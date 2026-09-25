Tüm Çalışanların Mesai Düzeni Değişiyor: Uzaktan Çalışma Koşulları Resmi Gazete’de Yayımlandı

Değişiklik, 2021'den bu yana yürürlükte olan yönetmeliğin 9. maddesine eklenen tek bir hükümle geldi. Buna göre 'iş görme ediminin bir bölümü işyerinde, diğer bölümü uzaktan çalışma yöntemiyle' yerine getirilebilecek.

Model uygulanacaksa üç şey sözleşmede açıkça yer alacak: çalışanın işyerine geleceği günler, uzaktan çalışacağı günler ve çalışma saatleri. Günlerin ve saatlerin dağılımını taraflar kendi aralarında belirleyecek, bu çalışma takvimi de iş sözleşmesinin parçası olacak.

Müşavirler Kulübü'nün değerlendirmesine göre hibrit düzen uygulamada çok yaygın olmasına rağmen bugüne kadar açık bir mevzuat dayanağından yoksundu. 10 Mart 2021'de yayımlanan asıl yönetmelik, yalnızca tamamen uzaktan yürütülen çalışmayı tarif ediyordu.