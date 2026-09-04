31 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu Bulaşık Makinesinin İçinde Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik bir çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ile kilit altına alınmış eşya üzerinden hırsızlık gibi suçlardan toplam 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahsın İzmit'te bir evde saklandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda A.S., bulunduğu evdeki bulaşık makinesinin içine gizlenmiş halde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.