Bodrum'da Rüzgar Alevleri Büyüttü: Akyarlar İle İslamhaneleri Arasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Resmî ekiplerin yanında bölgedeki arama kurtarma derneklerinden gönüllüler de sahaya indi. Gönüllüler, söndürme ve ateşin ilerlemesini kesme çalışmalarında ekiplerle birlikte hareket etti.

Ekipleri en çok zorlayan, alevleri besleyen rüzgar oldu. Kuru ot ve makiyle kaplı arazide ilerleyen ateşe karşı ekipler bir yandan söndürme, bir yandan da yayılmayı durdurmak için yalıtım çalışması yaptı.