcıların düzenli salça tüketiminin bilişsel performansları ve beyin bağlantıları üzerindeki etkileri incelendi.

Üç Ay Boyunca Her Gün Salça Tükettirdiler

Üç Ay Boyunca Her Gün Salça Tükettirdiler

Çalışmada katılımcılar iki farklı beslenme döneminden geçirildi. İlk dönemde üç ay boyunca her gün 35 gram domates salçası tüketen katılımcılar, diğer dönemde ise likopen açısından fakir bir beslenme programı uyguladı. İki dönem arasında vücudun önceki beslenme düzeninin etkilerinden arınması için bir aylık ara verildi.

Üç aylık salça tüketiminin ardından yapılan zihinsel testlerde katılımcıların seçici dikkat seviyelerinde artış görüldü. Çağrışımsal bellekte de hafif bir iyileşme tespit edildi.

Araştırmanın daha küçük bir grubunda gerçekleştirilen beyin taramaları ise daha dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. 14 katılımcının beyin görüntülemelerinde, salça tüketimi sonrasında büyük ölçekli beyin ağları arasındaki bağlantıların değiştiği gözlemlendi.

Araştırmacılar, salça tüketilen dönemin sonunda katılımcıların kanındaki likopen seviyesinin belirgin biçimde yükseldiğini belirledi.

Araştırmacılar, salça tüketilen dönemin sonunda katılımcıların kanındaki likopen seviyesinin belirgin biçimde yükseldiğini belirledi.

Aynı dönemde, beyin gelişimi ve öğrenme süreçleriyle ilişkilendirilen BDNF proteininde de artış eğilimi görüldü.

Beyin taramalarında ise özellikle ön-duvarsal ve işitsel ağların dinlenme halindeki bağlantılarında değişiklikler tespit edildi.

Bilim insanlarına göre bu değişimler, domates tüketiminin beynin farklı bölgeleri arasındaki iletişimi daha verimli hale getirme ihtimalini ortaya koyuyor. Ancak araştırmacılar, gözlemlenen beyin değişikliklerinin doğrudan daha iyi bilişsel performans anlamına geldiği sonucuna varmak için henüz erken olduğunu vurguluyor.

Araştırmanın dikkat çeken noktalarından biri de domatesin nasıl tüketildiğiyle ilgili.

Araştırmanın dikkat çeken noktalarından biri de domatesin nasıl tüketildiğiyle ilgili.

Domatesin pişirilmesi, hücre duvarlarının parçalanmasına yardımcı olarak likopenin vücut tarafından kullanılabilirliğini artırabiliyor. Bu nedenle salça ve pişmiş domates ürünleri, likopen açısından çiğ domatese kıyasla daha yüksek biyoyararlanım sağlayabiliyor.

Likopenin antioksidan özellikleri nedeniyle vücuttaki oksidatif stres ve nöroinflamasyon üzerinde de olumlu etkiler yaratabileceği düşünülüyor. Ancak bu etkinin beyin sağlığı açısından ne kadar önemli olduğu konusunda henüz kesin sonuçlara ulaşılmış değil.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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