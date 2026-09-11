Ahmet Gökçek'in İfadesi Babası Melih Gökçek'i Yalanladı: "Yardım İstedik, Şirketi Böyle Öğrendi"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek'in oğlu, gelini ya da üçüncü kişiler üzerinden yurt dışına para çıkarılıp çıkarılmadığını araştırıyor. Soruşturmanın merkezinde, gelin Hülya Gökçek'in 2022'de Almanya'da kurduğu HAMAG GmbH ile şirket adına alınan bina için kullanılan 4.5 milyon Euro'luk kaynak var. Bu paranın Türkiye'deki izi sürülüyor.

2013'ten bu yana gayrimenkul alım satımı yaptığını söyleyen Ahmet Gökçek, kayıtlarda HAMAG GmbH'nin tek çalışanı olarak görünüyor. Türkiye'de üzerine kayıtlı tek bir taşınmazı yok. Düsseldorf'taki binanın parasını eşi Hülya Gökçek'in hesabından gönderdiklerini, şirket için yapılan tüm harcamaları kendi birikimlerinden karşıladıklarını ileri sürdü. Üzerlerine kayıtlı gayrimenkulleri sattıklarını, eşinin düğünde takılan altınların bir kısmını nakde çevirdiğini ve ailesinden destek aldığını da savundu.

Kritik cümle ifadenin sonunda geldi: 'Şirket ödemeleri için maddi sıkışıklık yaşadık. Babam Melih Gökçek'ten yardım istedik. Kendisi bu şekilde şirketin varlığından haberdar oldu. Şirketin kuruluşundan bilgisi olmadı.'