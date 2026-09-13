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Yaşam
100 Yaşına Kadar Doktora Gitmedi: Uzun Yaşamının Sırrını Açıkladı

100 Yaşına Kadar Doktora Gitmedi: Uzun Yaşamının Sırrını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 09:50
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100 yaşındaki Ali Gül, Yozgat’ta sürdürdüğü hayatıyla dikkat çekiyor. Bir asrı geride bırakan Gül, uzun yaşamının sırrını düzenli beslenme, hareketli bir yaşam ve yıllardır sofradan eksik etmediği yoğurtla açıkladı.

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Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşayan Ali Gül, 100 yaşına rağmen günlük yaşamını aktif şekilde sürdürüyor.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşayan Ali Gül, 100 yaşına rağmen günlük yaşamını aktif şekilde sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde güne başlayan Gül, evinin terasında yetiştirdiği meyve ve çiçeklerle ilgilenerek zaman geçiriyor.

Bir Asırlık Hayatında Doktorun Yolunu Pek Tutmadı

1926 doğumlu olan Ali Gül, geride bıraktığı bir asırlık yaşamında ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığını belirtiyor. Gül, kalça kırığı nedeniyle hastaneye gittiği dönem dışında hayatı boyunca fazla doktora ihtiyaç duymadığını söylüyor.

Uzun ömrünün arkasında yalnızca beslenmenin değil, yaşam biçiminin de önemli olduğunu ifade eden Gül, yıllar boyunca düzenli ve temiz bir hayat sürmeye özen gösterdiğini anlatıyor.

Gül, hayat felsefesini ise şu sözlerle özetliyor:

'Bugüne kadar kimsenin hakkını hukukunu yemedim, hep doğru çalıştım. Çiçekleri çok severim, bir çiçek için Yozgat’a giderim. Kendi kazancımla kimseden destek almadan temiz ve sağlıklı bir ömür sürdüm.'

Güne Erken Başlıyor, Hareketli Kalıyor

Güne Erken Başlıyor, Hareketli Kalıyor

100 yaşındaki Gül'ün günlük yaşamında erken kalkmak ve aktif olmak önemli bir yer tutuyor. Sabahları erken saatlerde kalktığını belirten Gül, ibadetinin ardından gününe devam ettiğini ve beslenmesine dikkat ettiğini söylüyor.

Evindeki terası da adeta küçük bir bahçeye dönüştüren Gül, burada üzüm ve çeşitli çiçekler yetiştiriyor. Yetiştirdiği üzümleri zaman zaman komşularıyla paylaşan Gül, üretmenin ve günlük hayatın içinde kalmanın kendisi için önemli olduğunu ifade ediyor.

Uzun Yaşamının Sırrı Sofrasındaki Bir Besinde Saklı

Ali Gül, sağlıklı ve uzun yaşamının en önemli unsurlarından birinin düzenli beslenme olduğunu düşünüyor. Özellikle yoğurdun sofrasında vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu belirten Gül, 'Yoğurtsuz yemek yemem' diyerek bu alışkanlığını anlatıyor.

Gül, temizlik ve kişisel bakımına da dikkat ettiğini belirterek düzenli şekilde çamaşırlarını yıkadığını, temiz kıyafetler giydiğini ve gezmeyi sürdürdüğünü söylüyor.

Hayatını yalnızca kendi ihtiyaçları etrafında şekillendirmediğini de dile getiren Gül, ihtiyaç sahiplerine ve Mehmetçik Vakfı’na bağış yaptığını belirtiyor.

Bir asırlık hayatının ardından hâlâ günlük işlerini sürdüren Ali Gül'ün anlattığı yaşam tarzında; düzenli beslenme, hareketli kalma, temizlik, üretkenlik ve sosyal çevreyle bağını koruma öne çıkıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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