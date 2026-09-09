Melih Gökçek'in Gelini Hülya Gökçek 4.5 Milyon Euro'nun Kaynağına 'Düğün Takıları ve Doğumda Takılanlar' Dedi

Melih Gökçek'in ardından oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmanın merkezinde, Hülya Gökçek'in 2022'de Almanya'da kurduğu HAMAG GmbH şirketine yapılan yaklaşık 4.5 milyon Euro'luk transfer bulunuyor.

Paranın gerçek sahibinin kim olduğu sorulan Gökçek, 'Yaklaşık 4.5 milyon Euro'yu Düsseldorf'ta aldığımız binanın satış bedeli olarak ben gönderdim. Adıma kayıtlı banka hesabından parça parça 1.5 yılda gönderdim' dedi.

Kaynağa ilişkin soruya verdiği karşılık ise şu oldu: 'Düğünümden kalan altınlar, ailem, eşimin ailesinden aldığımız desteklerdir.' Gökçek ayrıca 2.5 yaşında yetim kaldığını, dedesinden ve babasından ciddi miktarda taşınmazın kendisine miras bırakıldığını ileri sürdü. Düsseldorf'taki binayı alabilmek için kendisi, eşi ve şirketleri adına kayıtlı 10'dan fazla taşınmazı sattıklarını da kaydetti.

Takılar için ayrıntı istendiğinde Gökçek, altınların düğününde ve iki çocuğunun doğumunda hediye edildiğini savunarak şöyle konuştu: 'Düğün takıları şahsıma aittir. Bunları peyderpey bozdurdum, nakte çevirdim. Altınlar fiziki olarak bendeydi. Bir kısmını bozdurup HAMAG'a nakit olarak gönderdim.'