Bakan Akın Gürlek Duyurdu: 2017'den Beri Aranan 'Baron' İslam Yakut İstanbul'da Yakalandı
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Uluslararası yasaklı madde ticareti yapan suç örgütünün lideri olarak 2017'den beri aranan İslam Yakut, İstanbul'da yakalandı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Gürlek'in verdiği bilgiye göre İslam Yakut, yurt içinde ve yurt dışında saklandığı adreslerden örgütünü yönetmeye uzun süredir devam ediyordu.
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İslam Yakut'un izi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ortak çalışmayla sürüldü.
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Operasyondan görüntüler:
Talimatlar ANOM ve SKY ECC üzerinden veriliyordu: Örgüt, 2 ton maddeden sorumlu tutuluyor.
Bakan Akın Gürlek, “Hedefimizde uyuşturucu baronları var” sözünü hatırlattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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