Fransa'da Lise Protestoları Büyüyor: Polisin Gaz Bombası Elinde Patlayan 15 Yaşındaki Öğrenci Elini Kaybetti

Pazartesi günü üniversite öğrencileri de eylemlere katıldı ve 40'a yakın üniversite binası bloke edildi. Yükseköğretimden sorumlu Bakan Philippe Baptiste, protestoların salı günü ülke çapındaki gösterilerle büyüyebileceğini belirtti. CGT sendikasının lideri Sophie Binet ise hükümetin taleplere yanıt vermekte geciktiğini savundu. Binet, yerine kimse atanmayan öğretmen sayısının 10 yılda ikiye katlandığını ve sınıf mevcutlarının rekor seviyede olduğunu söyledi. Binet'in sözleri şöyle: \'Böylesine büyük bir öfkenin ortasında, göstermelik birkaç önlem talepleri karşılamaya yetmeyecek.\' Sendika lideri, hükümetten bütçe ve öğretmen kadrosu kesintilerine son vermesini istedi.