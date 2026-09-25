Burak Yılmaz Çorum FK İle Süper Lig'e Dönüyor: 41 Yaşındaki Hoca 3 Yıllık İmzaya Hazırlanıyor
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Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'da teknik direktör koltuğu uzun süre boş kalmadı. Uğur Uçar ile yollarını ayıran kulüp, 41 yaşındaki Burak Yılmaz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Eski milli golcü için bu, futbolu bıraktıktan sonraki 5. teknik direktörlük görevi olacak.
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Çorum FK, takımı Süper Lig'e taşıyan Uğur Uçar ile yalnızca 6 hafta sonra yollarını ayırdı.
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Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamayınca yönetimin rotası Burak Yılmaz'a döndü.
Yılmaz, Gaziantep FK'daki 234 günlük görevini nisan ayında istifayla noktalamıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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