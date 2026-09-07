Melih Gökçek Soruşturmasında Yeni Gelişme: Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'e Yurt Dışı Yasağı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında adli kontrol kararı verildi. İki şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakılırken kendilerine yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
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5 saat süren savcılık işlemleri sonrası hakimliğe sevk edilmişlerdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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