Tüm Çalışanların Mesai Düzeni Değişiyor: Uzaktan Çalışma Koşulları Resmi Gazete’de Yayımlandı
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Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren hibrit çalışma düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklik, 25 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Pandemiden bu yana pek çok şirkette fiilen uygulanan 'haftanın birkaç günü ofis, kalanı ev' modeli böylece ilk kez mevzuatta açık bir karşılık buldu.
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Hibrit model uygulanacaksa hangi gün ofiste, hangi gün evde çalışılacağı artık iş sözleşmesinde tek tek yazacak.
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Ancak yeni kural, herkese otomatik bir evden çalışma hakkı tanımıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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