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Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a: Yeşilçam Yıldızlarının 1984'te Film Başına Aldığı Ücretler Şoke Etti!

Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a: Yeşilçam Yıldızlarının 1984'te Film Başına Aldığı Ücretler Şoke Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.08.2026 - 20:46 Son Güncelleme: 26.08.2026 - 20:47
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Yeşilçam'ın altın yıllarında yıldız olmak yalnızca şöhret değil, ciddi bir kazanç da getiriyormuş! 1984 yılına ait bir gazete kupüründe Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a, Ahu Tuğba'dan Türkan Şoray'a dönemin dev isimlerinin film başına aldığı ücretler ortaya çıktı. 

Listenin zirvesindeki Kemal Sunal'ın ve diğer usta isimlerden tek filmden kazandığı parayı dönemin asgari ücretiyle kıyaslayınca dudaklar büyük uçukladı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Bugün hala televizyon karşısında denk geldiğimizde kanal değiştiremediğimiz Yeşilçam filmlerinin yıldızları, yalnızca gönüllerin değil dönemin ücret listesinin de zirvesindeymiş!

Bugün hala televizyon karşısında denk geldiğimizde kanal değiştiremediğimiz Yeşilçam filmlerinin yıldızları, yalnızca gönüllerin değil dönemin ücret listesinin de zirvesindeymiş!

Türk sinemasının altın yıllarından bahsedince insanın aklına önce o unutulmaz yüzler geliyor. Kemal Sunal, Tarık Akan, Kadir İnanır, Türkan Şoray, Müjde Ar, Ahu Tuğba... Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen filmleri hala izlenen, replikleri ezbere bilinen ve yeni nesiller tarafından bile tanınan isimlerden söz ediyoruz.

Özellikle 1980'li yıllara gelindiğinde bu isimlerin birçoğu artık yalnızca oyuncu değil, tek başına seyirciyi sinemaya götürebilen birer yıldızdı. Hal böyle olunca yapımcıların kesenin ağzını açması da kaçınılmazdı. Tam da bu noktada yıllar öncesine ait bir gazete kupürü yeniden gündeme geldi.

Kupürde 1984 yılında Yeşilçam'ın önde gelen isimlerinin film başına talep ettiği ücretler tek tek sıralanıyor. Üstelik rakamlar dönemin ekonomik şartlarıyla yan yana konulduğunda tablo bugün bile insanın bir kez daha bakmasına neden olacak cinsten. Çünkü 1 Nisan 1984 itibarıyla brüt asgari ücret 24 bin 525 lira olarak belirlenmişti. Dolar kuru da yaklaşık 364 lira seviyesindeydi. 

Peki aynı dönemde Yeşilçam'ın yıldızları tek bir film için ne kadar istiyordu. Hazırsanız listeye geçelim. Baştan söyleyelim, zirvedeki isim kimseyi şaşırtmayacak ama aldığı ücret biraz şaşırtabilir.

Listenin zirvesinde açık ara Kemal Sunal var! Hemen arkasından ise Kadir İnanır, Tarık Akan ve dönemin en çok konuşulan kadın yıldızları geliyor.

Listenin zirvesinde açık ara Kemal Sunal var! Hemen arkasından ise Kadir İnanır, Tarık Akan ve dönemin en çok konuşulan kadın yıldızları geliyor.

Gazete kupürüne göre 1984'te Yeşilçam'ın en pahalı erkek oyuncusu Kemal Sunal. Usta oyuncunun bir film için aldığı ücret tam 12 milyon 500 bin lira olarak gösteriliyor. Üstelik kupürde Kemal Sunal'ın daha önce film başına 8 milyon lira aldığı, yeni yılda ise ücretini 12,5 milyona çıkardığı belirtiliyor.

İkinci sırayı ise iki jön paylaşıyor. Kadir İnanır ve Tarık Akan'ın film başına ücreti 7'şer milyon lira. Gazetedeki detaylara göre Kadir İnanır kısa süre öncesine kadar 5 milyon liraya film çekerken yeni anlaşmalarında 7 milyon liranın altına inmiyordu. Tarık Akan'ın da aynı şekilde 7 milyon liranın altında anlaşma yapmadığı aktarılıyor.

Kadın oyuncular cephesinde zirve Ahu Tuğba'nın. Dönemin yapımcıların peşinden koştuğu isimlerinden Ahu Tuğba'nın film başına 5 milyon 500 bin lira aldığı belirtiliyor. Hemen arkasından Aşk-ı Memnunun televizyon uyarlamasıyla da dikkatleri üzerine çeken Müjde Ar, 4 milyon 500 bin lirayla geliyor. Listenin devamı da en az ilk sıralar kadar yıldızlı.

Arabesk müziğin dev isimlerinden olup sinemada da büyük bir karşılığı bulunan Ferdi Tayfur'un 3 milyon lira, Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın da 3 milyon lira aldığı görülüyor. Kısacası 1984'ün tarifesi şöyle: Kemal Sunal 12,5 milyon; Kadir İnanır ve Tarık Akan 7 milyon; Ahu Tuğba 5,5 milyon; Müjde Ar 4,5 milyon; Ferdi Tayfur ve Türkan Şoray ise 3 milyon lira. Bugünün rakamlarına alışmış gözlerle milyonları görünce kafanız biraz karışmış olabilir. Asıl şaşırtıcı kısım ise bu paraları dönemin asgari ücretiyle yan yana koyduğumuzda ortaya çıkıyor.

Kemal Sunal'ın tek bir filmden aldığı ücret, dönemin asgari ücretinin yüzlerce katıydı! Hesap makinesini çıkarınca Yeşilçam'daki yıldız sisteminin boyutu çok daha net anlaşılıyor.

Kemal Sunal'ın tek bir filmden aldığı ücret, dönemin asgari ücretinin yüzlerce katıydı! Hesap makinesini çıkarınca Yeşilçam'daki yıldız sisteminin boyutu çok daha net anlaşılıyor.

1984'teki yaklaşık 24,5 bin liralık brüt asgari ücreti baz aldığımızda Kemal Sunal'ın 12,5 milyon liralık tek film ücretinin karşılığı yaklaşık 510 aylık asgari ücret ediyor. 24 bin lira üzerinden yapılan yuvarlak hesapta ise bu sayı yaklaşık 520 aya çıkıyor. Yani kabaca konuşursak bir asgari ücretlinin 42-43 yıllık brüt kazancı, Kemal Sunal'ın tek film ücretine denk geliyor. 

Kadir İnanır ve Tarık Akan'ın 7 milyon liralık ücretleri de yaklaşık 285 aylık asgari ücret, yani 23 yılı aşkın kazanç anlamına geliyor. Ahu Tuğba'nın 5,5 milyon lirası yaklaşık 224 ay, Müjde Ar'ın 4,5 milyon lirası yaklaşık 183 ay; Türkan Şoray ve Ferdi Tayfur'un 3 milyon liralık ücretleri ise yaklaşık 122 aylık asgari ücrete karşılık geliyor.

Bir de dolar tarafından bakalım. 1984'te yaklaşık 364 liralık kur üzerinden Kemal Sunal'ın 12,5 milyon liralık film ücreti kabaca 34 bin dolar ediyordu. Kadir İnanır ve Tarık Akan'ın 7 milyon liralık ücretleri ise yaklaşık 19 bin dolar seviyesindeydi.  Tabii buradan “12,5 milyon eski lira bugün tam olarak şu kadar TL eder” diye düz bir hesap yapmak doğru değil. Aradan geçen 42 yılda enflasyondan paradan altı sıfır atılmasına, satın alma gücünden döviz kuruna kadar her şey değişti. Bu nedenle bugünün parasıyla birebir karşılık vermek yerine dönemin asgari ücretiyle kıyaslamak, rakamların büyüklüğünü anlamak açısından çok daha anlamlı.

Ve o kıyas da bize oldukça net bir şey söylüyor: Bugün filmlerini defalarca izlediğimiz Yeşilçam yıldızları, dönemlerinde gerçekten de “yıldız” tarifesiyle çalışıyormuş. Hele Kemal Sunal... Tek film, yaklaşık 43 yıllık asgari ücret.

İnsan görünce istemsizce bir kez daha hesaplıyor!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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