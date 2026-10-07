Araba Kokusunun Sebebi Sandığınız Yerde Olmayabilir: Temizlemeyi Unuttuğumuz 7 Nokta

Her gün kirli ve yağlı ellerin değdiği kemerlerde leke, renk değişimi ve kötü koku oluşabiliyor. Kirle tıkanan tokalar daha zor takıldığı için bu aynı zamanda bir güvenlik meselesi. Kemeri tamamen çekip bir mandalla sabitleyin, döşeme temizleyicisi sürüp fırçayla hafifçe ovun ve havluyla kurulayın. Tokadaki kalıntıları küçük bir fırçayla çıkarın, sonra sabunlu nemli bir bezle silin. Bunu yılda iki kez ya da bir şey döküldüğünde yapın.