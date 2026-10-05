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Fransa'da Lise Protestoları Büyüyor: Polisin Gaz Bombası Elinde Patlayan 15 Yaşındaki Öğrenci Elini Kaybetti

Fransa'da Lise Protestoları Büyüyor: Polisin Gaz Bombası Elinde Patlayan 15 Yaşındaki Öğrenci Elini Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 19:24
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Fransa'da eskimiş ve personel sıkıntısı çeken okullara karşı başlayan lise protestoları, üniversitelere de sıçradı. Kuzeydeki Lens kentinde yerden aldığı gaz bombası elinde patlayan 15 yaşındaki bir öğrenci elini kaybetti. Başbakan Sébastien Lecornu ise şikâyetleri 'meşru' bulduğunu belirterek bakanlara 5 temel talebi ele alma talimatı verdi.

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Lens'te polisin kullandığı gaz bombası bir öğrencinin elinde patladı.

Lens'te polisin kullandığı gaz bombası bir öğrencinin elinde patladı.

Fransa'nın kuzeyindeki Lens kentinde protestolar sırasında yerden aldığı gaz bombası elinde patlayan 15 yaşındaki bir lise öğrencisi elini kaybetti. La Voix du Nord gazetesinin haberine göre olay, polisin kullandığı bir bombanın yerde kalmasının ardından yaşandı. Bölge Valisi François-Xavier Lauch, çocuğun elinin koptuğunu açıkladı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Lise öğrencileri okullarının önünde toplandı.

Lise öğrencileri okullarının önünde toplandı.

Eskimiş ve yeterli personeli olmayan okullara karşı başlayan lise eylemleri ülke genelinde sürüyor. Pazartesi günü yüzlerce okul tamamen ya da kısmen kapalı kaldı. Eğitim Bakanı, Fransa'daki 3 bin 700 liseden 400 ile 500'ünün tamamen veya kısmen kapanacağını söyledi.

CGT lideri Sophie Binet hükümeti geç kalmakla suçladı.

CGT lideri Sophie Binet hükümeti geç kalmakla suçladı.

Pazartesi günü üniversite öğrencileri de eylemlere katıldı ve 40'a yakın üniversite binası bloke edildi. Yükseköğretimden sorumlu Bakan Philippe Baptiste, protestoların salı günü ülke çapındaki gösterilerle büyüyebileceğini belirtti. CGT sendikasının lideri Sophie Binet ise hükümetin taleplere yanıt vermekte geciktiğini savundu. Binet, yerine kimse atanmayan öğretmen sayısının 10 yılda ikiye katlandığını ve sınıf mevcutlarının rekor seviyede olduğunu söyledi. Binet'in sözleri şöyle: \'Böylesine büyük bir öfkenin ortasında, göstermelik birkaç önlem talepleri karşılamaya yetmeyecek.\' Sendika lideri, hükümetten bütçe ve öğretmen kadrosu kesintilerine son vermesini istedi.

Lecornu protestoların meşru olduğunu söyledi.

Lecornu protestoların meşru olduğunu söyledi.

Başbakan Sébastien Lecornu, öğrencilerin şikâyetlerini 'meşru' olarak nitelendirdi ve bakanlara 5 temel talebi ele almalarını söyledi. Bunların başında, bazı bölgelerde öğrencilerin sınav yılında bile aylarca derssiz kalmasına yol açan öğretmen devamsızlıklarının giderilmesi geliyor. Lecornu ayrıca Avrupa'nın en uzun okul günlerinden birine sahip Fransa'da ders gününün gözden geçirilmesini istedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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