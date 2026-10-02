Film Tanıtımları Böyle Yapılıyordu: Rüştü Asyalı'nın Keloğlan'ı Tanıttığı Eski Görüntüler Gündem Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeşilçam arşivinden çıkan bir video, nostalji sevenleri ekran başına kilitledi. Keloğlan'a hayat veren Rüştü Asyalı'nın, takım elbisesiyle kendi filmini anlattığı eski bir sinema tanıtımı sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Asıl sürpriz ise usta oyuncunun o görüntülerde yalnız olmaması.
Kaynak: Kalbur Saman
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rüştü Asyalı, radyodan beyaz perdeye taşıdığı Keloğlan karakteriyle bir kuşağın çocukluğuna damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski film tanıtımında Rüştü Asyalı takım elbisesiyle konuşurken Keloğlan da yanı başında beliriyor.
Tanıtımın devamında Keloğlan'ın İstanbul maceraları ve Hulusi Kentmen gibi usta isimler ekrana geliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın