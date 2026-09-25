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Tüm Çalışanların Mesai Düzeni Değişiyor: Uzaktan Çalışma Koşulları Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tüm Çalışanların Mesai Düzeni Değişiyor: Uzaktan Çalışma Koşulları Resmi Gazete’de Yayımlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 07:11
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Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren hibrit çalışma düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklik, 25 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Pandemiden bu yana pek çok şirkette fiilen uygulanan 'haftanın birkaç günü ofis, kalanı ev' modeli böylece ilk kez mevzuatta açık bir karşılık buldu.

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Hibrit model uygulanacaksa hangi gün ofiste, hangi gün evde çalışılacağı artık iş sözleşmesinde tek tek yazacak.

Hibrit model uygulanacaksa hangi gün ofiste, hangi gün evde çalışılacağı artık iş sözleşmesinde tek tek yazacak.

Değişiklik, 2021'den bu yana yürürlükte olan yönetmeliğin 9. maddesine eklenen tek bir hükümle geldi. Buna göre 'iş görme ediminin bir bölümü işyerinde, diğer bölümü uzaktan çalışma yöntemiyle' yerine getirilebilecek.

Model uygulanacaksa üç şey sözleşmede açıkça yer alacak: çalışanın işyerine geleceği günler, uzaktan çalışacağı günler ve çalışma saatleri. Günlerin ve saatlerin dağılımını taraflar kendi aralarında belirleyecek, bu çalışma takvimi de iş sözleşmesinin parçası olacak.

Müşavirler Kulübü'nün değerlendirmesine göre hibrit düzen uygulamada çok yaygın olmasına rağmen bugüne kadar açık bir mevzuat dayanağından yoksundu. 10 Mart 2021'de yayımlanan asıl yönetmelik, yalnızca tamamen uzaktan yürütülen çalışmayı tarif ediyordu.

Ancak yeni kural, herkese otomatik bir evden çalışma hakkı tanımıyor.

Ancak yeni kural, herkese otomatik bir evden çalışma hakkı tanımıyor.

Hibrit modelin devreye girmesi için iki şart var: işin niteliğinin uzaktan yapılmaya uygun olması ve işçiyle işverenin bu konuda anlaşması. Yani hiçbir işveren çalışanını tek taraflı olarak hibrit düzene geçirmek zorunda değil, çalışan da bunu kendiliğinden bir hak olarak talep edemiyor.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine dayanan yönetmeliğin diğer kuralları aynen geçerli. Uzaktan çalışmak isteyen işçi talebini yazılı iletiyor, işveren de 30 gün içinde yanıt veriyor. Sözleşmede aksi yazmıyorsa gerekli araç ve malzemeyi işveren sağlıyor; iş sağlığı ve güvenliği ile veri korumaya ilişkin sorumluluk da işverende kalıyor.

Tehlikeli kimyasallar ya da radyoaktif maddelerle yapılan işler ve stratejik öneme sahip görevler ise uzaktan çalışma kapsamına hiç alınamıyor. Yeni hükümle birlikte, 'bu hafta hangi gün ofisteyim?' sorusunun cevabının imzalı bir belgeye bağlanması ve çalışma takviminin çok daha görünür hale gelmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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