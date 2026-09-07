Melih Gökçek Soruşturmasında Yeni Gelişme: Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'e Yurt Dışı Yasağı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek’in ifade işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 5 saat süren işlemlerin ardından savcılık, iki şüpheliyi adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Savcılık, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini istedi. Hakimliğin değerlendirmesinin ardından iki isim de yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.