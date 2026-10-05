Hayat Felsefene Göre Sen Hangi Doğa Güzelliğisin?
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Kimisi hayatı akışına bırakır, kimisi her şeyi dakika dakika planlar. Bazılarımız değişime ayak uydururken bazılarımız stabil kalmaktan hoşlanır. Peki senin hayata bakış açın hangisi? Vereceğin cevaplara göre hangi eşsiz doğa güzelliğiyle uyuştuğunu söylüyoruz! 👇
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1. Sabah uyandığında seni en çok motive eden düşünce hangisi?
2. Bir arkadaşın zor bir dönemden geçiyor. İlk tepkin ne olur?
3. Peki, hangi manzara sana huzur veriyor?
4. Hayatta seni en çok zorlayan şey hangisi?
5. Bir tatil planı yapacak olsan nasıl bir şey seçersin?
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6. Sana göre güçlü olmak ne demek?
7. Çevrende insanlar seni nasıl tanımlar?
8. Sana göre mutlu ve huzurlu bir hayatın sırrı nedir?
Sen Büyük Set Resifisin!
Sen Amazon Yağmur Ormanlarısın!
Sen Perito Moreno Buzulusun!
Sen Victoria Şelalesisin!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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