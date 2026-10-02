G.O.R.A.’nın Ceku’suydu: Özge Özberk’in Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!
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Ceku’yu böyle hatırlayanlar burada mı? Özge Özberk, G.O.R.A.’daki prenses rolünden Çemberimde Gül Oya’ya kadar pek çok unutulmaz yapımla hafızamızda yer etti. Oyuncu, bu kez KAFA TV’de izleyici karşısına çıktı. Can Yılmaz’ın sunduğu Ballandıra Ballandıra programına katılan Özberk’in görüntüleri, eski rollerini de hatırlattı. G.O.R.A.’nın üzerinden geçen 22 yıl, oyuncunun iki farklı dönemdeki fotoğraflarını yan yana getirince bir kez daha kendini gösterdi.
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Özge Özberk, kimi izleyicinin hafızasında Ceku, kimininkinde ise Yurdanur olarak yer ediyor.
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Özge Özberk, KAFA TV’nin YouTube kanalında Can Yılmaz’ın konuğu oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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