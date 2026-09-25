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Bodrum'da Rüzgar Alevleri Büyüttü: Akyarlar İle İslamhaneleri Arasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Rüzgar Alevleri Büyüttü: Akyarlar İle İslamhaneleri Arasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 07:21
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24 Eylül Perşembe akşamı otluk ve makilik alanda başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarla kısa sürede büyüdü. Akyarlar ile İslamhaneleri mahalleleri arasındaki Mandıra Mevkii'nde yükselen alevler, saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları sürüyor.

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Yangın otluk bir alanda başladı, rüzgar alevleri kısa sürede yamaç boyunca taşıdı.

Yangın otluk bir alanda başladı, rüzgar alevleri kısa sürede yamaç boyunca taşıdı.

Alevler, perşembe akşam saatlerinde İslamhaneleri ile Akyarlar mahalleleri arasında yükseldi. İlk bilgilerde Bağla mevkisi olarak geçen bölge, Bodrum Belediyesi'nin açıklamasında Mandıra Mevkii olarak adlandırıldı.

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. Otluk ve makilik arazide başlayan ateş, bölgede etkili olan rüzgarı da arkasına alınca kısa sürede büyüdü ve geniş bir alana yayıldı.

Tepeden yükselen alevler, aşağıdaki yerleşim yerlerinin ışıkları arasından açıkça görülüyordu.

Tepeden yükselen alevler, aşağıdaki yerleşim yerlerinin ışıkları arasından açıkça görülüyordu.

Yangından karelerde, turuncu bir hat halinde tepeye tırmanan alevler aşağıda ışıkları yanan yerleşimlerle aynı karede görülüyor.

Yangın, yarımadanın güneybatısındaki Akyarlar ile İslamhaneleri'nin tam arasındaki makilik alanda çıktı. Alevlerin iki mahalle arasında geniş bir alana yayılması, ekipleri gece boyunca birden fazla cephede çalışmak zorunda bıraktı.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman ekibi sevk edildi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman ekibi sevk edildi.

Bodrum Orman İşletme Şefliği, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Belediyesi birimleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri de sahada görev aldı.

Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için farklı noktalarda eş zamanlı müdahalede bulundu. Karanlıkta hortumlarla ateş hattına yaklaşan itfaiye erlerinin çalışması, gece yarısını geçen saatlere kadar sürdü.

Söndürme çalışmalarına arama kurtarma derneklerinin gönüllüleri de katıldı.

Söndürme çalışmalarına arama kurtarma derneklerinin gönüllüleri de katıldı.

Resmî ekiplerin yanında bölgedeki arama kurtarma derneklerinden gönüllüler de sahaya indi. Gönüllüler, söndürme ve ateşin ilerlemesini kesme çalışmalarında ekiplerle birlikte hareket etti.

Ekipleri en çok zorlayan, alevleri besleyen rüzgar oldu. Kuru ot ve makiyle kaplı arazide ilerleyen ateşe karşı ekipler bir yandan söndürme, bir yandan da yayılmayı durdurmak için yalıtım çalışması yaptı.

Öte yandan 112 Acil Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale etti.

Öte yandan 112 Acil Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale etti.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yangın alanında yoğun dumandan etkilenen kişilere olay yerinde müdahalede bulundu. Polis ve jandarma ekipleri de müdahale boyunca sahadaydı.

Yangında can kaybı ya da ağır yaralanmaya ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Dumandan etkilenenlerin sayısı ise açıklanmadı.

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Yoğun çabanın ardından yangın kontrol altına alındı, ancak ekipler bölgeden henüz çekilmedi.

Yoğun çabanın ardından yangın kontrol altına alındı, ancak ekipler bölgeden henüz çekilmedi.

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları sürüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Akyarlar ve İslamhaneleri Mahallelerimiz arasında bulunan Mandıra Mevkii'nde meydana gelen yangın, ilgili kurumlarımızın koordineli ve özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Yangın sürecinde görev alan tüm ekiplerimize, sahada destek veren gönüllülerimize ve duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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