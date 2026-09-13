3,5 Metrekareye 57 Senesini Sığdırdı: "Ben Gidersem Bu Meslek de Biter"

Küçük bir dükkanda çalışmanın getirdiği zorluklara dikkat çeken usta, '3,5 metrekarelik iş yerimde işimi yapmaya çalışıyorum. Maddi imkanlardan dolayı daha büyük bir dükkana geçemedik, bu kadar dar bir alanda çalışmak gerçekten zor. Yine de işimi çok sevdiğim için bırakamıyorum; gözlerimde rahatsızlık olmasına rağmen elimden gelen mücadeleyi veriyorum,' sözleriyle mesleğine olan bağını dile getiriyor.

'Zanaatı Devredecek Genç Bulamıyoruz'

Sadık Usta’yı ilerleyen yaşında düşündüren en büyük konu ise geleneksel saatçilik zanaatının geleceği. Günümüzde gençlerin el sanatlarına ve zanaatkarlığa ilgisinin azaldığından şikayet eden emektar saatçi, arkasından yeni ustalar yetiştirememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kendisinden sonra ilçede bu işi yapacak kimsenin kalmayacağını vurgulayan Tosun, 'Benden sonra buralarda saat tamir edecek kimse yok. Ne yazık ki zanaata özenen, bu işi öğrenmek isteyen gençler yetiştiremedik. Ben bu dünyadan göçüp gittiğimde saatini tamir ettirmek isteyen insanların mağdur olmasını istemiyorum. Bu yüzden nefesim yettiğince, son anıma kadar bu dükkanda mücadele etmeye devam edeceğim,' diyerek zanaatının yok olma tehlikesine karşı gösterdiği kararlılığı özetliyor.

Yıllara meydan okuyan 3,5 metrekarelik dükkanında saatlerin tik takları arasında mesaisini sürdüren Sadık Tosun, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel saat tamirciliğini yaşatmak için zamana karşı direnmeye devam ediyor.