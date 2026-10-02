Psikologlar Sosyal Kaygıyı Gizlice Büyüten Alışkanlıkları Açıkladı

Uzmanlara göre sosyal kaygı, sıradan utangaçlıktan farklı. Yeni insanlarla tanışırken, iş görüşmesine giderken ya da kalabalık bir masaya otururken biraz gerilmek gayet normal. Greening'e göre sorun, bu his kişinin yapmak istediği şeylerin önüne geçtiğinde başlıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) de sosyal kaygıyı ortamdan önce, ortam sırasında ve sonrasında süren, kendiliğinden geçmeyen bir korku olarak tanımlıyor.

Bedende yüzde sıcaklık, ellerde karıncalanma, konuşurken kelimeleri toparlayamama gibi işaretler görülebiliyor. Ortamdan çıktıktan sonra yaşananları tekrar tekrar düşünmek, yoğun utanç duymak ve 'bende temelden bir sorun var' hissine kapılmak da tabloya ekleniyor. Greening, insanların bunu tedavi edilebilir bir durum yerine bir kişilik kusuru olarak gördüğünü ve içlerine attığını söylüyor.

Dışa dönüklüğün alkışlandığı bir dünyada pek çok kişi kaygısını saklamaya çalışıyor. Uzmanların 'güvenlik davranışları' dediği bu gizli alışkanlıklar dışarıdan masum görünüyor: sürekli sessiz kalmak, kısa cevaplar vermek, kimseyle muhatap olmamak için telefonla oyalanmak, grubun kenarında ya da hep tanıdık birinin yanında durmak, sohbeti iş gibi 'güvenli' konularda tutmak. Kısa vadede rahatlatan bu davranışlar, korkunun gerçekten sınanmasını engellediği için kaygının sürmesine yol açıyor.

Greening, sosyal kaygının giderek yaygınlaştığına dair işaretler olduğunu, akıllı telefon kullanımının ve uzaktan çalışmanın yüz yüze iletişimi azaltarak buna katkıda bulunduğunu düşünüyor. Gençlerde tablo daha belirgin: Chichester Üniversitesi'nin araştırmasına göre üniversite öğrencilerinin beşte birinden fazlası eğitimleri boyunca bir tür sosyal kaygı yaşıyor. Araştırma, bu durumun düşük notlar, zayıf ilişkiler ve yalnızlıkla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.