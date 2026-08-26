Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a: Yeşilçam Yıldızlarının 1984'te Film Başına Aldığı Ücretler Şoke Etti!
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Yeşilçam'ın altın yıllarında yıldız olmak yalnızca şöhret değil, ciddi bir kazanç da getiriyormuş! 1984 yılına ait bir gazete kupüründe Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a, Ahu Tuğba'dan Türkan Şoray'a dönemin dev isimlerinin film başına aldığı ücretler ortaya çıktı.
Listenin zirvesindeki Kemal Sunal'ın ve diğer usta isimlerden tek filmden kazandığı parayı dönemin asgari ücretiyle kıyaslayınca dudaklar büyük uçukladı...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bugün hala televizyon karşısında denk geldiğimizde kanal değiştiremediğimiz Yeşilçam filmlerinin yıldızları, yalnızca gönüllerin değil dönemin ücret listesinin de zirvesindeymiş!
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Listenin zirvesinde açık ara Kemal Sunal var! Hemen arkasından ise Kadir İnanır, Tarık Akan ve dönemin en çok konuşulan kadın yıldızları geliyor.
Kemal Sunal'ın tek bir filmden aldığı ücret, dönemin asgari ücretinin yüzlerce katıydı! Hesap makinesini çıkarınca Yeşilçam'daki yıldız sisteminin boyutu çok daha net anlaşılıyor.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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