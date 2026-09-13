Yapay Zeka Yine Gümbür Gümbür: Bir Tane Bile İnsanın Çalışmadığı Haber Sitesi Gündem Oldu
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Haber akışının hiç durmadığı bir dönemde, Medya ve Stratejik İletişim Yöneticisi İlker Girit dikkat çeken bir deneye imza attı. Girit, insan editör olmadan yalnızca yapay zekâ ajanlarıyla çalışan tam otonom bir haber ajansı kurdu.
Sistemde farklı dillerde çalışan muhabir ajanlar, bölge editörleri, web sitesi ve dijital medya kanalları yer alıyor. Girit’in verdiği bilgilere göre 60’tan fazla yapay zeka ajanı, 50 ülkedeki 743 kaynaktan her gün yaklaşık 20 bin haberi analiz ediyor. Sistem, bu ülkelerde Türkiye hakkında çıkan haberleri de ayrı bir sayfada topluyor.
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Medya ve Stratejik İletişim Yöneticisi İlker Girit, imza attığı yeni bir deneyle yapay zekanın ne kadar ilerlediğini gösterdi.
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Girit, süreci şu şekilde anlattı:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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