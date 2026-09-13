100 Yaşına Kadar Doktora Gitmedi: Uzun Yaşamının Sırrını Açıkladı
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100 yaşındaki Ali Gül, Yozgat’ta sürdürdüğü hayatıyla dikkat çekiyor. Bir asrı geride bırakan Gül, uzun yaşamının sırrını düzenli beslenme, hareketli bir yaşam ve yıllardır sofradan eksik etmediği yoğurtla açıkladı.
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Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşayan Ali Gül, 100 yaşına rağmen günlük yaşamını aktif şekilde sürdürüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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