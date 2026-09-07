İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kayseri'de Bir Liseye Teşekkür Mektubu Gönderdi

İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Şahin, okulda Kıvılcım adıyla ağırlıklı olarak edebiyat içeriklerinden oluşan bir dergi hazırladıklarını belirtti. Eğitimciler olarak en önemli hedeflerinin öğrencilerin bakış açısını ve ufkunu geliştirmek olduğunu ifade eden Şahin, dergiyi İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’e ulaştırmak istediklerini söyledi.

Derginin posta yoluyla gönderildiğini aktaran Şahin, Sánchez’in de dergi ve okul için teşekkürlerini ilettiği imzalı bir mektup göndererek kendilerini onurlandırdığını dile getirdi. Şahin, Türkiye’den İspanya Başbakanı’na selamlarını ilettiklerini de sözlerine ekledi.