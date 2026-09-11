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Astrologa Göre Bu Yeniaydan En Çok Etkilenecek 4 Burç

Astrologa Göre Bu Yeniaydan En Çok Etkilenecek 4 Burç

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 14:14
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Yeniay, burçların hayatında yeni başlangıçlar ve önemli kararlar için etkili bir dönem yaratabilir. Astrologa göre Başak burcunda gerçekleşen bu yeniay, özellikle dört burcun hayatında düzen kurma, harekete geçme ve uzun süredir ertelenen adımları atma isteğini güçlendirecek.

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10 Eylül Perşembe gecesi Başak burcunda gerçekleşen yeniay, hayatında bazı şeyleri düzene koymak ve ertelediği adımları atmak isteyenler için önemli bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

10 Eylül Perşembe gecesi Başak burcunda gerçekleşen yeniay, hayatında bazı şeyleri düzene koymak ve ertelediği adımları atmak isteyenler için önemli bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Astrologa göre özellikle dört burç, bu yeniayın etkisini diğerlerinden daha yoğun hissedecek.

Başak Burcundaki Yeniay Ne Anlama Geliyor?

Başak burcundaki yeniay, 10 Eylül gecesi saat 23.27'de gerçekleşti. Yeniayların etkisinin yalnızca gerçekleştiği anla sınırlı olmadığı, öncesindeki birkaç gün ve sonrasındaki süreçte de hissedilebildiği belirtiliyor.

Astrolog ve numerolog Antonella'ya göre bu yeniay, ağustos ayında yaşanan tutulma döneminin ardından gelen bir tür 'yeniden başlama' süreci niteliğinde. Özellikle 28 Ağustos'taki Balık burcundaki Ay tutulmasının ardından ortaya çıkan bazı duyguların ve farkındalıkların artık somut adımlara dönüşmesi bekleniyor.

Başka bir deyişle, son haftalarda yaşanan karmaşa ve duygusal yorgunluk yerini daha kontrollü ve planlı bir döneme bırakabilir. Başak burcunun etkisiyle birlikte sorunları yalnızca düşünmek yerine çözüm üretmek, düzen kurmak ve harekete geçmek ön plana çıkıyor.

Yeniaydan En Çok Etkilenecek 4 Burç

Yeniaydan En Çok Etkilenecek 4 Burç

Her burcun yeniayın enerjisinden farklı şekilde etkilenebileceği belirtilirken, bazı burçların bu süreci daha yoğun yaşayacağı ifade ediliyor.

Astrologa göre Başak, İkizler, Yay ve Balık burçları yeniaydan en fazla etkilenecek dört burç arasında yer alıyor. Özellikle yükselen burcu bu grupta bulunanların yeniayın etkisini daha belirgin hissetmesi bekleniyor.

Başak

Yeniay doğrudan Başak burcunda gerçekleştiği için bu süreçten en güçlü şekilde etkilenecek burcun Başak olduğu belirtiliyor. Hayatında uzun süredir değiştirmek istediği konulara odaklanabilir, yeni kararlar alabilir ve kendisi için daha düzenli bir yaşam kurmaya yönelebilir.

İkizler

İkizler için yeniay, özellikle günlük düzen ve sorumluluklar açısından hareketli bir dönemin başlangıcı olabilir. İş, yaşam biçimi veya alışkanlıklarla ilgili uzun süredir ertelenen bazı değişiklikler artık daha fazla önem kazanabilir.

Yay

Yay burçları için bu dönem, hayatındaki dağınıklığı toparlama ve hedeflerini daha gerçekçi bir zemine oturtma fırsatı sunabilir. Büyük planlar yapmak kadar, bu planları hayata geçirmek için atılacak somut adımlar da önem kazanacak.

Balık

Balık burcu açısından yeniay, özellikle ağustos ayında yaşanan duygusal gelişmelerin ardından gelen bir toparlanma süreci olabilir. Hissettiklerini anlamlandırmanın yanı sıra, bundan sonra ne yapacağına karar vermesi gereken bir dönem başlayabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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