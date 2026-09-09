Melih Gökçek'in Gelini Hülya Gökçek 4.5 Milyon Euro'nun Kaynağına 'Düğün Takıları ve Doğumda Takılanlar' Dedi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Melih Gökçek ve ailesi hakkında yürüttüğü soruşturmada ifadelerin içeriği ortaya çıktı. Almanya'daki şirkete gönderilen yaklaşık 4.5 milyon Euro'nun (253 milyon lira) kaynağı sorulan gelin Hülya Gökçek, parayı düğününde ve iki çocuğunun doğumunda hediye edilen altınları bozdurarak biriktirdiğini savundu. Ne var ki savunmayı destekleyecek tek bir dekont ifade işlemi sırasında dosyaya girmedi.
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Hülya Gökçek, Almanya'ya giden 4.5 milyon Euro'nun kaynağı olarak düğün takılarını ve iki doğumda hediye edilen altınları gösterdi.
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Ancak ne altın bozdurmaya ne de 10'dan fazla taşınmazın satışına dair tek bir belge ifade sırasında sunulmadı.
Baba Melih Gökçek'in savunması ise bir villa üzerine kurulu: "Evi 1 milyon 265 bin dolara sattım, parasını oğluma verdim."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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