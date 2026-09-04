İfadeye Çağrılan Melih Gökçek Adliye Çıkışında Açıklama Yaptı, Gazetecilerin Sorularına Kızdı
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, savcılığa verdiği ifadenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 'Bu ifadenin gizliliği var. Şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin' diyen Gökçek, kendisine soru yönelten gazetecilere de tepki gösterdi.
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İfadesi yaklaşık iki saat sürdü.
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"Bir sıçrar çekirge, iki sıçrar, üçte yakalanır. Ben 500 sefer sıçradım"
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a da yüklendi, "yalan söylüyor" dedi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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