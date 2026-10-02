Film Tanıtımları Böyle Yapılıyordu: Rüştü Asyalı'nın Keloğlan'ı Tanıttığı Eski Görüntüler Gündem Oldu!

Nostalji paylaşımlarıyla bilinen Kalbur Saman hesabı, videoyu 'Eskiden film tanıtımları böyle yapılırdı' notuyla paylaştı. Görüntüler insanı bir anda 70'lerin sinema salonlarına götürüyor.

Beyaz takım elbisesi, gür bıyığı ve geniş kravatıyla Rüştü Asyalı, duvarları Keloğlan afişleriyle kaplı bir ofiste kameraya dönüp filmi anlatıyor. Peki işin en tatlı kısmı ne? Asyalı konuşurken kırmızı yeleği, şalvarı ve elindeki fesiyle Keloğlan da hemen arkasında beliriyor.

Dönemin kamera hilesiyle iki rolü birden üstlenen usta oyuncu, kendi karakterini izleyiciye adeta eski bir dostunu tanıştırır gibi anlatıyor.