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31 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu Bulaşık Makinesinin İçinde Yakalandı

31 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu Bulaşık Makinesinin İçinde Yakalandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2026 - 18:19
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kesinleşmiş 31 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezası bulunan bir hükümlü aranıyordu. Polis ekiplerinin düzenlediği baskında şüpheli, evindeki bulaşık makinesinin içine gizlenmiş halde bulundu.

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Operasyon anı kamerayla da kaydedildi.

31 yıl kesinleşmiş cezası vardı.

31 yıl kesinleşmiş cezası vardı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik bir çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ile kilit altına alınmış eşya üzerinden hırsızlık gibi suçlardan toplam 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahsın İzmit'te bir evde saklandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda A.S., bulunduğu evdeki bulaşık makinesinin içine gizlenmiş halde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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