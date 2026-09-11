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Bakan Akın Gürlek Duyurdu: 2017'den Beri Aranan 'Baron' İslam Yakut İstanbul'da Yakalandı

Bakan Akın Gürlek Duyurdu: 2017'den Beri Aranan 'Baron' İslam Yakut İstanbul'da Yakalandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2026 - 07:49 Son Güncelleme: 11.09.2026 - 07:50
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Uluslararası yasaklı madde ticareti yapan suç örgütünün lideri olarak 2017'den beri aranan İslam Yakut, İstanbul'da yakalandı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Gürlek'in verdiği bilgiye göre İslam Yakut, yurt içinde ve yurt dışında saklandığı adreslerden örgütünü yönetmeye uzun süredir devam ediyordu.

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İslam Yakut'un izi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ortak çalışmayla sürüldü.

İslam Yakut'un izi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ortak çalışmayla sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının birlikte yürüttüğü çalışma sonunda İslam Yakut'un saklandığı adres belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Yakut'un uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiğinin belirlendiğini aktardı.

Operasyondan görüntüler:

Talimatlar ANOM ve SKY ECC üzerinden veriliyordu: Örgüt, 2 ton maddeden sorumlu tutuluyor.

Talimatlar ANOM ve SKY ECC üzerinden veriliyordu: Örgüt, 2 ton maddeden sorumlu tutuluyor.

Bakan Akın Gürlek'in açıklamasına göre Yakut, kriptolu haberleşme sistemleri ANOM ve SKY ECC üzerinden örgüt üyelerine talimat verdi. Yapının İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği tespit edildi.

Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan örgütün sorumlu olduğu kaydedildi.

Bakan Akın Gürlek, “Hedefimizde uyuşturucu baronları var” sözünü hatırlattı.

Bakan Akın Gürlek, “Hedefimizde uyuşturucu baronları var” sözünü hatırlattı.

Uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinasyonuyla sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan, daha önce dile getirdiği bu cümleyi yineledi.

Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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