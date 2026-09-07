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Melih Gökçek Soruşturmasında Yeni Gelişme: Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'e Yurt Dışı Yasağı

Melih Gökçek Soruşturmasında Yeni Gelişme: Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'e Yurt Dışı Yasağı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2026 - 19:44
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında adli kontrol kararı verildi. İki şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakılırken kendilerine yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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5 saat süren savcılık işlemleri sonrası hakimliğe sevk edilmişlerdi.

5 saat süren savcılık işlemleri sonrası hakimliğe sevk edilmişlerdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek’in ifade işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 5 saat süren işlemlerin ardından savcılık, iki şüpheliyi adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Savcılık, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini istedi. Hakimliğin değerlendirmesinin ardından iki isim de yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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