Astrologa Göre Bu Yeniaydan En Çok Etkilenecek 4 Burç

Her burcun yeniayın enerjisinden farklı şekilde etkilenebileceği belirtilirken, bazı burçların bu süreci daha yoğun yaşayacağı ifade ediliyor.

Astrologa göre Başak, İkizler, Yay ve Balık burçları yeniaydan en fazla etkilenecek dört burç arasında yer alıyor. Özellikle yükselen burcu bu grupta bulunanların yeniayın etkisini daha belirgin hissetmesi bekleniyor.

Başak

Yeniay doğrudan Başak burcunda gerçekleştiği için bu süreçten en güçlü şekilde etkilenecek burcun Başak olduğu belirtiliyor. Hayatında uzun süredir değiştirmek istediği konulara odaklanabilir, yeni kararlar alabilir ve kendisi için daha düzenli bir yaşam kurmaya yönelebilir.

İkizler

İkizler için yeniay, özellikle günlük düzen ve sorumluluklar açısından hareketli bir dönemin başlangıcı olabilir. İş, yaşam biçimi veya alışkanlıklarla ilgili uzun süredir ertelenen bazı değişiklikler artık daha fazla önem kazanabilir.

Yay

Yay burçları için bu dönem, hayatındaki dağınıklığı toparlama ve hedeflerini daha gerçekçi bir zemine oturtma fırsatı sunabilir. Büyük planlar yapmak kadar, bu planları hayata geçirmek için atılacak somut adımlar da önem kazanacak.

Balık

Balık burcu açısından yeniay, özellikle ağustos ayında yaşanan duygusal gelişmelerin ardından gelen bir toparlanma süreci olabilir. Hissettiklerini anlamlandırmanın yanı sıra, bundan sonra ne yapacağına karar vermesi gereken bir dönem başlayabilir.