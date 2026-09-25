Bodrum'da Rüzgar Alevleri Büyüttü: Akyarlar İle İslamhaneleri Arasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24 Eylül Perşembe akşamı otluk ve makilik alanda başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarla kısa sürede büyüdü. Akyarlar ile İslamhaneleri mahalleleri arasındaki Mandıra Mevkii'nde yükselen alevler, saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları sürüyor.
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Yangın otluk bir alanda başladı, rüzgar alevleri kısa sürede yamaç boyunca taşıdı.
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Tepeden yükselen alevler, aşağıdaki yerleşim yerlerinin ışıkları arasından açıkça görülüyordu.
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman ekibi sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına arama kurtarma derneklerinin gönüllüleri de katıldı.
Öte yandan 112 Acil Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale etti.
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Yoğun çabanın ardından yangın kontrol altına alındı, ancak ekipler bölgeden henüz çekilmedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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