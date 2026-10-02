4 Yıldır Ağaçları Zehirleyen Kişiyi Hala Bulamıyorlar: Yakalayana Servet Verilecek
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ABD'nin Nevada eyaletinde, Lake Tahoe'nun kuzey kıyısındaki Burnt Cedar Beach'te dört yıldır sessiz bir saldırı sürüyor. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sahildeki çam ağaçlarını kasıtlı olarak zehirliyor. Şimdiye kadar 28 ağaç hedef alınırken, olayı aydınlatacak kişiye 147 bin dolarlık ödül verilecek.
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Nevada tarafındaki Lake Tahoe kıyısında 2022'den bu yana üç ayrı zehirleme olayı yaşandı.
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Yetkililer üç olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyor ve fail için ağır suçlamalar gündemde.
Failin kimliği hala bilinmezken ihbar edene toplam 147 bin dolarlık ödül vaat ediliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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