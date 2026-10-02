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4 Yıldır Ağaçları Zehirleyen Kişiyi Hala Bulamıyorlar: Yakalayana Servet Verilecek

4 Yıldır Ağaçları Zehirleyen Kişiyi Hala Bulamıyorlar: Yakalayana Servet Verilecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 11:56
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ABD'nin Nevada eyaletinde, Lake Tahoe'nun kuzey kıyısındaki Burnt Cedar Beach'te dört yıldır sessiz bir saldırı sürüyor. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sahildeki çam ağaçlarını kasıtlı olarak zehirliyor. Şimdiye kadar 28 ağaç hedef alınırken, olayı aydınlatacak kişiye 147 bin dolarlık ödül verilecek.

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Kaynak: 1, 2

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Nevada tarafındaki Lake Tahoe kıyısında 2022'den bu yana üç ayrı zehirleme olayı yaşandı.

Nevada tarafındaki Lake Tahoe kıyısında 2022'den bu yana üç ayrı zehirleme olayı yaşandı.

Washoe County Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre ilk olay 2022'de yaşandı ve 6 ağaç zarar gördü. 2024'te 6 ağaç daha hedef alındı. En son olay ise 1-2 Ağustos 2026'da meydana geldi ve bu kez 16 ağaçta zehirlenme tespit edildi. Böylece etkilenen çam ağaçlarının sayısı 28'e ulaştı.

Olay yeri, yalnızca bölge sakinlerinin girebildiği, Incline Village'daki kısıtlı erişimli bir sahil. Yetkililer ağaç diplerinde kokulu şüpheli bir madde buldu. Maddenin türü açıklanmadı, toprak örnekleri ise analiz için laboratuvara gönderildi. Sahildeki fotokapanlar 2 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında kısa süreli bir ışık hareketi kaydetti.

Yetkililer üç olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyor ve fail için ağır suçlamalar gündemde.

Yetkililer üç olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyor ve fail için ağır suçlamalar gündemde.

Soruşturmayı yürüten ekipler, üç olayın birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Ağaçların zarar görmesiyle ortaya çıkan maddi kaybın yaklaşık 300 bin dolar olduğu tahmin ediliyor. Hasarın boyutu nedeniyle sorumlunun yakalanması halinde ağır suç (felony) kapsamında yargılanabileceği belirtiliyor.

Zehirlenen ağaçların tamamının ölüp ölmeyeceği ise henüz belli değil. Bazı yerel haberlerde failin göl manzarasını açmak istemiş olabileceği ihtimali dile getiriliyor, ancak bu yönde resmi bir doğrulama bulunmuyor.

Failin kimliği hala bilinmezken ihbar edene toplam 147 bin dolarlık ödül vaat ediliyor.

Failin kimliği hala bilinmezken ihbar edene toplam 147 bin dolarlık ödül vaat ediliyor.

Failin izine ulaşmak için ödül miktarı yükseltildi. Incline Village Genel Geliştirme Bölgesi 25 bin dolar, 'Friends of Burnt Cedar Beach' adlı özel bağışçı grubu ise 122 bin dolar katkı sağladı. Toplam 147 bin dolarlık ödül, tutuklama ve başarılı kovuşturmayla sonuçlanacak bilgiyi verene ödenecek. Bunun yanında Secret Witness programı da ayrıca 1.000 dolarlık ödül sunuyor.

Bilgisi olanların Washoe County Şerif Ofisi'ne 26-4225 numaralı dosya referansıyla başvurması isteniyor. Dört yıldır süren olaylar bölge halkı için büyük bir kayıp olarak görülürken, failin kim olduğu soru işareti olmaya devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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