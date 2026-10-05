Fransa'da Lise Protestoları Büyüyor: Polisin Gaz Bombası Elinde Patlayan 15 Yaşındaki Öğrenci Elini Kaybetti
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Fransa'da eskimiş ve personel sıkıntısı çeken okullara karşı başlayan lise protestoları, üniversitelere de sıçradı. Kuzeydeki Lens kentinde yerden aldığı gaz bombası elinde patlayan 15 yaşındaki bir öğrenci elini kaybetti. Başbakan Sébastien Lecornu ise şikâyetleri 'meşru' bulduğunu belirterek bakanlara 5 temel talebi ele alma talimatı verdi.
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Lens'te polisin kullandığı gaz bombası bir öğrencinin elinde patladı.
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Lise öğrencileri okullarının önünde toplandı.
CGT lideri Sophie Binet hükümeti geç kalmakla suçladı.
Lecornu protestoların meşru olduğunu söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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