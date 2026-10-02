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G.O.R.A.’nın Ceku’suydu: Özge Özberk’in Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

G.O.R.A.’nın Ceku’suydu: Özge Özberk’in Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 11:41
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Ceku’yu böyle hatırlayanlar burada mı? Özge Özberk, G.O.R.A.’daki prenses rolünden Çemberimde Gül Oya’ya kadar pek çok unutulmaz yapımla hafızamızda yer etti. Oyuncu, bu kez KAFA TV’de izleyici karşısına çıktı. Can Yılmaz’ın sunduğu Ballandıra Ballandıra programına katılan Özberk’in görüntüleri, eski rollerini de hatırlattı. G.O.R.A.’nın üzerinden geçen 22 yıl, oyuncunun iki farklı dönemdeki fotoğraflarını yan yana getirince bir kez daha kendini gösterdi.

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Özge Özberk, kimi izleyicinin hafızasında Ceku, kimininkinde ise Yurdanur olarak yer ediyor.

Özge Özberk, kimi izleyicinin hafızasında Ceku, kimininkinde ise Yurdanur olarak yer ediyor.

Bazı oyuncuları tek bir rolle hatırlamak kolaydır. Özge Özberk’te ise akla gelen karakter, biraz da hangi yapımla büyüdüğünüze bağlı. G.O.R.A.’yı tekrar tekrar izleyenler için o hâlâ Ceku. Çemberimde Gül Oya’yı takip edenlerin hafızasında ise Mehmet’le yaşadığı aşkla hatırlanan genç Yurdanur var.

Özberk, Cem Yılmaz’ın başrolünü üstlendiği G.O.R.A.’da Arif’in âşık olduğu Prenses Ceku’yu canlandırmıştı. Filmin uzay macerasında önemli bir yere sahip olan karakter, kostümleri ve Arif’le sahneleriyle de akıllarda kaldı. Filmden repliklerin günlük konuşmalara kadar girdiği düşünülünce, Ceku’nun bunca yıl sonra hâlâ oyuncuyla birlikte anılması da şaşırtıcı değil.

Ancak Özberk’in kariyeri, bu komedi filmiyle sınırlı değil. Çağan Irmak’ın Çemberimde Gül Oya dizisinde canlandırdığı genç Yurdanur, oyuncunun en çok hatırlanan rollerinden biri oldu. Dönemin toplumsal olayları içinde anlatılan aşk hikâyesi, Özberk’i bu kez bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkardı.

Oyuncu, Babam ve Oğlum’da Birgül, Kırık Kanatlar’da Nazlı ve Mavi Gözlü Dev’de Münevver karakterlerine de hayat verdi. Komediden dönem dramlarına uzanan bu roller, onun sinema ve televizyon kariyerinin öne çıkan parçaları arasında yer alıyor.

Özge Özberk, KAFA TV’nin YouTube kanalında Can Yılmaz’ın konuğu oldu.

Özge Özberk, KAFA TV’nin YouTube kanalında Can Yılmaz’ın konuğu oldu.

Oyuncu, KAFA TV’de yayımlanan “Can Yılmaz ile Ballandıra Ballandıra” programına katıldı. 

Özberk’in programdaki görüntüsü, G.O.R.A.’daki Ceku hâlini hatırlayanlar için iki farklı dönemi bir araya getirdi. Oyuncunun gülümsediği anlarda alınan ekran görüntüsü de bu karşılaştırmayı gündeme taşıdı.

G.O.R.A., 2004 yılında izleyiciyle buluşmuştu. Yani Arif’in uzaya kaçırıldığı, Ceku’yla tanıştığı ve Logar’la karşı karşıya geldiği o maceranın üzerinden tam 22 yıl geçti. Filmi televizyonda yeniden izlerken bu süreyi unutmak kolay; oyuncuların eski ve yeni fotoğraflarını yan yana görünce ise yıllar daha belirgin hâle geliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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