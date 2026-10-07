Araba Kokusunun Sebebi Sandığınız Yerde Olmayabilir: Temizlemeyi Unuttuğumuz 7 Nokta
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Arabanızı düzenli yıkatıp koltukları ve paspasları süpürmek çoğu zaman yeterli görünüyor. Oysa kapı ceplerinden açılır tavana kadar araç içinde pek çok nokta aylarca hiç temizlenmeden kalabiliyor. Southern Living, bu unutulan bölgelerin kötü koku, düşük hava kalitesi, mekanik sorunlar ve haşerelerle bağlantılı olabildiğini belirtiyor ve her birinin ne sıklıkla temizlenmesi gerektiğini anlatıyor. Siz emniyet kemerlerinizi en son ne zaman temizlediniz?
Kaynak: Southern Living
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Kapı cepleri: Mevsimde bir kez süpürün.
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Emniyet kemerleri ve tokaları: Yılda iki kez temizleyin.
Koltukların altı: Mevsimde bir, çocuk varsa ayda bir süpürün.
Kapı menteşeleri ve eşikler: Ayda bir fırçalayın.
Havalandırma kanalları: Kabin filtresini yılda bir değiştirin.
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Cam sileceklerin altındaki bölüm: Sonbaharda ayda bir kontrol edin.
Açılır tavan: Yılda bir kanalları temizleyin.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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