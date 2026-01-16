Arabanızın Ömrünü Kısaltıyor: Sabahları Motoru Isıtmak İçin Beklemek Büyük Bir Hata!

Eski nesil karbüratörlü araçlarda yakıtın buharlaşması ve motorun stop etmemesi için ısınma süresi hayati bir önem taşıyordu. Ancak günümüzün elektronik yakıt enjeksiyonlu sistemleri, sensörler aracılığıyla hava sıcaklığına göre en ideal karışımı anlık olarak ayarlayabiliyor. Bu teknolojik ilerleme sayesinde modern bir motoru çalıştırdıktan sonra rölantide uzun süre bekletmek, mekanik parçaların soğuk çalışma süresini gereksiz yere uzatarak 'soğuk aşınma' etkisini artırmaktan başka bir işe yaramıyor.

Sanılanın aksine araç durduğu yerde çok daha yavaş ısınır ve motorun yük altında olmadan çalışması yanma odasındaki sıcaklığın düşük kalmasına neden olur. Bu düşük ısı, silindir duvarlarına püskürtülen yakıtın tam yanmamasına ve koruyucu yağ tabakasını seyrelterek metalin metale sürtünmesine yol açar. Dolayısıyla sürücüler motoru korumaya çalışırken farkında olmadan silindir yataklarının ömründen çalmış olurlar.