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Melih Gökçek'in Gelini Hülya Gökçek 4.5 Milyon Euro'nun Kaynağına 'Düğün Takıları ve Doğumda Takılanlar' Dedi

Melih Gökçek'in Gelini Hülya Gökçek 4.5 Milyon Euro'nun Kaynağına 'Düğün Takıları ve Doğumda Takılanlar' Dedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 10:32
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Melih Gökçek ve ailesi hakkında yürüttüğü soruşturmada ifadelerin içeriği ortaya çıktı. Almanya'daki şirkete gönderilen yaklaşık 4.5 milyon Euro'nun (253 milyon lira) kaynağı sorulan gelin Hülya Gökçek, parayı düğününde ve iki çocuğunun doğumunda hediye edilen altınları bozdurarak biriktirdiğini savundu. Ne var ki savunmayı destekleyecek tek bir dekont ifade işlemi sırasında dosyaya girmedi.

Kaynak: İsmail Saymaz / SÖZCÜ

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Hülya Gökçek, Almanya'ya giden 4.5 milyon Euro'nun kaynağı olarak düğün takılarını ve iki doğumda hediye edilen altınları gösterdi.

Hülya Gökçek, Almanya'ya giden 4.5 milyon Euro'nun kaynağı olarak düğün takılarını ve iki doğumda hediye edilen altınları gösterdi.

Melih Gökçek'in ardından oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmanın merkezinde, Hülya Gökçek'in 2022'de Almanya'da kurduğu HAMAG GmbH şirketine yapılan yaklaşık 4.5 milyon Euro'luk transfer bulunuyor.

Paranın gerçek sahibinin kim olduğu sorulan Gökçek, 'Yaklaşık 4.5 milyon Euro'yu Düsseldorf'ta aldığımız binanın satış bedeli olarak ben gönderdim. Adıma kayıtlı banka hesabından parça parça 1.5 yılda gönderdim' dedi.

Kaynağa ilişkin soruya verdiği karşılık ise şu oldu: 'Düğünümden kalan altınlar, ailem, eşimin ailesinden aldığımız desteklerdir.' Gökçek ayrıca 2.5 yaşında yetim kaldığını, dedesinden ve babasından ciddi miktarda taşınmazın kendisine miras bırakıldığını ileri sürdü. Düsseldorf'taki binayı alabilmek için kendisi, eşi ve şirketleri adına kayıtlı 10'dan fazla taşınmazı sattıklarını da kaydetti.

Takılar için ayrıntı istendiğinde Gökçek, altınların düğününde ve iki çocuğunun doğumunda hediye edildiğini savunarak şöyle konuştu: 'Düğün takıları şahsıma aittir. Bunları peyderpey bozdurdum, nakte çevirdim. Altınlar fiziki olarak bendeydi. Bir kısmını bozdurup HAMAG'a nakit olarak gönderdim.'

Ancak ne altın bozdurmaya ne de 10'dan fazla taşınmazın satışına dair tek bir belge ifade sırasında sunulmadı.

Ancak ne altın bozdurmaya ne de 10'dan fazla taşınmazın satışına dair tek bir belge ifade sırasında sunulmadı.

'Tek tek ibraz edeceğim' diyen Hülya Gökçek, altın bozdurmaktan ve 10'dan fazla taşınmazın satışından elde ettiği geliri ifade işlemi sırasında belgelendirmedi. Belgelerin sonradan sunulacağı savunuldu, savcılık dekontların teslimini bekliyor.

İfadelerin ardından Gökçek çifti yurt dışına çıkış yasağı tedbiri istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk yazısından savcılığın elinde MASAK raporları, ifadeler ve tapu kayıtlarının bulunduğu anlaşılıyor. Yazıda HAMAG GmbH üzerinden yüksek tutarlı para hareketleri olduğu, banka hesaplarında ise kaynağına ilişkin açıklama gerektiren fiziki nakit yatırımlarının yer aldığı belirtildi.

Sevk yazısındaki en kritik tespit şöyle: 'Banka hesap hareketleri, taşınmaz varlıkları ve şirket faaliyetleri birlikte değerlendirildiğinde Gökçeklerin ekonomik durumları ile yatırım ve para hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu...'

Almanya'da şirketi, taşınmazları ve oturum izinleri bulunması gerekçe gösterilerek çifte yurt dışına çıkış tedbiri kondu. Adliyeden ayrılırken protokol kapısını kullanmak isteyen Gökçeklere ise vatandaşların girip çıktığı kapı gösterildi.

Baba Melih Gökçek'in savunması ise bir villa üzerine kurulu: "Evi 1 milyon 265 bin dolara sattım, parasını oğluma verdim."

Baba Melih Gökçek'in savunması ise bir villa üzerine kurulu: "Evi 1 milyon 265 bin dolara sattım, parasını oğluma verdim."

23 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek, ifadesinde Çayyolu'ndaki villasını satarak parayı oğluna verdiğini anlattı: '2018'de Ankara'da adıma kayıtlı Funda Sitesi'nde müstakil villa bulunmaktaydı. Kendisine destek olmak için evi satıp parasını oğlum Ahmet'e verdim. Evi 1.265.000 dolar bedelle sattım. Oğlumun ticari faaliyetinin sermayesi hususunda bilgim yoktur.'

Evi 'ticari faaliyette kullanması için' sattığını belirten Gökçek, oğlunun parayı hangi işte kullandığını izah etmedi. Bu paranın Düsseldorf'taki taşınmazın alınmasında kullanıldığından kuşkulanılıyor, Gökçek'in HAMAG GmbH şirketinin varlığından önceden haberdar olup olmadığı da inceleniyor.

Şüpheliler arasında Gökçeklerin Almanya'daki emlakçısı H.U. da yer alıyor. Melih Gökçek, H.U.'yu oğlundan ötürü tanıdığını ifade ederek 'Kendisiyle samimiyetim ve yakınlığım yoktur. Bir defa Ankara'da oğlum Ahmet'in yanında 1.5 sene önce gördüm. Almanya'da gayrimenkul alım satımıyla uğraştığını söylemişti' dedi.

23 yıllık belediye başkanlığına dair kendisine tek bir soru yöneltildi: 'Belediye döneminizde aile bireylerinizin yararına olacak şekilde herhangi bir kamu kaynağı aktarımı yapıldığı iddialarına ilişkin diyecekleriniz nelerdir?' Gökçek'in yanıtı kısa oldu: 'Belediye Başkanlığım döneminde aile bireylerim yararına olacak şekilde herhangi bir desteğim olmamıştır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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