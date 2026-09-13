Yapay Zeka Yine Gümbür Gümbür: Bir Tane Bile İnsanın Çalışmadığı Haber Sitesi Gündem Oldu

Haber akışının hiç durmadığı bir dönemde, Medya ve Stratejik İletişim Yöneticisi İlker Girit dikkat çeken bir deneye imza attı. Girit, insan editör olmadan yalnızca yapay zekâ ajanlarıyla çalışan tam otonom bir haber ajansı kurdu.

Sistemde farklı dillerde çalışan muhabir ajanlar, bölge editörleri, web sitesi ve dijital medya kanalları yer alıyor. Girit’in verdiği bilgilere göre 60’tan fazla yapay zeka ajanı, 50 ülkedeki 743 kaynaktan her gün yaklaşık 20 bin haberi analiz ediyor. Sistem, bu ülkelerde Türkiye hakkında çıkan haberleri de ayrı bir sayfada topluyor.