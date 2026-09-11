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Ahmet Gökçek'in İfadesi Babası Melih Gökçek'i Yalanladı: "Yardım İstedik, Şirketi Böyle Öğrendi"

Ahmet Gökçek'in İfadesi Babası Melih Gökçek'i Yalanladı: "Yardım İstedik, Şirketi Böyle Öğrendi"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2026 - 07:28
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Melih Gökçek ve ailesi hakkında yürüttüğü soruşturmada ifadeler birbirini tutmuyor. Oğul Ahmet Gökçek, Almanya'daki HAMAG GmbH'nin ödemeleri için babasından yardım istediklerini ve Melih Gökçek'in şirketi böyle öğrendiğini söyledi. Oysa baba Gökçek, aynı şirketin varlığını gazeteci Murat Ağırel'in haberinden sonra öğrendiğini savunmuştu.

Kaynak: İsmail Saymaz / SÖZCÜ

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Ahmet Gökçek ifadesinde, şirket ödemelerinde sıkışınca babasından yardım istediklerini ve Melih Gökçek'in HAMAG'ı böyle öğrendiğini anlattı.

Ahmet Gökçek ifadesinde, şirket ödemelerinde sıkışınca babasından yardım istediklerini ve Melih Gökçek'in HAMAG'ı böyle öğrendiğini anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek'in oğlu, gelini ya da üçüncü kişiler üzerinden yurt dışına para çıkarılıp çıkarılmadığını araştırıyor. Soruşturmanın merkezinde, gelin Hülya Gökçek'in 2022'de Almanya'da kurduğu HAMAG GmbH ile şirket adına alınan bina için kullanılan 4.5 milyon Euro'luk kaynak var. Bu paranın Türkiye'deki izi sürülüyor.

2013'ten bu yana gayrimenkul alım satımı yaptığını söyleyen Ahmet Gökçek, kayıtlarda HAMAG GmbH'nin tek çalışanı olarak görünüyor. Türkiye'de üzerine kayıtlı tek bir taşınmazı yok. Düsseldorf'taki binanın parasını eşi Hülya Gökçek'in hesabından gönderdiklerini, şirket için yapılan tüm harcamaları kendi birikimlerinden karşıladıklarını ileri sürdü. Üzerlerine kayıtlı gayrimenkulleri sattıklarını, eşinin düğünde takılan altınların bir kısmını nakde çevirdiğini ve ailesinden destek aldığını da savundu.

Kritik cümle ifadenin sonunda geldi: 'Şirket ödemeleri için maddi sıkışıklık yaşadık. Babam Melih Gökçek'ten yardım istedik. Kendisi bu şekilde şirketin varlığından haberdar oldu. Şirketin kuruluşundan bilgisi olmadı.'

Oysa baba Melih Gökçek ifadesinde, "Şirketin varlığını basında haberler çıkması üzerine öğrendim" demişti.

Oysa baba Melih Gökçek ifadesinde, "Şirketin varlığını basında haberler çıkması üzerine öğrendim" demişti.

Melih Gökçek savcılıkta, 'Çocuklarımın üzerine kayıtlı şirket veya taşınmazlar hakkında bir bilgim yoktur' dedi. HAMAG GmbH'nin varlığını Murat Ağırel'in haberinden sonra öğrendiğini savunarak şunları söyledi: 'Varlığından haberim olmadığı için şirketin kuruluşu ve faaliyeti hakkında bilgim, katkım bulunmamaktadır. Çocuklarıma neden kurduklarını sorduğumda, birikimlerini değerlendirmek ve Almanya'da gayrimenkul alım satımının kârlı olduğunu duyduklarından bu şirketi kurduklarını söylediler.'

HAMAG'a kendi malvarlığından ya da üçüncü kişiler aracılığıyla döviz, borç, teminat veya başka bir ekonomik değer sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda ise 'Bu şirketin varlığından daha sonra haberim olduğu için herhangi bir ekonomik fayda sağlamadım' yanıtını verdi. Buna karşın oğluna destek olmak için 2018'de Ankara Çayyolu'ndaki Funda Sitesi'nde bulunan müstakil villasını sattığını, elde ettiği 1.265.000 doları Ahmet Gökçek'e verdiğini kabul etti. 'Ticari faaliyette kullanması için satıp parasını oğluma verdim' diyen Gökçek, paranın hangi işte kullanıldığı sorusuna 'Oğlumun ticari faaliyetinin sermayesi hususunda bilgim yoktur' cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş'ı Beştepe'de ağırlaması ise İsmail Saymaz'a göre yalnızca muhalefete değil, Gökçek'e de bir mesaj.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş'ı Beştepe'de ağırlaması ise İsmail Saymaz'a göre yalnızca muhalefete değil, Gökçek'e de bir mesaj.

Saymaz'a göre bugüne kadarki teamüller, Melih Gökçek ve ailesi hakkında soruşturma açılmasının ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi ve izni kapsamında mümkün olabileceğini gösteriyor. Erdoğan'dan habersiz Gökçek'in ifadesinin alınması düşünülemez.

O bakımdan Erdoğan'ın önceki gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Beştepe'de kabul etmesi, soruşturmanın seyrine dair ayrı bir işaret olarak okunuyor.

Dosyada eksik olan ise hâlâ belge. Hülya Gökçek'in altın bozdurduğuna ve 10'u aşkın taşınmazı sattığına dair dekontlar ifade işlemi sırasında sunulmadı; savcılık bu belgelerin teslimini bekliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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