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3,5 Metrekareye 57 Senesini Sığdırdı: "Ben Gidersem Bu Meslek de Biter"

3,5 Metrekareye 57 Senesini Sığdırdı: "Ben Gidersem Bu Meslek de Biter"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 12:58
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76 yaşındaki Sadık Tosun, 16 yaşında adım attığı saatçiliğe tam 57 yılını sığdırdı. İlerleyen yaşına ve bozulan gözlerine rağmen her sabah aynı heyecanla tezgâhının başına geçen emektar usta, bugünlerde en çok arkasından devralacak tek bir çırak bile bulamamaktan dertli. Sadık Amca, kendisinden sonra bu zanaatın yok olup gitmesinden korksa da nefes yettiğince o daracık dükkanda zamana karşı direnmeye kararlı.

Gelin, o hikayenin detaylarına hep birlikte bakalım...

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Adana’nın Karataş ilçesinde Hasan Şaş Caddesi üzerindeki 3,5 metrekarelik mütevazı dükkanında 57 yıldır zamana yön veren 76 yaşındaki Sadık Tosun, yarım asrı aşan meslek hayatını ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

Adana’nın Karataş ilçesinde Hasan Şaş Caddesi üzerindeki 3,5 metrekarelik mütevazı dükkanında 57 yıldır zamana yön veren 76 yaşındaki Sadık Tosun, yarım asrı aşan meslek hayatını ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

16 yaşında çırak olarak adım attığı saat tamirciliğinde mekanik ve elektronik saatler üzerine ustalaşan Tosun, ilerleyen yaşına ve görme sorunlarına rağmen mesleğine olan tutkusunu kaybetmiyor.

Gözünden merceğini, elinden tornavidasını eksik etmeyen emektar usta; arızalı saatleri onarıyor, eksik parçalarını tamamlıyor ve saatlerin hassas ayarlarını gerçekleştiriyor. Pazar günleri dışında her gün dükkanının yolunu tutan Sadık Usta, özellikle geçmişin izlerini taşıyan antika saatleri yeniden çalışır hale getirmekten büyük bir keyif alıyor.

Çalışma alanının küçüklüğüne ve maddi imkansızlıklara rağmen işini aşkla yaptığını belirten Sadık Tosun, saat tamirciliğinin yüksek dikkat, sabır ve emek gerektirdiğini ifade ediyor.

Çalışma alanının küçüklüğüne ve maddi imkansızlıklara rağmen işini aşkla yaptığını belirten Sadık Tosun, saat tamirciliğinin yüksek dikkat, sabır ve emek gerektirdiğini ifade ediyor.

Küçük bir dükkanda çalışmanın getirdiği zorluklara dikkat çeken usta, '3,5 metrekarelik iş yerimde işimi yapmaya çalışıyorum. Maddi imkanlardan dolayı daha büyük bir dükkana geçemedik, bu kadar dar bir alanda çalışmak gerçekten zor. Yine de işimi çok sevdiğim için bırakamıyorum; gözlerimde rahatsızlık olmasına rağmen elimden gelen mücadeleyi veriyorum,' sözleriyle mesleğine olan bağını dile getiriyor.

'Zanaatı Devredecek Genç Bulamıyoruz'

Sadık Usta’yı ilerleyen yaşında düşündüren en büyük konu ise geleneksel saatçilik zanaatının geleceği. Günümüzde gençlerin el sanatlarına ve zanaatkarlığa ilgisinin azaldığından şikayet eden emektar saatçi, arkasından yeni ustalar yetiştirememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kendisinden sonra ilçede bu işi yapacak kimsenin kalmayacağını vurgulayan Tosun, 'Benden sonra buralarda saat tamir edecek kimse yok. Ne yazık ki zanaata özenen, bu işi öğrenmek isteyen gençler yetiştiremedik. Ben bu dünyadan göçüp gittiğimde saatini tamir ettirmek isteyen insanların mağdur olmasını istemiyorum. Bu yüzden nefesim yettiğince, son anıma kadar bu dükkanda mücadele etmeye devam edeceğim,' diyerek zanaatının yok olma tehlikesine karşı gösterdiği kararlılığı özetliyor.

Yıllara meydan okuyan 3,5 metrekarelik dükkanında saatlerin tik takları arasında mesaisini sürdüren Sadık Tosun, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel saat tamirciliğini yaşatmak için zamana karşı direnmeye devam ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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