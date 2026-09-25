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Burak Yılmaz Çorum FK İle Süper Lig'e Dönüyor: 41 Yaşındaki Hoca 3 Yıllık İmzaya Hazırlanıyor

Burak Yılmaz Çorum FK İle Süper Lig'e Dönüyor: 41 Yaşındaki Hoca 3 Yıllık İmzaya Hazırlanıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 07:24
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Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'da teknik direktör koltuğu uzun süre boş kalmadı. Uğur Uçar ile yollarını ayıran kulüp, 41 yaşındaki Burak Yılmaz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Eski milli golcü için bu, futbolu bıraktıktan sonraki 5. teknik direktörlük görevi olacak.

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Çorum FK, takımı Süper Lig'e taşıyan Uğur Uçar ile yalnızca 6 hafta sonra yollarını ayırdı.

Çorum FK, takımı Süper Lig'e taşıyan Uğur Uçar ile yalnızca 6 hafta sonra yollarını ayırdı.

Arca Çorum FK, 2025-2026 sezonunda play-off yoluyla kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti. Bu başarının mimarı olan Uğur Uçar'ın sözleşmesi 2027'ye kadar uzanıyordu, ancak ligin ilk 6 haftası yönetimi tatmin etmedi.

2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puan toplayan Çorum ekibi, son olarak evinde Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Bu maçtan 5 gün sonra, 24 Eylül'de kulüpten ayrılık açıklaması geldi.

Kulüp, Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu ve deneyimli çalıştırıcıya 'kulübümüze verdiği emek ve katkılar için' teşekkür etti. Çorum FK, ligde 11. sırada bulunuyor.

Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamayınca yönetimin rotası Burak Yılmaz'a döndü.

Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamayınca yönetimin rotası Burak Yılmaz'a döndü.

Ayrılığın hemen ardından ilk akla gelen isim, Uçar'ın hocası olarak bilinen Abdullah Avcı'ydı. Haber Global'in aktardığına göre Çorum FK yönetimi deneyimli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdi ama anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine gözler Burak Yılmaz'a çevrildi. Edinilen bilgiye göre taraflar 3 yıllık sözleşme konusunda uzlaştı. 41 yaşındaki çalıştırıcı, futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş, Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'da görev yapmıştı.

Çorum FK, onun teknik direktörlük kariyerindeki 5. durak olacak. Beşiktaş'taki görevi geçici teknik direktörlük olarak kayıtlara geçmişti.

Yılmaz, Gaziantep FK'daki 234 günlük görevini nisan ayında istifayla noktalamıştı.

Yılmaz, Gaziantep FK'daki 234 günlük görevini nisan ayında istifayla noktalamıştı.

Burak Yılmaz'ın son durağı Gaziantep FK'ydı. Aralık 2025'te Göztepe'ye 1-0 yenildikleri maçın ardından tribünlerden gelen tepkilere sert çıkan Yılmaz, basın toplantısında 'Ben bugün kulübenin arkasından küfür yemeyi hak etmedim' demiş, 'Benim oyuncularım hak etmedi, benim ekibim hak etmedi' sözleriyle gündem olmuştu.

Güneydoğu ekibindeki macerası 14 Nisan 2026'da, Rizespor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından istifayla sona erdi. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Yılmaz, Gaziantep'te 234 gün görev yaptı. Kulüp açıklamasında ona ve ekibine 'gönülden teşekkür' edildi.

Oyunculuk günlerinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Lille formalarını giyen, 31 golle A Milli Takım tarihinin en golcü ikinci ismi olan Yılmaz, şimdi Süper Lig'in yeni ekibini ligde tutma hedefiyle kulübeye oturacak. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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