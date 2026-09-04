İfadeye Çağrılan Melih Gökçek Adliye Çıkışında Açıklama Yaptı, Gazetecilerin Sorularına Kızdı

Gökçek açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Ben size bir bilgi vereceğim. Ben hayatımda ilk defa ifade vermiyorum, ilk defa savcılığa gelmiyorum. Üç bölüm halinde anlatacağım bunu. Birincisi ben belediye başkanlığına ilk olarak 94’te seçildim. Yaklaşık 9 yıl muhalefette belediye başkanlığı yaptım. Muhalefet beni didik didik etti. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bunların hepsine ifade verdim. Meşhur bir laf vardır, bir sıçrar çekirge, iki sıçrar, üçte yakalanır. Ben 500 sefer sıçradım ve hepsinden istisnasız takipsizlik aldım. Beni yakalayamadılar. Gözaltına bile aldılar 98’de. Bu birinci dönem. İkinci dönem Refah Partisi, AK Parti iktidarı dönemi. Sen bu dönemde soruşturma geçirmedin mi? Yani rakamı net veremiyorum, çünkü saymadım ama minimum 100 tane soruşturma ve inceleme AK Parti ve Refah Parti iktidarında geçirdim. İfadeler savcılıkta, İçişleri Bakanlığı’nda durur.'