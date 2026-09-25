Burak Yılmaz Çorum FK İle Süper Lig'e Dönüyor: 41 Yaşındaki Hoca 3 Yıllık İmzaya Hazırlanıyor

Arca Çorum FK, 2025-2026 sezonunda play-off yoluyla kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti. Bu başarının mimarı olan Uğur Uçar'ın sözleşmesi 2027'ye kadar uzanıyordu, ancak ligin ilk 6 haftası yönetimi tatmin etmedi.

2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puan toplayan Çorum ekibi, son olarak evinde Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Bu maçtan 5 gün sonra, 24 Eylül'de kulüpten ayrılık açıklaması geldi.

Kulüp, Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu ve deneyimli çalıştırıcıya 'kulübümüze verdiği emek ve katkılar için' teşekkür etti. Çorum FK, ligde 11. sırada bulunuyor.