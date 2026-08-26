Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a: Yeşilçam Yıldızlarının 1984'te Film Başına Aldığı Ücretler Şoke Etti!

Türk sinemasının altın yıllarından bahsedince insanın aklına önce o unutulmaz yüzler geliyor. Kemal Sunal, Tarık Akan, Kadir İnanır, Türkan Şoray, Müjde Ar, Ahu Tuğba... Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen filmleri hala izlenen, replikleri ezbere bilinen ve yeni nesiller tarafından bile tanınan isimlerden söz ediyoruz.

Özellikle 1980'li yıllara gelindiğinde bu isimlerin birçoğu artık yalnızca oyuncu değil, tek başına seyirciyi sinemaya götürebilen birer yıldızdı. Hal böyle olunca yapımcıların kesenin ağzını açması da kaçınılmazdı. Tam da bu noktada yıllar öncesine ait bir gazete kupürü yeniden gündeme geldi.

Kupürde 1984 yılında Yeşilçam'ın önde gelen isimlerinin film başına talep ettiği ücretler tek tek sıralanıyor. Üstelik rakamlar dönemin ekonomik şartlarıyla yan yana konulduğunda tablo bugün bile insanın bir kez daha bakmasına neden olacak cinsten. Çünkü 1 Nisan 1984 itibarıyla brüt asgari ücret 24 bin 525 lira olarak belirlenmişti. Dolar kuru da yaklaşık 364 lira seviyesindeydi.

Peki aynı dönemde Yeşilçam'ın yıldızları tek bir film için ne kadar istiyordu. Hazırsanız listeye geçelim. Baştan söyleyelim, zirvedeki isim kimseyi şaşırtmayacak ama aldığı ücret biraz şaşırtabilir.