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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kayseri'de Bir Liseye Teşekkür Mektubu Gönderdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kayseri'de Bir Liseye Teşekkür Mektubu Gönderdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2026 - 17:23
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Kayseri’nin İncesu ilçesinde bulunan İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Kıvılcım dergisi, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’e gönderildi. Dergiyi inceleyen Sánchez, okul yönetimine teşekkürlerini ileten ve kendi imzasını taşıyan bir mektup gönderdi.

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Kayseri'de bir lise çıkardığı Kıvılcım isimli dergiyi Sanchez'e ulaştırdı.

Kayseri'de bir lise çıkardığı Kıvılcım isimli dergiyi Sanchez'e ulaştırdı.

Kayseri’nin İncesu ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin birlikte hazırladığı Kıvılcım dergisi, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’e ulaştırıldı. Şiir, makale ve farklı edebi yazıların yer aldığı dergiyi alan Sánchez, İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi’ne imzalı bir teşekkür mektubu gönderdi.

İspanya Başbakanı, yoğun çalışma programı nedeniyle okula bir ziyaret gerçekleştiremediğini belirtirken, kendisine ulaştırılan dergi için öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Okul müdürü yaşanan süreci anlattı.

Okul müdürü yaşanan süreci anlattı.

İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Şahin, okulda Kıvılcım adıyla ağırlıklı olarak edebiyat içeriklerinden oluşan bir dergi hazırladıklarını belirtti. Eğitimciler olarak en önemli hedeflerinin öğrencilerin bakış açısını ve ufkunu geliştirmek olduğunu ifade eden Şahin, dergiyi İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’e ulaştırmak istediklerini söyledi.

Derginin posta yoluyla gönderildiğini aktaran Şahin, Sánchez’in de dergi ve okul için teşekkürlerini ilettiği imzalı bir mektup göndererek kendilerini onurlandırdığını dile getirdi. Şahin, Türkiye’den İspanya Başbakanı’na selamlarını ilettiklerini de sözlerine ekledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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