G.O.R.A.’nın Ceku’suydu: Özge Özberk’in Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

Bazı oyuncuları tek bir rolle hatırlamak kolaydır. Özge Özberk’te ise akla gelen karakter, biraz da hangi yapımla büyüdüğünüze bağlı. G.O.R.A.’yı tekrar tekrar izleyenler için o hâlâ Ceku. Çemberimde Gül Oya’yı takip edenlerin hafızasında ise Mehmet’le yaşadığı aşkla hatırlanan genç Yurdanur var.

Özberk, Cem Yılmaz’ın başrolünü üstlendiği G.O.R.A.’da Arif’in âşık olduğu Prenses Ceku’yu canlandırmıştı. Filmin uzay macerasında önemli bir yere sahip olan karakter, kostümleri ve Arif’le sahneleriyle de akıllarda kaldı. Filmden repliklerin günlük konuşmalara kadar girdiği düşünülünce, Ceku’nun bunca yıl sonra hâlâ oyuncuyla birlikte anılması da şaşırtıcı değil.

Ancak Özberk’in kariyeri, bu komedi filmiyle sınırlı değil. Çağan Irmak’ın Çemberimde Gül Oya dizisinde canlandırdığı genç Yurdanur, oyuncunun en çok hatırlanan rollerinden biri oldu. Dönemin toplumsal olayları içinde anlatılan aşk hikâyesi, Özberk’i bu kez bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkardı.

Oyuncu, Babam ve Oğlum’da Birgül, Kırık Kanatlar’da Nazlı ve Mavi Gözlü Dev’de Münevver karakterlerine de hayat verdi. Komediden dönem dramlarına uzanan bu roller, onun sinema ve televizyon kariyerinin öne çıkan parçaları arasında yer alıyor.