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Araba Kokusunun Sebebi Sandığınız Yerde Olmayabilir: Temizlemeyi Unuttuğumuz 7 Nokta

Araba Kokusunun Sebebi Sandığınız Yerde Olmayabilir: Temizlemeyi Unuttuğumuz 7 Nokta

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 12:50
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Arabanızı düzenli yıkatıp koltukları ve paspasları süpürmek çoğu zaman yeterli görünüyor. Oysa kapı ceplerinden açılır tavana kadar araç içinde pek çok nokta aylarca hiç temizlenmeden kalabiliyor. Southern Living, bu unutulan bölgelerin kötü koku, düşük hava kalitesi, mekanik sorunlar ve haşerelerle bağlantılı olabildiğini belirtiyor ve her birinin ne sıklıkla temizlenmesi gerektiğini anlatıyor. Siz emniyet kemerlerinizi en son ne zaman temizlediniz?

Kaynak: Southern Living

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Kapı cepleri: Mevsimde bir kez süpürün.

Kapı cepleri: Mevsimde bir kez süpürün.

Kapı ceplerinin dibinde kırıntı, toz ve küçük taşlar birikiyor ama eğilip bakmadıkça fark edilmiyor. Dar uçlu bir aparatla en az mevsimde bir kez süpürün. Çocuklar içecek bırakıyorsa bunu ayda bir yapın. Ardından içeride kalan yapışkan izleri sabunlu, nemli bir bezle temizleyin.

Emniyet kemerleri ve tokaları: Yılda iki kez temizleyin.

Emniyet kemerleri ve tokaları: Yılda iki kez temizleyin.

Her gün kirli ve yağlı ellerin değdiği kemerlerde leke, renk değişimi ve kötü koku oluşabiliyor. Kirle tıkanan tokalar daha zor takıldığı için bu aynı zamanda bir güvenlik meselesi. Kemeri tamamen çekip bir mandalla sabitleyin, döşeme temizleyicisi sürüp fırçayla hafifçe ovun ve havluyla kurulayın. Tokadaki kalıntıları küçük bir fırçayla çıkarın, sonra sabunlu nemli bir bezle silin. Bunu yılda iki kez ya da bir şey döküldüğünde yapın.

Koltukların altı: Mevsimde bir, çocuk varsa ayda bir süpürün.

Koltukların altı: Mevsimde bir, çocuk varsa ayda bir süpürün.

Koltukların altına fişler, kalemler, yiyecek ambalajları, su şişeleri ve hatta patates kızartması bile yuvarlanıp kalabiliyor. Bir süre sonra bunlar kötü koku yapabiliyor. Mevsimde bir, araçta çocuk varsa ayda bir süpürün. Koltukların kaydığı rayları da temizleyin ki koltuk rahat hareket etsin. Süpürge yetmezse rayların üzerine genel amaçlı bir araç temizleyicisi sıkıp fırçayla takılı kalan kirleri sökün.

Kapı menteşeleri ve eşikler: Ayda bir fırçalayın.

Kapı menteşeleri ve eşikler: Ayda bir fırçalayın.

Kapıların gövdeyle birleştiği yerlerde toz, kir, yaprak ve taşlar birikiyor. Kışın buna bir de kaya tuzu ekleniyor. Bu birikinti boyaya zarar verebiliyor ve dışarıdaki kirin araca taşınmasına yol açıyor. Ayda bir fırçalayın ya da süpürün, üç dört ayda bir de detaylı temizlik sırasında silin.

Havalandırma kanalları: Kabin filtresini yılda bir değiştirin.

Havalandırma kanalları: Kabin filtresini yılda bir değiştirin.

Kirli havalandırma kanalları araç içindeki hava kalitesini etkiliyor. Alerjiniz varsa her yolculukta hapşırabilirsiniz. Kabin hava filtresini en az yılda bir değiştirin ki toz ve polen solumayın. Kanallardaki tozu da süpürgenin fırça aparatıyla alın.

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Cam sileceklerin altındaki bölüm: Sonbaharda ayda bir kontrol edin.

Cam sileceklerin altındaki bölüm: Sonbaharda ayda bir kontrol edin.

Ön cam sileceklerinin altındaki panele yapraklar, meşe palamutları ve çam iğneleri birikiyor. Bu birikinti su tahliye kanallarını ve havalandırmayı tıkayabiliyor. Yağmur suyu taban döşemesine ya da elektronik aksama ulaşabiliyor, çürüyen yapraklar da klimaya küf kokusu taşıyor. Zaman zaman kaputu açıp bu bölümü temizleyin. Sonbaharda bu işlemin ayda bir yapılması gerekebiliyor.

Açılır tavan: Yılda bir kanalları temizleyin.

Açılır tavan: Yılda bir kanalları temizleyin.

Açılır tavan, su sızdırmaya ya da takırdamaya başlayana kadar akla gelmiyor. Çevresindeki kanalları yılda en az bir kez kontrol edip temizleyin. Tavanı açın ve raylardaki kiri yumuşak bir bezle ya da fırçayla alın. Tahliye deliklerinde tıkanıklıktan şüpheleniyorsanız basınçlı hava ya da ince ve esnek bir kabloyla tıkanıklığı açabilirsiniz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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