Psikologlar Sosyal Kaygıyı Gizlice Büyüten Alışkanlıkları Açıkladı
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Yeni bir ortama girdiğinizde yüzünüz ısınıyor, konuşurken kelimeler bir anda kayboluyorsa yalnız değilsiniz. Sosyal anksiyete bozukluğu, insanların yüzde 12'sine kadarını hayatlarının bir döneminde etkiliyor; teşhis almasa da kalabalıkta zorlananların sayısı ise çok daha fazla. Üstelik pek çok kişi, kaygıyı hafifletsin diye başvurduğu küçük alışkanlıkların aslında onu beslediğinin farkında değil. Oxford Üniversitesi'nden psikolog Prof. David Clark ve Social Anxiety Alliance UK Başkanı Neil Greening, bu döngüyü kırmanın yollarını anlattı.
Kaynak: BBC
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Telefonla oyalanmak ve hep aynı kişinin yanında durmak kaygıyı besliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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