4 Yıldır Ağaçları Zehirleyen Kişiyi Hala Bulamıyorlar: Yakalayana Servet Verilecek

Washoe County Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre ilk olay 2022'de yaşandı ve 6 ağaç zarar gördü. 2024'te 6 ağaç daha hedef alındı. En son olay ise 1-2 Ağustos 2026'da meydana geldi ve bu kez 16 ağaçta zehirlenme tespit edildi. Böylece etkilenen çam ağaçlarının sayısı 28'e ulaştı.

Olay yeri, yalnızca bölge sakinlerinin girebildiği, Incline Village'daki kısıtlı erişimli bir sahil. Yetkililer ağaç diplerinde kokulu şüpheli bir madde buldu. Maddenin türü açıklanmadı, toprak örnekleri ise analiz için laboratuvara gönderildi. Sahildeki fotokapanlar 2 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında kısa süreli bir ışık hareketi kaydetti.