Her Ailede Bir Tane Var: Yemeğe Başlamadan Önce Herkesi Bekleyen İnsanların Ortak Özellikleri Açıklandı
Sofrada herkesin tabağı dolmadan yemeğe başlamamak, ilk bakışta basit bir görgü kuralı gibi görünebilir. Oysa psikoloji, bu küçük bekleyişin ardında çocukluktan taşınan derin değerler ve karakter özellikleri olduğunu söyler. Bayram sofralarında ya da kalabalık bir arkadaş grubunda, yemeği önünde durduğu halde sakince etrafına bakıp herkesin hazır olduğundan emin olan kişi, aslında geçmişinden gelen sessiz bir saygıyı ve inceliği sergiliyordur.
İşte bu davranışın arkasında yatan ve kişinin yetiştirilme tarzına ışık tutan en temel 4 karakteristik özellik 👇
1. Yemeğe başlamadan önce herkesin sofraya oturmasını bekleyen bireyler, genellikle çevrelerine karşı yüksek bir duyarlılık geliştirmişlerdir.
2. Açlık gibi temel bir dürtü karşısında bekleyebilmek, güçlü bir öz denetim mekanizması gerektirir.
3. Sofradaki herkesin eşit derecede dahil edilmesini önemsemek, köklü bir adalet duygusuna işaret eder.
4. Beklemek, aynı zamanda yapısal bir düzene duyulan saygının ifadesidir.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
