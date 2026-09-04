article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İfadeye Çağrılan Melih Gökçek Adliye Çıkışında Açıklama Yaptı, Gazetecilerin Sorularına Kızdı

İfadeye Çağrılan Melih Gökçek Adliye Çıkışında Açıklama Yaptı, Gazetecilerin Sorularına Kızdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2026 - 18:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, savcılığa verdiği ifadenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 'Bu ifadenin gizliliği var. Şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin' diyen Gökçek, kendisine soru yönelten gazetecilere de tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İfadesi yaklaşık iki saat sürdü.

İfadesi yaklaşık iki saat sürdü.

Yaklaşık iki saat süren ifade işleminin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Gökçek şunları söyledi:

'Burada hepiniz ne dediniz gibi sualler soracak. Ben burada savcılığa ifade verdim, bu ifadenin gizliliği var. Şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin. Allah kısmet ederse bu savcılığın araştırma soruşturma bitecek, neticeyi alacağız. Ondan sonra merak etmeyin, hepiniz ile televizyonlarda bol bol konuşacağız. Melih Gökçek çekinen adam da değildir. Hepiniz bilirsin ki ben ısrarla rakiplerimi ekrana davet edip de getiremem. İsim vermeyeyim ama kim olduğunu anlıyorsunuz.'

"Bir sıçrar çekirge, iki sıçrar, üçte yakalanır. Ben 500 sefer sıçradım"

"Bir sıçrar çekirge, iki sıçrar, üçte yakalanır. Ben 500 sefer sıçradım"

Gökçek açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: 

'Ben size bir bilgi vereceğim. Ben hayatımda ilk defa ifade vermiyorum, ilk defa savcılığa gelmiyorum. Üç bölüm halinde anlatacağım bunu. Birincisi ben belediye başkanlığına ilk olarak 94’te seçildim. Yaklaşık 9 yıl muhalefette belediye başkanlığı yaptım. Muhalefet beni didik didik etti. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bunların hepsine ifade verdim. Meşhur bir laf vardır, bir sıçrar çekirge, iki sıçrar, üçte yakalanır. Ben 500 sefer sıçradım ve hepsinden istisnasız takipsizlik aldım. Beni yakalayamadılar. Gözaltına bile aldılar 98’de. Bu birinci dönem. İkinci dönem Refah Partisi, AK Parti iktidarı dönemi. Sen bu dönemde soruşturma geçirmedin mi? Yani rakamı net veremiyorum, çünkü saymadım ama minimum 100 tane soruşturma ve inceleme AK Parti ve Refah Parti iktidarında geçirdim. İfadeler savcılıkta, İçişleri Bakanlığı’nda durur.'

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a da yüklendi, "yalan söylüyor" dedi:

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a da yüklendi, "yalan söylüyor" dedi:

'Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. Melih Gökçek hakkında 100 tane soruşturma açıldı deniliyor. Bu yalan. Bunu söyleyenler yalan söylüyor. Ben toplam 25 tane inceleme ve soruşturma geçirdim, bunun 21 tanesi bitti, 4 tanesinin neticesi bana gelmedi. Biten soruşturmalar bir kısmı İçişleri Bakanlığı’nda bir kısmı da savcılıklarda oldu. Bu soruşturmalar yapılırken bilirkişi raporları alındı. Hepsinde benim ifadem alındı. Mansur Yavaş 'İfade bile vermeye gitmedi' diyerek yalan söylüyor. Kaç kere davet ettim ekrana, geldiğini gördünüz mü? Aslına bakarsanız en büyük hakem vatandaştır. Ekrana çıkmaktan kim korkar? Haklı olmayan insan korkar. Mansur Yavaş döneminde 21 tane soruşturmam bitti. Biten bu soruşturmaların hepsine istisnasız Mansur Yavaş itiraz ettirdi. Nereye? Danıştay’a, bir üst mahkemeye itiraz ettiler. 21 tane üst mahkeme ve Danıştay’da da benim lehime onaylandı.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın