Ahmet Gökçek'in İfadesi Babası Melih Gökçek'i Yalanladı: "Yardım İstedik, Şirketi Böyle Öğrendi"
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Melih Gökçek ve ailesi hakkında yürüttüğü soruşturmada ifadeler birbirini tutmuyor. Oğul Ahmet Gökçek, Almanya'daki HAMAG GmbH'nin ödemeleri için babasından yardım istediklerini ve Melih Gökçek'in şirketi böyle öğrendiğini söyledi. Oysa baba Gökçek, aynı şirketin varlığını gazeteci Murat Ağırel'in haberinden sonra öğrendiğini savunmuştu.
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Ahmet Gökçek ifadesinde, şirket ödemelerinde sıkışınca babasından yardım istediklerini ve Melih Gökçek'in HAMAG'ı böyle öğrendiğini anlattı.
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Oysa baba Melih Gökçek ifadesinde, "Şirketin varlığını basında haberler çıkması üzerine öğrendim" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş'ı Beştepe'de ağırlaması ise İsmail Saymaz'a göre yalnızca muhalefete değil, Gökçek'e de bir mesaj.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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