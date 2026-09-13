3,5 Metrekareye 57 Senesini Sığdırdı: "Ben Gidersem Bu Meslek de Biter"
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76 yaşındaki Sadık Tosun, 16 yaşında adım attığı saatçiliğe tam 57 yılını sığdırdı. İlerleyen yaşına ve bozulan gözlerine rağmen her sabah aynı heyecanla tezgâhının başına geçen emektar usta, bugünlerde en çok arkasından devralacak tek bir çırak bile bulamamaktan dertli. Sadık Amca, kendisinden sonra bu zanaatın yok olup gitmesinden korksa da nefes yettiğince o daracık dükkanda zamana karşı direnmeye kararlı.
Gelin, o hikayenin detaylarına hep birlikte bakalım...
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Adana’nın Karataş ilçesinde Hasan Şaş Caddesi üzerindeki 3,5 metrekarelik mütevazı dükkanında 57 yıldır zamana yön veren 76 yaşındaki Sadık Tosun, yarım asrı aşan meslek hayatını ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.
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Çalışma alanının küçüklüğüne ve maddi imkansızlıklara rağmen işini aşkla yaptığını belirten Sadık Tosun, saat tamirciliğinin yüksek dikkat, sabır ve emek gerektirdiğini ifade ediyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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