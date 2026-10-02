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Film Tanıtımları Böyle Yapılıyordu: Rüştü Asyalı'nın Keloğlan'ı Tanıttığı Eski Görüntüler Gündem Oldu!

Film Tanıtımları Böyle Yapılıyordu: Rüştü Asyalı'nın Keloğlan'ı Tanıttığı Eski Görüntüler Gündem Oldu!

Yeşilçam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
02.10.2026 - 11:56 Son Güncelleme: 02.10.2026 - 12:02
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Yeşilçam arşivinden çıkan bir video, nostalji sevenleri ekran başına kilitledi. Keloğlan'a hayat veren Rüştü Asyalı'nın, takım elbisesiyle kendi filmini anlattığı eski bir sinema tanıtımı sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Asıl sürpriz ise usta oyuncunun o görüntülerde yalnız olmaması.

Kaynak: Kalbur Saman

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Rüştü Asyalı, radyodan beyaz perdeye taşıdığı Keloğlan karakteriyle bir kuşağın çocukluğuna damga vurdu.

Rüştü Asyalı, radyodan beyaz perdeye taşıdığı Keloğlan karakteriyle bir kuşağın çocukluğuna damga vurdu.

1947'de Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğan Rüştü Asyalı, oyunculuğa lise yıllarında Ankara'daki Halkevleri tiyatro kurslarıyla adım attı. Mikrofonla tanışması ise 1963'te Ankara Radyosu'nun Çocuk Saati ekibine katılmasıyla oldu.

Keloğlan'ı ilk kez orada, radyoda canlandırdı. Karakter öyle sevildi ki kısa sürede sinemaya taşındı ve Asyalı, 1971-1976 arasında Keloğlan, Keloğlan Aramızda, Keloğlan ve Cankız ile Ben Bir Garip Keloğlanım filmlerinde başrolü üstlendi.

Sahneyi de hiç bırakmadı. Devlet Tiyatroları'nda uzun yıllar oynayan Rüştü Asyalı, 2008'de başrejisörlüğe getirildi, 2012'de emekliye ayrıldı.

Eski film tanıtımında Rüştü Asyalı takım elbisesiyle konuşurken Keloğlan da yanı başında beliriyor.

Eski film tanıtımında Rüştü Asyalı takım elbisesiyle konuşurken Keloğlan da yanı başında beliriyor.

Nostalji paylaşımlarıyla bilinen Kalbur Saman hesabı, videoyu 'Eskiden film tanıtımları böyle yapılırdı' notuyla paylaştı. Görüntüler insanı bir anda 70'lerin sinema salonlarına götürüyor.

Beyaz takım elbisesi, gür bıyığı ve geniş kravatıyla Rüştü Asyalı, duvarları Keloğlan afişleriyle kaplı bir ofiste kameraya dönüp filmi anlatıyor. Peki işin en tatlı kısmı ne? Asyalı konuşurken kırmızı yeleği, şalvarı ve elindeki fesiyle Keloğlan da hemen arkasında beliriyor.

Dönemin kamera hilesiyle iki rolü birden üstlenen usta oyuncu, kendi karakterini izleyiciye adeta eski bir dostunu tanıştırır gibi anlatıyor.

Tanıtımın devamında Keloğlan'ın İstanbul maceraları ve Hulusi Kentmen gibi usta isimler ekrana geliyor.

Asyalı'nın sunumunun ardından sıra filmden sahnelere geliyor. Haliç kıyısında Süleymaniye silueti, merdivenlerden yuvarlanan karakterler, şapkası ve bıyığıyla Hulusi Kentmen ve annesiyle yan yana gülümseyen Keloğlan...

İstanbul sahneleri ve kadro, tanıtımın 1971 yapımı Keloğlan Aramızda'ya ait olduğunu düşündürüyor. Sırrı Gültekin'in yönettiği filmde Keloğlan, annesiyle birlikte İstanbul'daki dayısının yanına geliyor ve mahallenin sorunlu ismine haddini bildiriyor. Dayı rolünde ise Hulusi Kentmen var.

Bugün fragmanlar saniyelerle yarışıyor. Oyuncunun kendi karakteriyle yan yana kameraya konuştuğu bu tanıtım ise sinemanın el emeğiyle yapıldığı yılları hatırlatıyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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