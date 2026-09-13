100 Yaşına Kadar Doktora Gitmedi: Uzun Yaşamının Sırrını Açıkladı

100 yaşındaki Gül'ün günlük yaşamında erken kalkmak ve aktif olmak önemli bir yer tutuyor. Sabahları erken saatlerde kalktığını belirten Gül, ibadetinin ardından gününe devam ettiğini ve beslenmesine dikkat ettiğini söylüyor.

Evindeki terası da adeta küçük bir bahçeye dönüştüren Gül, burada üzüm ve çeşitli çiçekler yetiştiriyor. Yetiştirdiği üzümleri zaman zaman komşularıyla paylaşan Gül, üretmenin ve günlük hayatın içinde kalmanın kendisi için önemli olduğunu ifade ediyor.

Uzun Yaşamının Sırrı Sofrasındaki Bir Besinde Saklı

Ali Gül, sağlıklı ve uzun yaşamının en önemli unsurlarından birinin düzenli beslenme olduğunu düşünüyor. Özellikle yoğurdun sofrasında vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu belirten Gül, 'Yoğurtsuz yemek yemem' diyerek bu alışkanlığını anlatıyor.

Gül, temizlik ve kişisel bakımına da dikkat ettiğini belirterek düzenli şekilde çamaşırlarını yıkadığını, temiz kıyafetler giydiğini ve gezmeyi sürdürdüğünü söylüyor.

Hayatını yalnızca kendi ihtiyaçları etrafında şekillendirmediğini de dile getiren Gül, ihtiyaç sahiplerine ve Mehmetçik Vakfı’na bağış yaptığını belirtiyor.

Bir asırlık hayatının ardından hâlâ günlük işlerini sürdüren Ali Gül'ün anlattığı yaşam tarzında; düzenli beslenme, hareketli kalma, temizlik, üretkenlik ve sosyal çevreyle bağını koruma öne çıkıyor.