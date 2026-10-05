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Hayat Felsefene Göre Sen Hangi Doğa Güzelliğisin?

Hayat Felsefene Göre Sen Hangi Doğa Güzelliğisin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
05.10.2026 - 19:31
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Kimisi hayatı akışına bırakır, kimisi her şeyi dakika dakika planlar. Bazılarımız değişime ayak uydururken bazılarımız stabil kalmaktan hoşlanır. Peki senin hayata bakış açın hangisi? Vereceğin cevaplara göre hangi eşsiz doğa güzelliğiyle uyuştuğunu söylüyoruz! 👇

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1. Sabah uyandığında seni en çok motive eden düşünce hangisi?

2. Bir arkadaşın zor bir dönemden geçiyor. İlk tepkin ne olur?

3. Peki, hangi manzara sana huzur veriyor?

4. Hayatta seni en çok zorlayan şey hangisi?

5. Bir tatil planı yapacak olsan nasıl bir şey seçersin?

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6. Sana göre güçlü olmak ne demek?

7. Çevrende insanlar seni nasıl tanımlar?

8. Sana göre mutlu ve huzurlu bir hayatın sırrı nedir?

Sen Büyük Set Resifisin!

Sen Büyük Set Resifisin!

Sen bulunduğun ortama renk ve canlılık katan, insanları bir araya getirmeyi seven birisin. Bu yüzden seni en iyi temsil eden yer, Avustralya kıyılarında uzanan ve milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan Büyük Set Resifi! Tıpkı senin gibi yaşam dolu olan bu eşsiz ekosistem, son yıllarda iklim değişikliği yüzünden okyanusların giderek ısınması nedeniyle mercan beyazlaması tehdidiyle karşı karşıya! Buna rağmen koruma projeleri ve çevre konusunda artan farkındalık, resifin geleceği için umut veriyor. Sen de çevrene kattığın enerjiyle, küçük ama bilinçli adımların büyük değişimler yaratabileceğini gösteren insanlardansın.

Sen Amazon Yağmur Ormanlarısın!

Sen Amazon Yağmur Ormanlarısın!

Sen cömert, üretken ve çevrendekilere güç veren birisin. Bu özelliklerin seni, büyük bölümü Brezilya'da bulunan ve dokuz Güney Amerika ülkesine yayılan Amazon Yağmur Ormanları'yla buluşturuyor. Tıpkı Amazon gibi sen de bulunduğun yere güç katıyorsun. Dünyanın en önemli yaşam kaynaklarından biri olan Amazon, ormansızlaşma ve iklim değişikliği nedeniyle her geçen yıl biraz daha küçülüyor. Neyse ki son dönemde hız kazanan koruma ve yeniden ağaçlandırma çalışmaları, bu eşsiz doğa mirasının geleceği adına umut veriyor.

Sen Perito Moreno Buzulusun!

Sen Perito Moreno Buzulusun!

Sen sakinliğinle dikkat çeken ama gerektiğinde ne kadar güçlü olduğunu gösteren birisin. Bu yüzden seni en iyi anlatan yer, Arjantin'in Patagonya bölgesindeki görkemli Perito Moreno Buzulu. Dünyadaki pek çok buzul iklim değişikliği nedeniyle hızla erirken, Perito Moreno da uzun vadede bu riskten payını alabilecek doğal miraslardan biri olarak görülüyor. Bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalar ve iklim konusunda atılan adımlar, bu eşsiz manzarayı gelecek nesillere ulaştırabilmek için büyük önem taşıyor. Sen de sağlam duruşun ve dayanıklılığınla çevrendekilere güven veren kişilerden birisin.

Sen Victoria Şelalesisin!

Sen Victoria Şelalesisin!

Sen enerjinle bulunduğun ortamın havasını değiştiren, yaşam dolu birisin. Bu yüzden seni en iyi yansıtan yer, Zambiya ile Zimbabve sınırında yer alan görkemli Victoria Şelalesi! Son yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle zaman zaman su seviyesi ciddi şekilde düşse de, iklim ve su kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalar bu doğa harikasının geleceği için umut olmaya devam ediyor. Sen de tıpkı Victoria Şelalesi gibi, en zor zamanlarda bile çevrene enerji ve umut aşılayan birisin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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